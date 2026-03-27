Bukan hanya perpanjangan kontrak Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini yang membuat para penggemar Roma cemas. Ada satu pemain lain, yang sering diremehkan namun selalu berperan penting dalam beberapa musim terakhir, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026: Stephan El Shaarawy. El Faraone belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya saat ini dan, dalam beberapa jam terakhir, muncul kemungkinan kembalinya ia ke Genoa, klub yang telah melambungkan namanya ke kancah sepak bola papan atas.
El Shaarawy tidak memperpanjang kontraknya dengan Roma: Genoa punya ide gila, negosiasi sedang berlangsung
TIDAK ADA NEGOSIASI UNTUK PERPANJANGAN KONTRAK
Kisah cintanya dengan Roma dimulai pada tahun 2016 dan, terlepas dari masa pinjamannya di Shanghai Shenhua antara tahun 2019 dan 2021, dengan musim ini, El Shaarawy akan menyelesaikan delapan musim bersama Roma. Namun, meskipun telah tampil dalam 22 pertandingan dengan catatan satu gol dan tiga assist, Frederic Massara tidak pernah memulai negosiasi perpanjangan kontrak dengannya, sehingga pada akhir tahun ini ia bebas bergabung dengan klub mana pun secara gratis.
AKAN KEMBALI KE GENOVA?
Dan seperti dilaporkan oleh Tuttosport, Genoa—yang bagi El Faraone merupakan bagian dari hatinya—sedang berusaha mengisi kekosongan tersebut. Saat masih sangat muda, ia meninggalkan kota itu untuk pindah ke Milan melalui transfer besar yang diselesaikan oleh Adriano Galliani, yang saat itu menjabat sebagai direktur eksekutif. Kini, kembalinya ke Genoa dianggap sebagai peluang besar, bahkan oleh sang pemain sendiri yang telah bersedia untuk bernegosiasi dengan klub asal Genoa tersebut.
INI ADALAH MASALAHNYA DAN DE ROSSI MENEKANKAN
Negosiasi ini tidak akan mudah karena gaji bersih sebesar 2,5 juta euro yang diterimanya saat ini membuat El Shaarawy jauh melampaui batas anggaran gaji Genoa. Ide tersebut, yang juga didorong oleh Daniele De Rossi yang dengan senang hati akan menyambut kembali mantan rekan setimnya yang kemudian menjadi pemain asuhannya, adalah menawarkan kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim, namun dengan gaji yang setengah dari yang diterima saat ini di Roma. Kini terserah pada sang pemain untuk memutuskan apakah kembalinya ke Liguria yang penuh kenangan akan lebih penting daripada kontrak besar terakhirnya. Negosiasi sedang berlangsung dan Genoa sudah bermimpi besar.