Pernyataan pimpinan Exor dalam surat kepada para pemegang saham yang terlampir pada laporan keuangan 2025: "Exor tetap menjadi pemilik Juventus yang bangga, meneruskan ikatan yang, melalui keluarga saya, telah terjalin selama lebih dari satu abad. Klub ini telah melewati masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai oleh tekanan internal dan eksternal yang tak terhindarkan memengaruhi performa. Kami telah mengambil tanggung jawab di mana diperlukan, dengan tegas mendukung klub, dan bekerja sama erat dengan manajemennya untuk memulihkan stabilitas serta mengembalikan Juventus ke jalur yang konstruktif setelah penyelesaian masalah hukum dan regulasi yang dihadapi."
Elkann: "Kerugian terus berkurang, Juventus tidak pernah menyerah. Kami berkomitmen untuk mendukung kesuksesan olahraga dan keuangan klub"
KINERJA BERKELANJUTAN
"Dalam konteks ini, tahun 2025 merupakan tahun yang didedikasikan untuk meletakkan dasar-dasar kinerja yang berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami telah mendukung klub melalui kontribusi proporsional kami dalam penambahan modal sebesar hampir 100 juta euro dan mendukung perubahan signifikan dalam kepemimpinannya."
TIM PRIA DAN WANITA
"Dari segi olahraga, tim putri telah menjalani musim yang luar biasa, meraih gelar ganda nasional sebagai juara Serie A dan pemenang Coppa Italia. Pada Januari 2026, Juventus Women juga berhasil memenangkan Supercoppa Italiana. Tim putra pun mulai menunjukkan kemajuan setelah penunjukan Luciano Spalletti sebagai pelatih pada Oktober lalu. Spalletti membawa energi baru ke ruang ganti, mengembalikan semangat dan tekad untuk meraih kemenangan."
PENDAPATAN MENINGKAT
"Di luar lapangan, kinerja keuangan telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2025, pendapatan Juventus meningkat sebesar 34% secara tahunan, mencapai 530 juta euro, didorong terutama oleh kembalinya tim pria ke Liga Champions UEFA. Akibatnya, kerugian klub berkurang sebesar 71% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 58 juta euro, dengan klub terus melanjutkan upayanya menuju keberlanjutan finansial. Selama tahun tersebut, klub juga memperbarui kemitraan dengan Adidas hingga musim 2036/37 dengan nilai total 408 juta euro dan memperpanjang perjanjian sponsor jersey dengan Jeep hingga Juni 2028 senilai 69 juta euro."
PENONTON YANG ANTUSIAS DALAM MENDUKUNG KLUB
"Pada awal tahun 2026, Juventus juga memperpanjang kontrak pemain muda berbakat Kenan Yildiz hingga tahun 2030, yang menegaskan kembali komitmen kami untuk mengembangkan dan mempertahankan talenta-talenta terbaik klub. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan kami yang tak tergoyahkan terhadap Juventus. Exor tetap menjadi pemilik klub yang bangga, meneruskan ikatan yang, melalui keluarga saya, telah terjalin selama lebih dari satu abad. Kami tetap berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan olahraga dan finansial Juventus dan kami yakin bahwa masa depan yang cerah menanti di depan kami."
"Seperti yang pernah dikatakan legenda Omar Sivori: ‘Di sini kita harus selalu berjuang dan ketika sepertinya semuanya sudah hilang, teruslah percaya: Juve tidak pernah menyerah’."