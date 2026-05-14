El Hadji Diouf, mantan pemain Liverpool yang gagal, dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan setelah digugat oleh mantan istrinya
Perselisihan soal tunjangan anak berakhir di pengadilan
Mantan pemain timnas Senegal yang sudah pensiun itu digugat oleh mantan istrinya tahun lalu setelah menunggak pembayaran sebesar hampir £14.000. Setelah bercerai dari Bishop pada tahun 2023, Diouf secara hukum diwajibkan untuk memberikan tunjangan bulanan bagi putri mereka, Keyla, yang kini berusia 17 tahun. Pengadilan sebelumnya telah memerintahkan mantan penyerang Liga Premier itu untuk membayar £670 per bulan, selain menanggung biaya pengobatan dan biaya sekolah.
Namun, pengadilan mendengar bahwa Diouf telah gagal melakukan pembayaran tersebut selama lebih dari setahun. Pada sidang hari Selasa, seorang hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dan memerintahkannya untuk membayar sepuluh juta franc Afrika Barat, yang setara dengan sekitar £13.220, kepada mantan istrinya. Proses hukum telah ditunda beberapa kali, dengan Diouf dilaporkan tidak hadir di beberapa sidang yang dijadwalkan sebelum putusan akhir dijatuhkan tanpa kehadirannya.
Tim hukum mempertanyakan kekayaan Diouf
Para pengacara yang mewakili Valerie Bishop, Baboucar Cisse, dan Cheikh Sy, berhasil membuktikan bahwa mantan pesepakbola tersebut memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utangnya. Mereka menyoroti sumber pendapatan yang beragam, yang dilaporkan mencakup properti, kontrak iklan, serta keterlibatannya yang berkelanjutan dalam Asosiasi Sepak Bola Senegal. Jaksa penuntut berpendapat bahwa kegagalan membayar tersebut merupakan pilihan, bukan akibat kesulitan keuangan.
Berdasarkan hukum Senegal, khususnya Pasal 351, sistem hukum mengambil sikap tegas terhadap penolakan untuk membayar tunjangan keluarga, dengan hukuman penjara sering kali digunakan sebagai pencegah. Penasihat hukum Mame Adama Gueye memberikan penilaian yang blak-blakan selama persidangan pada November lalu, dengan menyatakan: "Diouf sepenuhnya solven. Dia memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi menolak untuk melakukannya." Penolakan keras kepala untuk mematuhi perintah pengadilan awal ini pada akhirnya menyebabkan tuntutan pidana dan hukuman penjara bersyarat yang dijatuhkan.
Karier yang kontroversial di dalam dan di luar lapangan
Diouf tiba di Anfield dengan reputasi yang sangat gemilang setelah pindah dari Lens seharga £10 juta pada tahun 2002, namun ia lebih dikenal sebagai salah satu rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Liverpool. Selama berkarier di Merseyside, ia hanya mencetak tiga gol dalam 55 penampilan di Liga Premier. Ia akhirnya meninggalkan klub untuk bergabung dengan Bolton Wanderers, di mana ia menjalani masa yang lebih produktif, sebelum melanjutkan kariernya yang berpindah-pindah melalui Sunderland, Blackburn Rovers, Leeds United, dan Rangers.
Meskipun karier domestiknya di Inggris sering kali diwarnai oleh inkonsistensi, Diouf tetap menjadi ikon yang diakui di negara asalnya. Ia menjadi motor di balik perjalanan bersejarah Senegal ke perempat final Piala Dunia 2002, sebuah kampanye yang terkenal dengan kemenangan pada pertandingan pembuka atas juara bertahan Prancis. Keunggulan individunya selama periode tersebut membuatnya meraih dua penghargaan Pemain Terbaik Afrika dan tempat di daftar FIFA 100 Pele yang prestisius sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik yang masih hidup.
Riwayat masalah disiplin
Meskipun memiliki bakat yang tak terbantahkan, reputasi Diouf sering ternoda oleh masalah disiplin dan insiden perilaku yang tidak sportif. Ia menjadi sosok antagonis di mata banyak penggemar Inggris, terutama karena keterlibatannya dalam beberapa insiden meludah yang menjadi sorotan publik. Ia didenda £5.000 oleh Pengadilan Sheriff Glasgow karena meludahi seorang pendukung Celtic selama pertandingan Piala UEFA dan kemudian dijatuhi larangan bertanding selama tiga pertandingan karena pelanggaran serupa yang melibatkan bek Portsmouth, Arjan de Zeeuw.