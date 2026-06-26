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Ekuador mengejutkan Jerman dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah berhasil bangkit dari kontroversi VAR di awal pertandingan
Tim-tim Amerika Selatan berhasil membalikkan keadaan
Pertandingan langsung memanas ketika Leroy Sane membawa Jerman unggul berkat umpan cerdik dari Florian Wirtz hanya dua menit setelah pertandingan dimulai. Ekuador merasa sangat kesal setelah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Aleksandar Pavlovic diabaikan oleh VAR dalam proses serangan tersebut. Terpicu oleh apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan, tim asuhan Sebastian Beccacece merespons dengan agresif, menyamakan kedudukan melalui Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata mencetak gol dari tendangan sudut di menit-menit akhir untuk mengejutkan juara grup yang tampil kurang meyakinkan itu.
- AFP
Plata memuji dukungan yang lantang
Kemenangan bersejarah ini memicu perayaan yang meriah di antara para pendukung yang mengenakan seragam kuning di tribun penonton. Menanggapi pencapaian tersebut, Plata berkata: “Kami benar-benar menantikan momen ini sebelum Piala Dunia dimulai. Rasanya berbeda hari ini karena kami mengalami banyak kesulitan dalam dua pertandingan pertama.
“Lebih baik begini; ini merupakan pengalaman berharga bagi kami dan kini kami akan melangkah ke babak berikutnya dengan semangat yang lebih membara untuk meraih kejayaan. Tim ini sangat percaya diri. Kami memiliki 26 pemain yang akan memberikan segalanya demi Ekuador.
"Kami telah memadati stadion di mana-mana, para penggemar kami membuat kami merasa seperti di rumah sendiri di setiap stadion. Mereka lebih pantas mendapatkan ini daripada siapa pun. Mereka telah melakukan bagian mereka, mereka sangat membantu kami dan memotivasi kami.”
Manajer Beccacece menambahkan: “Ini bukan soal apa artinya bagi saya; ini untuk rakyat. Para pemain telah memberikan kualifikasi ini kepada mereka. Biarkan mereka merayakannya dan menikmatinya.”
Jerman menyesali penampilan yang kurang memuaskan
Meskipun mengalami kekalahan, Jerman tetap lolos sebagai juara grup di atas Pantai Gading berkat selisih gol. Namun, penampilan tersebut menuai kritik tajam dari jajaran kepemimpinan tim. Kapten Joshua Kimmich mengatakan kepada ARD: "Kami memulai dengan baik, tapi kemudian terlalu mudah kehilangan bola dan terus memberi celah bagi lawan. Kami mempermudah tugas mereka dan membiarkan mereka menemukan ritme permainan. Di babak kedua, kekalahan ini memang pantas kami terima."
Penyerang Denis Undav sependapat dengan kekhawatiran tersebut, sambil menambahkan: "Ekuador bermain lebih agresif dan lebih tajam daripada kami. Itu adalah sesuatu yang harus kami pelajari dan ambil kesimpulan yang tepat. Permainan kami kurang langsung dan kami tidak menciptakan banyak peluang."
- AFP
Susunan babak gugur semakin jelas
Ekuador berhasil lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, dan untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka sejak 2006 berhasil mencapai babak gugur. Kini mereka akan menghadapi laga yang berpotensi menjadi pertandingan seru melawan Inggris, yang akan menguji kedisiplinan taktis mereka saat berhadapan dengan lawan kelas atas. Tim asuhan Julian Nagelsmann harus segera memperbaiki kelengahan di lini pertahanan dan ketajaman teknis mereka menjelang pertandingan babak 32 besar yang akan digelar di Boston pada hari Senin.