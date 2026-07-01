Setelah menelan kekalahan yang disayangkan dari tuan rumah Meksiko—yang dengan demikian berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia—pelatih kepala Ekuador, Sebastian Beccacece, memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya, kurang dari dua tahun sejak ia memulai tugasnya.
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Ekuador, Pelatih Kepala Sebastian Beccacece mundur setelah tersingkir oleh Meksiko: pengunduran dirinya telah resmi
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Setelah berdiskusi di ruang ganti bersama para pemainnya usai pertandingan—yang berakhir dengan skor 0-2 yang terbentuk pada setengah jam pertama babak pertama dan juga ditandai dengan kartu merah yang diterima Hincapié di masa tambahan waktu—pelatih asal Argentinaitu memutuskan untuk mengumumkan keputusannya secara resmi kepada media: “Tentu saja, kami ingin bisa berbuat lebih banyak. Dalam sepak bola, hasil lah yang menentukan, dan hari ini saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah keluarga yang indah dan luar biasa, namun dengan rasa syukur, ketenangan, dan kedamaian batin karena telah memberikan segalanya.”
HASIL
Sebastian Beccacece telah menerima penunjukan sebagai pelatih kepala timnas Ekuador setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai pelatih Elche di Liga. Di bawah kepemimpinannya, Tricolor berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 berkat posisi kedua yang tak terduga di grup Amerika Selatan, tepat di belakang Argentina, sekaligus memenangkan pertandingan terakhir melawan juara dunia bertahan tersebut dan bermain imbang 0-0 di kandang melawan Brasil.
PERJALANAN YANG PENTING
Berkat hasil positif dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia, Ekuador berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 19 pertandingan resmi, sebelum akhirnya kalah pada laga perdana Piala Dunia melawan Pantai Gading. Berkat empat poin yang diraih dari pertandingan melawan Curaçao dan Jerman, Ekuador berhasil lolos ke babak 16 besar—sebuah pencapaian bersejarah—yangmerupakan hasil terbaik kedua sepanjang sejarah, setelah mencapai babak 8 besar pada tahun 2006.