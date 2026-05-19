Ella Toone kembali masuk skuad Lionesses untuk pertama kalinya pada tahun 2026, sementara Inggris juga menyambut kembalinya Aggie Beever-Jones menjelang laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Spanyol
Toone belum bermain untuk Lionesses sejak akhir November, saat ia mencetak gol dan memberikan tiga assist dalam kemenangan telak 8-0 atas Tiongkok di Wembley. Masalah pada pinggulnya memaksanya absen selama hampir lima bulan bersama Manchester United tahun ini, namun ia kembali bermain pada akhir April dan menjadi starter dalam dua pertandingan terakhir Setan Merah, serta bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan dari Chelsea akhir pekan lalu.
Masuknya Toone berarti Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang mendapat panggilan pertamanya di pemusatan latihan terakhir, tersingkir dari skuad Wiegman, dan tidak ada tempat pula bagi Grace Clinton. Setelah pindah ke Manchester City musim panas lalu, Clinton sulit mendapatkan waktu bermain, meskipun ia menjadi starter untuk juara baru Women's Super League itu saat menghadapi Chelsea di semifinal Piala FA awal bulan ini.
Kembalinya Beever-Jones memberikan dorongan tambahan bagi Inggris
Kembalinya Beever-Jones juga menjadi angin segar, yang menambah kedalaman skuad di belakang striker utama Alessia Russo. Penyerang Chelsea ini mengalami musim yang sulit karena cedera, terutama masalah pergelangan kaki. Namun, ia tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan terakhir The Blues musim ini untuk mengumpulkan menit bermain yang berharga menjelang pemusatan latihan ini. Kehadirannya sangat penting sebagai opsi tambahan di posisi No. 9, dengan pahlawan Euro 2025 Michelle Agyemang yang masih dalam masa pemulihan dari cedera ACL.
Freya Godfrey, yang harus mundur selama jeda internasional Inggris terakhir karena cedera, juga kembali masuk dalam persaingan untuk mendapatkan menit bermain di lini depan setelah dipanggil, sementara Keira Barry, pemain lain yang mendapat panggilan pertamanya pada April, terpaksa absen. Sementara itu, Niamh Charles kembali masuk dalam skuad penuh setelah dipanggil pada menit-menit terakhir bulan lalu, dengan Lucy Bronze juga masuk dalam daftar, meskipun terlihat mengenakan pelindung kaki di kaki kanannya pada akhir pekan lalu.
Daftar lengkap skuad Timnas Wanita Inggris
Penjaga gawang: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Bek: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Gelandang: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Penyerang: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
Nasib lolos ke Piala Dunia dipertaruhkan saat Inggris menghadapi Spanyol dan Ukraina
Inggris akan bertandang ke Mallorca pada awal Juni untuk menghadapi Spanyol dalam laga yang berpotensi menjadi penentu di grup kualifikasi Piala Dunia ini. Jika The Lionesses berhasil memenangkan pertandingan tersebut, posisi puncak dan tiket otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027 akan dipastikan. Hasil imbang juga akan membuat nasib mereka tetap di tangan mereka sendiri, dengan kemenangan atas Ukraina beberapa hari kemudian sudah cukup untuk memastikan mereka sebagai juara grup. Namun, kekalahan bisa membuat Spanyol mengambil alih kendali, terutama jika kekalahan itu terjadi dengan selisih dua gol atau lebih.
Pertandingan yang sangat dinanti itu akan berlangsung pada 5 Juni, dengan laga kandang Inggris melawan Ukraina dijadwalkan pada 9 Juni. Stadion Hill Dickinson milik Everton di Liverpool akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut. Hanya juara grup yang akan memastikan kualifikasi otomatis ke Piala Dunia, sementara tiga tim lainnya harus melalui babak play-off.
"Ini jelas merupakan momen yang sangat penting dalam kampanye kualifikasi kami," kata Wiegman. "Kami telah menempatkan diri dalam posisi terkuat saat ini dan dua pertandingan terakhir ini memberi kami kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia secepat mungkin.
"Spanyol dan Ukraina akan memberikan ujian yang berbeda bagi kami. Bertandang ke Spanyol di hadapan pendukung tuan rumah adalah salah satu laga tersulit yang bisa kami hadapi, tetapi kami siap menghadapi tantangan tersebut. Sangat menyenangkan bisa mengakhiri kampanye ini di hadapan pendukung kami sendiri saat melawan Ukraina. Kami selalu mengatakan bahwa membawa tim ini berkeliling negeri sangatlah penting, dan kami sangat menantikan untuk bermain di hadapan para pendukung kami di stadion baru Everton. Kota Liverpool memiliki begitu banyak hubungan dengan The Lionesses selama bertahun-tahun, jadi ini akan menjadi malam yang sangat istimewa."