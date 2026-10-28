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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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El Clasico menjadi bukti yang menyakitkan: Flick menempatkan bintang Barcelona di hadapan tantangan sesungguhnya

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Gavi
H. Flick
Spanyol
Jerman

Pertanyaan-pertanyaan sulit yang belum terjawab!

Ada situasi dalam dunia sepak bola yang sulit dipahami, dan situasi Gavi mulai menjadi salah satunya. Gelandang Barcelona itu berubah dari pemain sentral menjadi pemain yang perannya nyaris hanya simbolis. Memang benar bahwa cedera menjelaskan sebagian dari absennya, tetapi itu tidak lagi cukup untuk membenarkan kondisi yang kini menjadi mengkhawatirkan setelah pemulihan fisiknya.

Seharusnya tahun ini menjadi tahun kembalinya yang menentukan. Setelah cedera lutut yang membuatnya absen dari lapangan selama berbulan-bulan, serta kemunduran yang menunda kepulangannya, Gavi memiliki satu musim penuh untuk mengembalikan level permainannya yang biasa, konsistensi penampilannya, dan peran kepemimpinannya.

Kini, Gavi telah pulih secara fisik dan siap bersaing, tetapi menit bermainnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan dari pemain dengan bakat seperti dirinya. Ia nyaris hanya bermain 191 menit musim ini di seluruh ajang, sebuah angka yang dengan jelas menunjukkan sejauh mana menurunnya kepentingannya dalam rencana tim.

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  • Clasico jadi bukti menyakitkan: kehadiran nyaris tak terasa!

    Dalam laporan surat kabar Marca, Rabu, dengan judul "Teka-teki Gavi" disebutkan bahwa hal yang paling mencuri perhatian adalah kontras mencolok antara dua versi Gavi sebelum dan sesudah cederanya.

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    Marca menambahkan: "Pemain energik, penekan dalam fase menyerang, yang mampu memotivasi rekan-rekannya dan berjuang memperebutkan setiap bola seolah itu yang terakhir, dulu jauh lebih dari sekadar pemain cadangan. Kepribadian dan kemampuannya mengangkat tempo tim menjadikannya pemain penting baik bagi Barcelona maupun timnas Spanyol. Namun kini, ia tampak telah terdorong ke peran sekunder yang susah payah ia coba keluar darinya."

    Marca menjelaskan: "Laga El Clasico menjadi contoh yang jelas. Dalam pertandingan berkelas tinggi, dengan segala makna yang terkandung dalam duel melawan Real Madrid, Gavi tidak bermain satu menit pun. Keputusan ini dengan jelas mencerminkan situasinya saat ini, dan memunculkan pertanyaan tentang posisi sesungguhnya di dalam tim sekarang. Mudah untuk merehabilitasi seorang pemain secara bertahap setelah cedera serius seperti ini, tetapi sangat sulit jika keberadaannya setelah pulih justru nyaris tidak terasa.

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  • Pertanyaan terpenting menanti jawaban: tantangan yang sesungguhnya

    Terlebih lagi, prediksinya tidak menggembirakan. Persaingan untuk posisi lini tengah sangat sengit, dan peluang Gavi terus menyusut. Tampaknya Pedri dan Rodri menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi gelandang jangkar, sementara kembalinya Frenkie de Jong menambah persaingan dan opsi bagi sang pelatih.

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    Marca menegaskan: "Gavi harus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain, sesuatu yang tampak sulit diraih dalam kondisi saat ini. Waktu terus berlalu, dan ia membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk memulihkan ritme, kepercayaan diri, dan posisi yang sebelumnya ia miliki."

    Marca menambahkan: "Pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Gavi akan kembali ke level sebelumnya, melainkan apakah ia akan mendapatkan peluang yang dibutuhkan untuk membuktikannya. Pemulihan kondisinya adalah langkah pertama, sementara mengembalikan posisinya di Barcelona bisa menjadi tantangan yang sesungguhnya."

    Marca menutup: "Gavi mungkin mendapatkan beberapa menit melawan Alaves karena rotasi pemain, tetapi pertanyaannya adalah apakah ia akan terus mendapatkannya saat melawan Aston Villa dan Atletico Madrid."

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