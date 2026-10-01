Superstar Norwegia Erling Haaland telah memulai proses hukum terhadap maskapai Norwegian Air Shuttle ASA setelah Piala Dunia. Menurut VG Sports dan Dagbladet, firma hukum Schjodt mengajukan surat panggilan resmi ke Pengadilan Distrik Oslo atas nama penyerang Manchester City tersebut dan perusahaan Inggris York Promotions Ltd.

Gugatan itu menuduh maskapai tersebut secara melawan hukum mengeksploitasi karakteristik komersial dan merek dagang terdaftar milik Haaland untuk memasarkan tiket pesawat selama turnamen.

Sidang perencanaan melalui video yang dipimpin pengadilan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Oktober.