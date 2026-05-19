Ella Toone kembali masuk skuad Lionesses untuk pertama kalinya pada tahun 2026, sementara Inggris juga menyambut kembalinya Aggie Beever-Jones menjelang laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Spanyol

Inggris akan bertandang ke Mallorca pada awal Juni untuk menghadapi Spanyol dalam laga yang berpotensi menjadi penentu di grup kualifikasi Piala Dunia ini. Jika The Lionesses berhasil memenangkan pertandingan tersebut, posisi puncak dan tiket otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027 akan dipastikan. Hasil imbang juga akan membuat nasib mereka tetap di tangan mereka sendiri, dengan kemenangan atas Ukraina beberapa hari kemudian sudah cukup untuk memastikan mereka sebagai juara grup. Namun, kekalahan bisa membuat Spanyol mengambil alih kendali, terutama jika kekalahan itu terjadi dengan selisih dua gol atau lebih.

Pertandingan yang sangat dinanti itu akan berlangsung pada 5 Juni, dengan laga kandang Inggris melawan Ukraina dijadwalkan pada 9 Juni. Stadion Hill Dickinson milik Everton di Liverpool akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut. Hanya juara grup yang akan memastikan kualifikasi otomatis ke Piala Dunia, sementara tiga tim lainnya harus melalui babak play-off.

"Ini jelas merupakan momen yang sangat penting dalam kampanye kualifikasi kami," kata Wiegman. "Kami telah menempatkan diri dalam posisi terkuat saat ini dan dua pertandingan terakhir ini memberi kami kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia secepat mungkin.

"Spanyol dan Ukraina akan memberikan ujian yang berbeda bagi kami. Bertandang ke Spanyol di hadapan pendukung tuan rumah adalah salah satu laga tersulit yang bisa kami hadapi, tetapi kami siap menghadapi tantangan tersebut. Sangat menyenangkan bisa mengakhiri kampanye ini di hadapan pendukung kami sendiri saat melawan Ukraina. Kami selalu mengatakan bahwa membawa tim ini berkeliling negeri sangatlah penting, dan kami sangat menantikan untuk bermain di hadapan para pendukung kami di stadion baru Everton. Kota Liverpool memiliki begitu banyak hubungan dengan The Lionesses selama bertahun-tahun, jadi ini akan menjadi malam yang sangat istimewa."