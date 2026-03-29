Goal.com
Live
CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Elkann menjual semuanya, namun kembali menguatkan Juventus: makna dari kepercayaan kepada Spalletti dan bursa transfer

Juventus
FEATURES
Opinion
Serie A

Dalam surat kepada para pemegang saham Exor terdapat pedoman bagi Juventus untuk masa depan yang akan datang

Dalam suratnya kepada para pemegang saham Exor, John Elkann juga menyinggung Juventus, salah satu dari sedikit entitas dalam lingkaran Agnelli/Elkann yang masih beroperasi secara fisik di wilayah Italia, setelah pelepasan banyak aset. Dunia berubah, begitu pula minat dan cakrawala dinasti Turin ini, yang sejak dulu terkait erat dengan Fiat dan industri otomotif, namun kini berorientasi pada masa depan yang semakin menjauh dari sektor industri dan semakin condong ke sektor keuangan.


Dalam konteks ini, Juventus untuk saat ini tetap menjadi titik tumpu yang kokoh sebagai jembatan ke masa lalu dan visi untuk masa depan, bahkan bagi John Elkann, yang dalam beberapa bulan terakhir dengan tegas membantah kemungkinan penjualan klub, di tengah desas-desus yang terus menerus mengenai perubahan kepemilikan—desas-desus yang dipicu oleh tawaran yang diajukan (dan ditolak) oleh pemegang saham minoritas Tether.


Kini Elkann kembali bersuara, dan dalam surat yang disebutkan di atas, selain merangkum fase terakhir yang penuh gejolak dalam sejarah Juventus, ia menanam benih untuk masa depan yang akan datang. Ini adalah pedoman yang mudah dipahami dan, pada dasarnya, dapat diringkas dalam empat poin: 1) penolakan terhadap penarikan diri oleh pemegang saham mayoritas; 2) Exor telah berinvestasi, sedang berinvestasi, dan akan selalu siap mendukung Juventus; 3) di samping komitmen Exor, klub tetap harus melanjutkan perjalanan berkelanjutan yang positif; 4) kepercayaan penuh kepada Luciano Spalletti, satu-satunya tokoh utama Juventus saat ini yang disebutkan dalam surat tersebut, bersama dengan talenta 'generasi' Kenan Yildiz.


Dan justru poin terakhir inilah yang paling menarik dalam konteks berita terkini, serta terkait dengan langkah-langkah transfer Juventus di masa mendatang. Sebab, di luar strategi dan rencana, kata-kata penghargaan dan kepercayaan terhadap Spalletti langsung menyinggung setidaknya dua aspek. Yang pertama berkaitan dengan perpanjangan kontrak sang pelatih, yang sedang diproses: dalam hal ini, kata-kata Elkann 'melampaui' manajemen. Artinya: Spalletti tetap tinggal, cari cara kalian sendiri untuk mencapai kesepakatan.


Aspek kedua, yang erat kaitannya dengan yang pertama, berkaitan dengan bursa transfer, karena memperpanjang kontrak Spalletti berarti mengikuti arahan, tujuan, dan ekspektasinya. Dengan demikian: hindari penjualan pemain dari skuad saat ini yang dianggap tak tergantikan oleh Spalletti, serta tambahkan kualitas dan pengalaman ke dalam skuad yang jelas-jelas memiliki kekurangan di kedua aspek tersebut.


Bursa transfer Juventus akan berorientasi pada parameter-parameter ini, namun tingkat keberhasilan upaya ini masih bergantung pada satu syarat krusial: lolos ke Liga Champions musim depan. Tugas Spalletti dan tim untuk mencapainya, setelah itu dukungan Exor untuk bursa transfer yang signifikan akan tersedia.


  • SURAT

    "Kami tetap berkomitmen penuh," tegas Elkann, "untuk mendukung kesuksesan Juventus di bidang olahraga dan keuangan, dan kami yakin masa depan yang cerah menanti di depan. Seperti yang dikatakan oleh legenda Omar Sivori: 'Di sini kita harus selalu berjuang, dan ketika sepertinya semuanya sudah hilang, kita harus tetap percaya; Juve tidak pernah menyerah'."


    "Pada awal 2026, Juventus memperpanjang kontrak talenta generasi baru Kenan Yildiz hingga 2030, menegaskan kembali komitmen kami dalam pengembangan dan retensi talenta-talenta paling menjanjikan di klub. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan kami yang tak tergoyahkan terhadap Juventus. Exor tetap menjadi pemilik klub yang bangga, melanjutkan hubungan yang telah berlangsung lebih dari satu abad berkat keluarga saya."


    "Juventus telah melewati masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan tekanan internal dan eksternal yang tak terhindarkan memengaruhi performa. Kami telah mengambil tanggung jawab di mana diperlukan, dengan tegas mendukung klub, dan bekerja sama erat dengan manajemennya untuk memulihkan stabilitas serta mengembalikan Juventus ke jalur yang konstruktif setelah penyelesaian masalah hukum dan regulasi. Dalam konteks ini, tahun 2025 merupakan tahun yang didedikasikan untuk membangun fondasi bagi kinerja yang berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami telah mendukung klub dengan kontribusi kami yang sebanding dengan peningkatan modal sebesar hampir 100 juta euro dan mendukung perubahan penting dalam jajaran manajemennya."


    "Di bidang olahraga, tim wanita menjalani musim yang luar biasa, meraih gelar ganda nasional dengan memenangkan Serie A dan Coppa Italia. Pada Januari 2026, Juventus Women juga memenangkan Supercoppa Italia. Tim pria pun mulai menunjukkan kemajuan setelah penunjukan Luciano Spalletti sebagai pelatih pada Oktober. Spalletti membawa energi baru ke ruang ganti, mengembalikan hasrat dan tekad untuk menang."


    "Di luar lapangan, hasil keuangan juga meningkat secara signifikan: pada 2025, pendapatan Juventus naik 34% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 530 juta euro, didorong terutama oleh kembalinya tim utama pria ke Liga Champions UEFA. Akibatnya, kerugian klub berkurang sebesar 71% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 58 juta euro, dengan klub terus melanjutkan perjalanannya menuju keberlanjutan finansial. Sepanjang tahun ini, klub juga memperbarui kemitraan dengan Adidas hingga musim 2036/37 dengan nilai total 408 juta euro dan memperpanjang perjanjian sponsor utama dengan Jeep hingga Juni 2028 senilai 69 juta euro.



    • Iklan
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN