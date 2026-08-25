Legenda Manchester United, Parker, telah memberikan rekomendasi yang jelas kepada mantan klubnya itu, dengan menegaskan bahwa Diouf dari West Ham adalah pemain yang dibutuhkan untuk memperbaiki posisi bek kiri.

United sudah aktif di bursa transfer, dengan menuntaskan perombakan signifikan di lini tengah melalui kedatangan Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans. Namun, sektor pertahanan di sisi sayap masih menjadi kekhawatiran besar bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang penutupan bursa transfer.

Membahas potensi kepindahan tersebut, Parker mengatakan kepada Metro: "Dengan £30 juta, kenapa United tidak merekrut Diouf dari West Ham? Kaki kirinya hebat, pengumpan silang yang luar biasa tanpa diragukan lagi. Dia naik turun, cukup nyaman dalam bertahan, tetapi jika Anda menguasai bola dengan cukup, dia akan maju ke depan dan dia akan menciptakan gol."