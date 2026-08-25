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'El Hadji Malick Diouf akan jadi sosok yang sempurna' - Paul Parker mendesak Manchester United merekrut bintang West Ham untuk mengatasi masalah bek kiri Luke Shaw
Parker mendesak perekrutan Diouf
Legenda Manchester United, Parker, telah memberikan rekomendasi yang jelas kepada mantan klubnya itu, dengan menegaskan bahwa Diouf dari West Ham adalah pemain yang dibutuhkan untuk memperbaiki posisi bek kiri.
United sudah aktif di bursa transfer, dengan menuntaskan perombakan signifikan di lini tengah melalui kedatangan Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans. Namun, sektor pertahanan di sisi sayap masih menjadi kekhawatiran besar bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang penutupan bursa transfer.
Membahas potensi kepindahan tersebut, Parker mengatakan kepada Metro: "Dengan £30 juta, kenapa United tidak merekrut Diouf dari West Ham? Kaki kirinya hebat, pengumpan silang yang luar biasa tanpa diragukan lagi. Dia naik turun, cukup nyaman dalam bertahan, tetapi jika Anda menguasai bola dengan cukup, dia akan maju ke depan dan dia akan menciptakan gol."
- Getty Images Sport
Perjuangan Shaw di bawah sorotan
Kebutuhan mendesak akan bek kiri baru semakin diperkuat oleh performa terkini dan catatan kebugaran Luke Shaw. Kekhawatiran meningkat setelah laga pembuka musim, ketika pemain berusia 31 tahun itu secara langsung bersalah atas gol kedua dalam kekalahan mengejutkan 2-0 dari tim promosi, Hull City.
Parker blak-blakan dalam menilai situasi saat ini, dengan menyebut kurangnya dinamisme Shaw membuat tim terhambat dalam transisi. "Mereka tidak bisa menempatkan diri dalam posisi terjebak dengan Shaw dan harus mengandalkannya karena dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan bek kiri modern," jelas Parker. "Anda menginginkan seseorang yang mau berlari, bukan seseorang yang hanya akan berlari jika dia akan mendapatkan bola."
Pengakuan internal dan kelengahan dalam bertahan
Kekalahan dari Hull City memicu introspeksi di ruang ganti United. Shaw sendiri berbicara dengan sangat terus terang setelah peluit akhir, dengan memberikan pengakuan mengejutkan bahwa tim tidak siap menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Shaw mengatakan kepada media: "Ini mengecewakan. Kami tahu kekuatan Hull, yaitu bola mati, bermain melebar dan mengirim umpan silang ke kotak penalti. Kami bertahan dengan baik dalam beberapa periode, tetapi kebobolan dua gol dari bola mati tidak bisa diterima."
Shaw juga mengakui bahwa tim "kurang memiliki sentuhan penentu dalam serangan" untuk menyelamatkan sesuatu dari laga tersebut, sembari menegaskan kembali bahwa sama sekali "tidak ada alasan" untuk hasil itu. Bek veteran itu menutup dengan mengatakan: "Manchester United seharusnya datang ke Hull, dengan segala hormat kepada mereka, dan mengamankan kemenangan."
- Getty Images Sport
Target-target transfer alternatif Manchester United
Meski Parker mengampanyekan perekrutan Diouf, Manchester United dikabarkan juga sedang mempertimbangkan beberapa kandidat lain untuk mengisi kekosongan itu. Klub tersebut sempat menyatakan minat kepada Lewis Hall dari Newcastle United, tetapi Newcastle United dilaporkan telah menutup peluang apa pun untuk kepergian bek muda tersebut. Karena itu, Manchester United mengalihkan perhatian ke opsi lain dengan menggelar pembicaraan penjajakan terkait Alejandro Balde dari Barcelona.
Namun, Parker tetap teguh pada keyakinannya bahwa pengalaman Diouf di Premier League membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk memberikan dampak instan. "Dia tidak membutuhkan dana besar dan Anda mendapatkan seseorang yang sudah bermain di liga ini daripada pergi membawa seseorang dari Barcelona yang belum pernah, dan Anda punya seseorang di sana yang benar-benar memahami liga ini dan akan langsung beradaptasi," kata Parker.
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