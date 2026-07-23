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Eli Junior Kroupi memperingatkan bahwa Arsenal adalah ‘kasus yang berbeda’, sementara striker Bournemouth yang sangat diunggulkan itu menjadi bahan spekulasi terkait transfer senilai £85 juta
Nilai perusahaan Kroupi melonjak dari £10 juta menjadi £85 juta
Kroupi — yang merupakan putra mantan pemain timnas Pantai Gading, Elie — tampil sangat mengesankan di Vitality Stadium setelah pindah ke Inggris dari klub Ligue 1, Lorient, dengan nilai transfer sebesar £10 juta ($13 juta) pada musim panas 2025.
Transaksi tersebut terbukti sangat menguntungkan, dengan 13 gol di Liga Premier yang dicetaknya sepanjang musim debutnya bersama The Cherries — yang membantu tim tersebut memastikan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Dengan nilai pasar Kroupi yang terus meningkat, diperkirakan kini ia dibanderol dengan harga £85 juta ($114 juta). Siapa pun yang bersedia membayar biaya sebesar itu akan mendapatkan kemampuan saat ini dan potensi di masa depan.
Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah kualitas-kualitas tersebut akan bermanfaat bagi mereka di Emirates Stadium. Mikel Arteta berupaya memperkuat skuad di London Utara yang berhasil merebut gelar Liga Premier musim lalu.
The Gunners telah dikaitkan erat dengan pemenang Piala Dunia Julian Alvarez, yang masih terdaftar di Atletico Madrid dan memiliki pengalaman bermain di sepak bola Inggris berkat masa baktinya di Manchester City saat meraih Treble.
Dia akan datang dengan biaya transfer sembilan digit, yang mungkin membuat Arsenal menjajaki opsi alternatif. Kroupi menarik banyak perhatian, dengan pemain internasional Prancis U-21 ini mencetak gol baik di kandang maupun tandang melawan The Gunners pada musim 2025-26.
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Apakah Kroupi akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Arsenal?
Saat ditanya apakah pemain muda ini bisa menjadi rekrutan yang cerdas bagi Arteta dan apakah ia akan segera menembus tim senior Les Bleus, mantan bek Arsenal dan Prancis, Silvestre—dalam wawancara bersama Betinia—mengatakan kepadaGOAL: “Saya pernah bermain bersama ayahnya, jadi saya mengikuti jejak putranya. Kami pernah bersama di akademi di Rennes. Melihat putranya sudah menunjukkan kemampuan seperti itu di usia yang masih sangat muda, baik untuk Bournemouth maupun timnas Prancis U-21, sungguh luar biasa.
“Dia perlu membuktikan diri di level tertinggi, di bawah tekanan yang jauh lebih besar. Bournemouth itu beda cerita dengan Arsenal. Kamu harus memberi ruang agar pemain-pemain seperti ini bisa masuk.
“Sebagai pemain muda, jika ingin menembus tim nasional—baik yang masih muda maupun yang lebih berpengalaman—kamu harus bermain setiap pekan. Kamu harus berhati-hati dengan langkah selanjutnya. Musim ini memang sangat mengesankan sejauh ini.”
Bagaimana Kroupi akan cocok dalam skuad pemenang gelar Liga Premier
Arsenal mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan penyerang asal Swedia, Viktor Gyokeres, musim panas lalu, menjadikannya penyerang tengah baru mereka. Gelar juara besar berhasil diraih, meski gagal tipis dalam upaya lain di Liga Champions, namun pertanyaan tetap muncul terkait posisi nomor 9.
Ketika ditanya apakah Kroupi, sebagai pemain yang lebih lincah, bisa dianggap lebih cocok untuk memimpin lini depan The Gunners, Silvestre menambahkan: “Liga Premier menuntut atribut yang berbeda-beda. Terkadang Anda membutuhkan pemain yang secara fisik lebih kuat dan menjadi titik fokus di lini depan. Terkadang Anda membutuhkan pemain seperti ini.
“Di skuad, variasi untuk Mikel itu bagus, terutama karena banyak yang mengkritik bahwa Arsenal terlalu mudah ditebak. Kami memiliki berbagai tipe penyerang. Jika Anda memiliki Gabriel Jesus, dia menawarkan hal-hal yang berbeda dibandingkan Gyokeres.
“Anda perlu menyeimbangkan formasi empat penyerang atau tiga penyerang, dan memastikan bisa mencetak gol dalam setiap situasi. Karena Anda akan menghadapi pertahanan blok rendah, terkadang Anda harus memanfaatkan ruang kosong. Mereka harus melihat gambaran besarnya saat melakukan perekrutan tersebut.”
- Getty
Kontrak Kroupi: Bournemouth tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya
Kroupi menandatangani kontrak berdurasi lima tahun saat bergabung dengan Bournemouth, yang akan berlaku hingga tahun 2030. Ketentuan tersebut berarti The Cherries tidak berada di bawah tekanan untuk melepas aset berharga lainnya.
Namun, tawaran-tawaran menggiurkan mungkin akan diajukan dalam beberapa pekan mendatang, dengan Arsenal bukan satu-satunya klub yang dilaporkan menunjukkan minat pada penyerang lincah yang tak lama lagi bisa tampil mengesankan bersama pemain-pemain seperti Kylian Mbappe dan Michael Olise di skuad Prancis yang dipenuhi bintang.
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