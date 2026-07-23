Kroupi — yang merupakan putra mantan pemain timnas Pantai Gading, Elie — tampil sangat mengesankan di Vitality Stadium setelah pindah ke Inggris dari klub Ligue 1, Lorient, dengan nilai transfer sebesar £10 juta ($13 juta) pada musim panas 2025.

Transaksi tersebut terbukti sangat menguntungkan, dengan 13 gol di Liga Premier yang dicetaknya sepanjang musim debutnya bersama The Cherries — yang membantu tim tersebut memastikan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Dengan nilai pasar Kroupi yang terus meningkat, diperkirakan kini ia dibanderol dengan harga £85 juta ($114 juta). Siapa pun yang bersedia membayar biaya sebesar itu akan mendapatkan kemampuan saat ini dan potensi di masa depan.

Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah kualitas-kualitas tersebut akan bermanfaat bagi mereka di Emirates Stadium. Mikel Arteta berupaya memperkuat skuad di London Utara yang berhasil merebut gelar Liga Premier musim lalu.

The Gunners telah dikaitkan erat dengan pemenang Piala Dunia Julian Alvarez, yang masih terdaftar di Atletico Madrid dan memiliki pengalaman bermain di sepak bola Inggris berkat masa baktinya di Manchester City saat meraih Treble.

Dia akan datang dengan biaya transfer sembilan digit, yang mungkin membuat Arsenal menjajaki opsi alternatif. Kroupi menarik banyak perhatian, dengan pemain internasional Prancis U-21 ini mencetak gol baik di kandang maupun tandang melawan The Gunners pada musim 2025-26.