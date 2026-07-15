EKSKLUSIF: Pahlawan Inggris, Jude Bellingham, mengungkapkan bagaimana ia bisa mengungguli Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or, sementara Michael Owen mendesak Tim Tiga Singa untuk meningkatkan performa mereka di semifinal Piala Dunia melawan Argentina

Kane dan Bellingham masing-masing telah mencetak enam gol di ajang unggulan FIFA ini. Berkat kontribusi keduanya, Inggris berhasil melaju ke babak empat besar — sambil mengatasi berbagai rintangan berupa pertahanan yang gigih, ketinggian yang ekstrem, dan suhu yang sangat panas sepanjang perjalanan.

Messi dan Argentina akan menjadi lawan berikutnya. Owen pernah menorehkan namanya di panggung terbesar saat mencetak gol solo yang menakjubkan melawan Albiceleste di Piala Dunia 1998. Ia kembali menghantui mereka dengan mencetak dua gol dramatis di akhir pertandingan persahabatan pada November 2005—pertemuan terakhir antara kedua musuh lama ini.

Bellingham dan Kane berharap bisa kembali menjadi sorotan di Atlanta, namun mereka membutuhkan sedikit lebih banyak dukungan dari rekan-rekan setimnya. Meskipun tidak ada yang meragukan semangat dan tekad yang ditunjukkan oleh The Three Lions sejauh ini, penampilan mereka terkadang terlihat sedikit terburu-buru, dan diperlukan kecerdikan yang lebih besar untuk melengkapi kerja keras tersebut.

Owen berkata: “Saya sepenuhnya setuju. Mungkin saya sedikit berbeda pendapat dalam pertandingan melawan Meksiko. Semua orang mengatakan itu adalah penampilan terbaik yang pernah mereka lihat. Maksud saya, sepertinya saya menonton pertandingan yang berbeda.

“Menurut saya, itu adalah pertandingan yang paling dramatis. Kami, Inggris, memang pernah terlibat dalam beberapa pertandingan yang sangat dramatis selama bertahun-tahun, tapi menurutku itu seru, dramatis, heroik, banyak hal, dan itu penampilan yang bagus. Tapi seperti yang kamu katakan, kami tidak bisa menguasai bola untuk tiga operan di babak pertama. Lalu kami bermain dengan 10 orang dan tidak bisa menguasai bola untuk dua operan. Setengah waktu kami hanya menghalau bola.

“Itu bukan penampilan yang membuatmu berpikir, ‘baiklah, oke, ulangi itu saat melawan Prancis dan kita akan mengalahkan mereka’. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali kita bermain seperti itu melawan Prancis—kita pasti akan dihajar habis-habisan! Kita harus bermain lebih baik dari itu.

“Sekarang, penampilan itu luar biasa dalam banyak hal lain, dan jelas karena kami mendapat kartu merah serta berbagai hal lain, tentu saja begitu, dan itu menakjubkan. Dan seperti yang saya katakan, heroik dan segala macamnya. Tapi, kamu tahu, masih ada yang lebih, saya yakin, masih ada penampilan yang lebih baik dari para pemain ini.

“Kalian bisa saja berargumen bahwa Norwegia bermain lebih baik daripada kita. Dan berapa banyak pemain Norwegia yang bisa masuk ke tim kita? Nol. Mungkin satu. Kalau kalian lebih suka [Erling] Haaland daripada Kane, oke, aku akan berdebat dengan kalian, tapi, ya sudah lah. Mereka memang bermain lebih baik daripada kita.

“Jadi, kami masih bisa bermain jauh lebih baik dan kami harus bermain jauh lebih baik. Namun, saya yakin tim-tim yang akan kami hadapi—atau tim tersebut, semoga saja beberapa tim—akan memacu kami untuk menampilkan performa yang lebih baik karena kami memang harus melakukannya. Menurut saya, adalah hal yang wajar jika Anda bisa meningkatkan performa dalam pertandingan-pertandingan seperti itu. Saya rasa kami harus bermain lebih baik dan saya yakin kami akan melakukannya.”