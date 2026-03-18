Sungguh menegangkan: jika Anda mencari kompetisi yang mendebarkan dengan kemungkinan kejutan di akhir musim, Anda bisa mengalihkan perhatian ke Ekstraklasa, liga utama Polandia yang terdiri dari 18 tim. Dengan 9 pertandingan tersisa, selisih poin antara pemuncak klasemen dan peringkat ke-17 hanya 13 poin, atau kurang dari setengah dari total 27 poin yang tersedia.
Diterjemahkan oleh
Ekstraklasa, liga paling gila di dunia: 17 dari 18 tim masih berpeluang (secara teori) untuk merebut gelar juara dengan sisa 9 pertandingan
PERINGKAT YANG GILA
Di puncak klasemen, untuk saat ini, terdapat tiga tim yang sama-sama mengoleksi 41 poin: Zaglebie, Jagiellonia (yang tersingkir oleh Fiorentina di babak playoff Liga Konferensi), dan Lech Poznan. Dua tim teratas lolos ke babak kualifikasi Liga Champions, sedangkan tim ketiga dan keempat lolos ke babak kualifikasi Liga Konferensi.
Di bawahnya ada Gornik Zabrze dengan 38 poin, Rakow (lawan Fiorentina sendiri di babak 16 besar Conference) dengan 37 poin, Wisla Plock dan Katowice dengan 36 poin.
Pogon Szczecin dan Motor Lublin mengumpulkan 34 poin, sementara tiga tim lainnya berada di angka 33: yaitu Radomiak Radom, Cracovia, dan Korona. Kami berada di posisi ke-12 dan selisih poin dari puncak klasemen hanya 8.
Menutup daftar ini adalah 5 tim lainnya, masing-masing terpaut satu poin: Piast dengan 32 poin, Lechia dengan 31 poin, Arka dengan 30 poin, Legia Warsawa dengan 29 poin, dan Widzew Lodz dengan 28 poin. Tim di posisi kedua dari bawah, seperti yang telah disebutkan, hanya terpaut 13 poin dari tiga tim teratas.
KRISIS LEGIA
Di tengah pusaran ini, krisis yang dialami Legia Warsawa sungguh mengejutkan. Tim yang biasa kita lihat berlaga di kompetisi Eropa ini justru kini terancam degradasi; tiga tim terbawah klasemen sudah dipastikan terdegradasi setelah 34 pekan pertandingan. Kedatangan pelatih Marek Papzsun dari Rakow pada bulan Desember belum berhasil membawa Legia keluar dari zona degradasi. Namun, selisih poin di klasemen sangat tipis: dengan selisih 6 poin dari peringkat ke-16, klub ibu kota ini bisa naik hingga ke posisi ketujuh yang relatif aman. Namun, dua kekalahan berturut-turut saja, dan segalanya bisa berubah, bahkan bagi tim yang saat ini masih memiliki ambisi untuk berlaga di kompetisi Eropa.