El Shaarawy tidak memperpanjang kontraknya dengan Roma: Genoa punya ide gila, negosiasi sedang berlangsung

Negosiasi ini tidak akan mudah karena gaji bersih sebesar 2,5 juta euro yang diterimanya saat ini membuat El Shaarawy jauh melampaui batas anggaran gaji Genoa. Ide tersebut, yang juga didorong oleh Daniele De Rossi yang dengan senang hati akan menyambut kembali mantan rekan setimnya yang kemudian menjadi pemain asuhannya, adalah menawarkan kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim, namun dengan gaji yang setengah dari yang diterima saat ini di Roma. Kini terserah pada sang pemain untuk memutuskan apakah kembalinya ke Liguria yang penuh kenangan akan lebih penting daripada kontrak besar terakhirnya. Negosiasi sedang berlangsung dan Genoa sudah bermimpi besar.