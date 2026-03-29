Elkann menjual semuanya, namun kembali menguatkan Juventus: makna dari kepercayaan kepada Spalletti dan bursa transfer

Dalam suratnya kepada para pemegang saham Exor, John Elkann juga menyinggung Juventus, salah satu dari sedikit entitas dalam lingkaran Agnelli/Elkann yang masih beroperasi secara fisik di wilayah Italia, setelah pelepasan banyak aset. Dunia berubah, begitu pula minat dan cakrawala dinasti Turin ini, yang sejak dulu terkait erat dengan Fiat dan industri otomotif, namun kini berorientasi pada masa depan yang semakin menjauh dari sektor industri dan semakin condong ke sektor keuangan.





Dalam konteks ini, Juventus untuk saat ini tetap menjadi titik tumpu yang kokoh sebagai jembatan ke masa lalu dan visi untuk masa depan, bahkan bagi John Elkann, yang dalam beberapa bulan terakhir dengan tegas membantah kemungkinan penjualan klub, di tengah desas-desus yang terus menerus mengenai perubahan kepemilikan—desas-desus yang dipicu oleh tawaran yang diajukan (dan ditolak) oleh pemegang saham minoritas Tether.





Kini Elkann kembali bersuara, dan dalam surat yang disebutkan di atas, selain merangkum fase terakhir yang penuh gejolak dalam sejarah Juventus, ia menanam benih untuk masa depan yang akan datang. Ini adalah pedoman yang mudah dipahami dan, pada dasarnya, dapat diringkas dalam empat poin: 1) penolakan terhadap penarikan diri oleh pemegang saham mayoritas; 2) Exor telah berinvestasi, sedang berinvestasi, dan akan selalu siap mendukung Juventus; 3) di samping komitmen Exor, klub tetap harus melanjutkan perjalanan berkelanjutan yang positif; 4) kepercayaan penuh kepada Luciano Spalletti, satu-satunya tokoh utama Juventus saat ini yang disebutkan dalam surat tersebut, bersama dengan talenta 'generasi' Kenan Yildiz.





Dan justru poin terakhir inilah yang paling menarik dalam konteks berita terkini, serta terkait dengan langkah-langkah transfer Juventus di masa mendatang. Sebab, di luar strategi dan rencana, kata-kata penghargaan dan kepercayaan terhadap Spalletti langsung menyinggung setidaknya dua aspek. Yang pertama berkaitan dengan perpanjangan kontrak sang pelatih, yang sedang diproses: dalam hal ini, kata-kata Elkann 'melampaui' manajemen. Artinya: Spalletti tetap tinggal, cari cara kalian sendiri untuk mencapai kesepakatan.





Aspek kedua, yang erat kaitannya dengan yang pertama, berkaitan dengan bursa transfer, karena memperpanjang kontrak Spalletti berarti mengikuti arahan, tujuan, dan ekspektasinya. Dengan demikian: hindari penjualan pemain dari skuad saat ini yang dianggap tak tergantikan oleh Spalletti, serta tambahkan kualitas dan pengalaman ke dalam skuad yang jelas-jelas memiliki kekurangan di kedua aspek tersebut.





Bursa transfer Juventus akan berorientasi pada parameter-parameter ini, namun tingkat keberhasilan upaya ini masih bergantung pada satu syarat krusial: lolos ke Liga Champions musim depan. Tugas Spalletti dan tim untuk mencapainya, setelah itu dukungan Exor untuk bursa transfer yang signifikan akan tersedia.



