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'Eksploitasi melawan hukum!' - Mengapa Erling Haaland menggugat maskapai besar ke pengadilan terkait iklan kuncir kuda viral
Haaland melayangkan gugatan hukum terhadap Norwegian Air Shuttle
Superstar Norwegia Erling Haaland telah memulai proses hukum terhadap maskapai Norwegian Air Shuttle ASA setelah Piala Dunia. Menurut VG Sports dan Dagbladet, firma hukum Schjodt mengajukan surat panggilan resmi ke Pengadilan Distrik Oslo atas nama penyerang Manchester City tersebut dan perusahaan Inggris York Promotions Ltd.
Gugatan itu menuduh maskapai tersebut secara melawan hukum mengeksploitasi karakteristik komersial dan merek dagang terdaftar milik Haaland untuk memasarkan tiket pesawat selama turnamen.
Sidang perencanaan melalui video yang dipimpin pengadilan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Oktober.
- NTB
Iklan kuncir kuda yang dihapus menjadi inti sengketa hukum
Sengketa ini berpusat pada promosi di media sosial yang dipublikasikan di Instagram dan TikTok selama kampanye Piala Dunia Norwegia. Menurut VG Sports dan Dagbladet, Norwegian Air Shuttle membagikan sebuah gambar yang menampilkan salah satu pesawatnya yang telah diedit secara digital dengan gaya rambut ekor kuda pirang khas Haaland, disertai keterangan: "Kami belum pernah terlihat senorwegia ini".
Unggahan-unggahan itu dihapus setelah adanya intervensi hukum, tetapi maskapai tersebut membela tindakannya sebagai gurauan ringan di media sosial.
"Benar bahwa kami telah menerima gugatan yang tidak kami pahami," kata petugas pers Norwegian, Eivind Hammer Myhre. "Sangat disayangkan bahwa sorakan dukungan dibalas dengan gugatan, tetapi kami berharap ada dialog yang wajar sehingga kami juga bisa diizinkan untuk mendukung pahlawan olahraga bersama kami di masa depan."
Pakar hukum mendukung posisi hak kekayaan intelektual sang striker
Menurut VG Sports, pakar hukum pemasaran Universitas Bergen, Profesor Tore Lunde, meyakini Haaland memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Pemasaran Norwegia dan undang-undang perlindungan kepribadian. Para akademisi hukum menunjuk pada preseden Mahkamah Agung yang melindungi kemiripan atlet dari komersialisasi korporat tanpa izin.
Gugatan itu muncul setelah Haaland mencetak tujuh gol selama laju Norwegia ke perempat final Piala Dunia, ketika mereka mengalahkan Brasil sebelum kalah dari Inggris.
Para pengacara menekankan bahwa kegagalan melindungi merek dagang berisiko menciptakan preseden komersial yang merugikan.
- AFP
Fokus beralih ke lapangan saat Norwegia bersiap menghadapi Wales
Meski proses hukum masih berlangsung di Oslo, Haaland tetap bersama skuad tim nasional Norwegia di Cardiff. Tim asuhan Stale Solbakken akan menghadapi Wales dalam UEFA Nations League pada Kamis malam seiring mereka melanjutkan momentum musim panasnya.
Norwegian Air Shuttle berharap dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui dialog di luar pengadilan sebelum sidang resmi pada Oktober.
Haaland berupaya mempertahankan rekor golnya yang impresif di level internasional di atas lapangan.
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