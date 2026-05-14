El Hadji Diouf, mantan pemain Liverpool yang gagal, dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan setelah digugat oleh mantan istrinya

Mantan pemain timnas Senegal yang sudah pensiun itu digugat oleh mantan istrinya tahun lalu setelah menunggak pembayaran sebesar hampir £14.000. Setelah bercerai dari Bishop pada tahun 2023, Diouf secara hukum diwajibkan untuk memberikan tunjangan bulanan bagi putri mereka, Keyla, yang kini berusia 17 tahun. Pengadilan sebelumnya telah memerintahkan mantan penyerang Liga Premier itu untuk membayar £670 per bulan, selain menanggung biaya pengobatan dan biaya sekolah.

Namun, pengadilan mendengar bahwa Diouf telah gagal melakukan pembayaran tersebut selama lebih dari setahun. Pada sidang hari Selasa, seorang hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dan memerintahkannya untuk membayar sepuluh juta franc Afrika Barat, yang setara dengan sekitar £13.220, kepada mantan istrinya. Proses hukum telah ditunda beberapa kali, dengan Diouf dilaporkan tidak hadir di beberapa sidang yang dijadwalkan sebelum putusan akhir dijatuhkan tanpa kehadirannya.