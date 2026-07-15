Getty/GOAL
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EKSKLUSIF: Pahlawan Inggris, Jude Bellingham, mengungkapkan bagaimana ia bisa mengungguli Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or, sementara Michael Owen mendesak Tim Tiga Singa untuk meningkatkan performa mereka di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
- Getty/GOAL
Para Legenda & Generasi Emas: Perjuangan Inggris Meraih Gelar Juara
Meniru prestasi para legenda tahun 1966 telah menjadi tantangan bagi setiap tim Inggris yang berlaga di turnamen besar sejak trofi Jules Rimet pertama kali berkilau di bawah sinar matahari Wembley sekitar enam dekade lalu.
Beberapa di antaranya hampir berhasil mengakhiri masa paceklik tersebut, dengan Gazza dan Gary Lineker memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan ke semifinal Piala Dunia 1990. Sir Gareth Southgate membawa The Three Lions ke babak yang sama pada 2018, serta ke dua final Kejuaraan Eropa berturut-turut.
“Generasi Emas” yang legendaris itu tak pernah melangkah lebih jauh dari perempat final di kompetisi mana pun—dengan Cristiano Ronaldo terbukti menjadi lawan tangguh bagi Owen, Rooney, David Beckham, dan kawan-kawan—namun harapan tak pernah padam dan para penggemar yang haus akan kesuksesan masih berani bermimpi.
Semifinal lainnya telah tercapai di tanah Amerika Utara, dengan Lionel Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina, bersiap untuk pertemuan pertamanya dengan Inggris dalam kariernya yang memecahkan rekor. Ia akan menghadirkan banyak tantangan bagi pasukan Thomas Tuchel, namun The Three Lions juga memiliki pemain penentu kemenangan yang siap beraksi.
Bellingham, sang ‘Galactico’ Real Madrid, kembali menjadi sosok yang menjadi andalan — menyusul penampilannya yang luar biasa di Euro 2024 — dengan mencetak enam gol dalam enam pertandingan, termasuk dua gol yang sangat berharga saat melawan Meksiko dan Norwegia.
Bellingham mengikuti jejak Gazza dan Rooney
Ketika ditanya apakah Bellingham telah mewarisi gelar yang pernah disandang oleh Gascoigne dan Rooney dalam hal menciptakan momen-momen ajaib, mantan striker Inggris Owen — duta besar Casino.org di Inggris, yang dikenal membantu para pemain membandingkan merek-merek kasino online Inggris yang tepercaya — mengatakan kepada GOAL: “Kita sedang membicarakan salah satu yang terbaik, bukan? Dia masih muda, tapi dia tampil gemilang di turnamen-turnamen besar. Dia bermain untuk Real Madrid, dia adalah salah satu bintang di tim Real Madrid. Dia jelas salah satu pemain terbaik di dunia.
“Sungguh menakutkan betapa orang-orang masih mempertanyakan apakah dia harus pergi atau apakah dia layak berada di tim belum lama ini. Kita tidak memiliki terlalu banyak pemain kelas dunia, dan mencoba menyingkirkan salah satunya adalah hal yang luar biasa.
“Tapi bagaimanapun juga, dia luar biasa. Secara fisik, dia seperti Rolls-Royce, bukan? Cara dia bergerak, cara dia berlari, jarak yang dia tempuh, area yang dia jangkau. Secara mental pun, dia mampu tampil maksimal di momen-momen besar.
“Jika kita ingin memenangkan Piala Dunia, kita membutuhkan tiga atau empat pemain sekelasnya. Lihat saja Prancis dan tim-tim sejenisnya; mereka benar-benar memiliki empat atau lima pemain di level tertinggi mutlak. Kita hanya punya satu atau dua. Harry Kane tidak akan selamanya ada di sini. Saat ini memang yang terpenting, tapi kita butuh beberapa pemain sekelas Jude Bellingham jika ingin memenangkan Piala Dunia. Benar sekali, dia adalah tipe pemain yang bisa menjadi tulang punggung tim.”
- Getty Images
Apakah Bellingham atau Kane bisa memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Performa Bellingham membuat sebagian orang berpendapat bahwa ia—setelah finis di posisi ketiga pada 2024—bisa kembali masuk dalam persaingan untuk meraih penghargaan Ballon d’Or. Owen tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut, karena ia sendiri pernah memenangkannya pada 2001. Ia tetap menjadi orang Inggris terakhir yang berhasil meraihnya.
Kane—yang baru saja mencetak 61 gol untuk Bayern Munich, juara Bundesliga musim lalu—juga masuk dalam perburuan Golden Ball. Masalah bagi kedua bintang Timnas Inggris ini adalah Prancis tampil sangat menakutkan di Piala Dunia 2026 sebelum tersingkir oleh Spanyol—dengan pemain seperti Kylian Mbappe dan Michael Olise memimpin serangan mereka, sementara Lamine Yamal, jika ia menampilkan performa memukau di final, juga bisa masuk dalam persaingan.
Ketika ditanya apakah Bellingham termasuk dalam perbincangan terkait gelar ‘pemain terbaik di dunia’, Owen menambahkan: “Itu tergantung siapa yang memenangkan Piala Dunia. Jika kami memenangkan Piala Dunia, maka ya, saya pikir dia punya peluang yang bagus.
“Jika kita menjuarai Piala Dunia, apa yang telah dilakukan Harry Kane di level klub mungkin akan sedikit mengunggulkan Harry Kane. Tapi siapa tahu, jika Jude Bellingham mencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia, maka hal itu akan menguntungkan timnya.
“Pertama-tama, kita harus memenangkan Piala Dunia agar salah satu dari kedua pemain itu bisa memenangkannya. Namun, jika kita memang memenangkan Piala Dunia, maka jelas banyak hal akan bergantung pada apa yang terjadi di semifinal dan final, karena sejujurnya, keduanya telah menampilkan performa yang sama bagusnya di Piala Dunia ini.”
Apa yang harus dilakukan Inggris agar bisa mengalahkan Argentina
Kane dan Bellingham masing-masing telah mencetak enam gol di ajang unggulan FIFA ini. Berkat kontribusi keduanya, Inggris berhasil melaju ke babak empat besar — sambil mengatasi berbagai rintangan berupa pertahanan yang gigih, ketinggian yang ekstrem, dan suhu yang sangat panas sepanjang perjalanan.
Messi dan Argentina akan menjadi lawan berikutnya. Owen pernah menorehkan namanya di panggung terbesar saat mencetak gol solo yang menakjubkan melawan Albiceleste di Piala Dunia 1998. Ia kembali menghantui mereka dengan mencetak dua gol dramatis di akhir pertandingan persahabatan pada November 2005—pertemuan terakhir antara kedua musuh lama ini.
Bellingham dan Kane berharap bisa kembali menjadi sorotan di Atlanta, namun mereka membutuhkan sedikit lebih banyak dukungan dari rekan-rekan setimnya. Meskipun tidak ada yang meragukan semangat dan tekad yang ditunjukkan oleh The Three Lions sejauh ini, penampilan mereka terkadang terlihat sedikit terburu-buru, dan diperlukan kecerdikan yang lebih besar untuk melengkapi kerja keras tersebut.
Owen berkata: “Saya sepenuhnya setuju. Mungkin saya sedikit berbeda pendapat dalam pertandingan melawan Meksiko. Semua orang mengatakan itu adalah penampilan terbaik yang pernah mereka lihat. Maksud saya, sepertinya saya menonton pertandingan yang berbeda.
“Menurut saya, itu adalah pertandingan yang paling dramatis. Kami, Inggris, memang pernah terlibat dalam beberapa pertandingan yang sangat dramatis selama bertahun-tahun, tapi menurutku itu seru, dramatis, heroik, banyak hal, dan itu penampilan yang bagus. Tapi seperti yang kamu katakan, kami tidak bisa menguasai bola untuk tiga operan di babak pertama. Lalu kami bermain dengan 10 orang dan tidak bisa menguasai bola untuk dua operan. Setengah waktu kami hanya menghalau bola.
“Itu bukan penampilan yang membuatmu berpikir, ‘baiklah, oke, ulangi itu saat melawan Prancis dan kita akan mengalahkan mereka’. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali kita bermain seperti itu melawan Prancis—kita pasti akan dihajar habis-habisan! Kita harus bermain lebih baik dari itu.
“Sekarang, penampilan itu luar biasa dalam banyak hal lain, dan jelas karena kami mendapat kartu merah serta berbagai hal lain, tentu saja begitu, dan itu menakjubkan. Dan seperti yang saya katakan, heroik dan segala macamnya. Tapi, kamu tahu, masih ada yang lebih, saya yakin, masih ada penampilan yang lebih baik dari para pemain ini.
“Kalian bisa saja berargumen bahwa Norwegia bermain lebih baik daripada kita. Dan berapa banyak pemain Norwegia yang bisa masuk ke tim kita? Nol. Mungkin satu. Kalau kalian lebih suka [Erling] Haaland daripada Kane, oke, aku akan berdebat dengan kalian, tapi, ya sudah lah. Mereka memang bermain lebih baik daripada kita.
“Jadi, kami masih bisa bermain jauh lebih baik dan kami harus bermain jauh lebih baik. Namun, saya yakin tim-tim yang akan kami hadapi—atau tim tersebut, semoga saja beberapa tim—akan memacu kami untuk menampilkan performa yang lebih baik karena kami memang harus melakukannya. Menurut saya, adalah hal yang wajar jika Anda bisa meningkatkan performa dalam pertandingan-pertandingan seperti itu. Saya rasa kami harus bermain lebih baik dan saya yakin kami akan melakukannya.”
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Wonderwall & Three Lions: Inggris bermimpi merayakan gelar Piala Dunia lagi
Pertemuan bersejarah dengan Messi dan juara bertahan sepak bola dunia ini memberi Inggris kesempatan ideal untuk membuktikan kemampuan mereka, membenarkan beberapa keputusan kontroversial yang diambil oleh pelatih kepala Tuchel, serta memberikan alasan bagi pasukan suporter yang datang jauh-jauh untuk bersorak gembira.
Rencananya, lagu ikonik Oasis ‘Wonderwall’ akan kembali menggema di Mercedes-Benz Stadium di Georgia — bersama dengan ‘Three Lions’ — dan jika Kane atau Bellingham mampu membawa trofi sepak bola pulang, maka ada peluang besar untuk menikmati prestasi ganda yang luar biasa berupa gelar Piala Dunia dan Ballon d’Or, saat rekor-rekor baru tercipta dan era kesuksesan baru pun dimulai.
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