Ekuador mengejutkan Jerman dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah berhasil bangkit dari kontroversi VAR di awal pertandingan

Kemenangan bersejarah ini memicu perayaan yang meriah di antara para pendukung yang mengenakan seragam kuning di tribun penonton. Menanggapi pencapaian tersebut, Plata berkata: “Kami benar-benar menantikan momen ini sebelum Piala Dunia dimulai. Rasanya berbeda hari ini karena kami mengalami banyak kesulitan dalam dua pertandingan pertama.

“Lebih baik begini; ini merupakan pengalaman berharga bagi kami dan kini kami akan melangkah ke babak berikutnya dengan semangat yang lebih membara untuk meraih kejayaan. Tim ini sangat percaya diri. Kami memiliki 26 pemain yang akan memberikan segalanya demi Ekuador.

"Kami telah memadati stadion di mana-mana, para penggemar kami membuat kami merasa seperti di rumah sendiri di setiap stadion. Mereka lebih pantas mendapatkan ini daripada siapa pun. Mereka telah melakukan bagian mereka, mereka sangat membantu kami dan memotivasi kami.”

Manajer Beccacece menambahkan: “Ini bukan soal apa artinya bagi saya; ini untuk rakyat. Para pemain telah memberikan kualifikasi ini kepada mereka. Biarkan mereka merayakannya dan menikmatinya.”