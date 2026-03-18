Ekstraklasa, liga paling gila di dunia: 17 dari 18 tim masih berpeluang (secara teori) untuk merebut gelar juara dengan sisa 9 pertandingan

Di puncak klasemen, untuk saat ini, terdapat tiga tim yang sama-sama mengoleksi 41 poin: Zaglebie, Jagiellonia (yang tersingkir oleh Fiorentina di babak playoff Liga Konferensi), dan Lech Poznan. Dua tim teratas lolos ke babak kualifikasi Liga Champions, sedangkan tim ketiga dan keempat lolos ke babak kualifikasi Liga Konferensi.

Di bawahnya ada Gornik Zabrze dengan 38 poin, Rakow (lawan Fiorentina sendiri di babak 16 besar Conference) dengan 37 poin, Wisla Plock dan Katowice dengan 36 poin.

Pogon Szczecin dan Motor Lublin mengumpulkan 34 poin, sementara tiga tim lainnya berada di angka 33: yaitu Radomiak Radom, Cracovia, dan Korona. Kami berada di posisi ke-12 dan selisih poin dari puncak klasemen hanya 8.

Menutup daftar ini adalah 5 tim lainnya, masing-masing terpaut satu poin: Piast dengan 32 poin, Lechia dengan 31 poin, Arka dengan 30 poin, Legia Warsawa dengan 29 poin, dan Widzew Lodz dengan 28 poin. Tim di posisi kedua dari bawah, seperti yang telah disebutkan, hanya terpaut 13 poin dari tiga tim teratas.