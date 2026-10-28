Ada situasi dalam dunia sepak bola yang sulit dipahami, dan situasi Gavi mulai menjadi salah satunya. Gelandang Barcelona itu berubah dari pemain sentral menjadi pemain yang perannya nyaris hanya simbolis. Memang benar bahwa cedera menjelaskan sebagian dari absennya, tetapi itu tidak lagi cukup untuk membenarkan kondisi yang kini menjadi mengkhawatirkan setelah pemulihan fisiknya.

Seharusnya tahun ini menjadi tahun kembalinya yang menentukan. Setelah cedera lutut yang membuatnya absen dari lapangan selama berbulan-bulan, serta kemunduran yang menunda kepulangannya, Gavi memiliki satu musim penuh untuk mengembalikan level permainannya yang biasa, konsistensi penampilannya, dan peran kepemimpinannya.

Kini, Gavi telah pulih secara fisik dan siap bersaing, tetapi menit bermainnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan dari pemain dengan bakat seperti dirinya. Ia nyaris hanya bermain 191 menit musim ini di seluruh ajang, sebuah angka yang dengan jelas menunjukkan sejauh mana menurunnya kepentingannya dalam rencana tim.