Ekuador, Pelatih Kepala Sebastian Beccacece mundur setelah tersingkir oleh Meksiko: pengunduran dirinya telah resmi

Setelah berdiskusi di ruang ganti bersama para pemainnya usai pertandingan—yang berakhir dengan skor 0-2 yang terbentuk pada setengah jam pertama babak pertama dan juga ditandai dengan kartu merah yang diterima Hincapié di masa tambahan waktu—pelatih asal Argentinaitu memutuskan untuk mengumumkan keputusannya secara resmi kepada media: “Tentu saja, kami ingin bisa berbuat lebih banyak. Dalam sepak bola, hasil lah yang menentukan, dan hari ini saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah keluarga yang indah dan luar biasa, namun dengan rasa syukur, ketenangan, dan kedamaian batin karena telah memberikan segalanya.”