Eksklusif: Liverpool dan Chelsea memimpin perburuan James Trafford, kiper Manchester City yang ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler setelah kehilangan posisi kiper utama dari Gianluigi Donnarumma
Klub-klub Liga Premier berebut untuk merekrut Trafford
Trafford pasti akan dibanjiri peminat saat bursa transfer dibuka. GOAL mengetahui bahwa Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, dan Aston Villa telah menyatakan minat mereka untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Newcastle ingin mendatangkan Trafford musim panas lalu saat ia masih membela Burnley dan mengajukan tawaran kepadanya sebelum City menggunakan klausul penyesuaian dalam kontraknya dan ia kembali ke Etihad Stadium.
The Magpies masih mencari kiper utama jangka panjang, setelah merekrut Aaron Ramsdale dengan status pinjaman dari Southampton setelah gagal mendapatkan Trafford. Ramsdale baru-baru ini menggantikan Nick Pope sebagai pilihan utama Eddie Howe setelah yang terakhir kembali dari cedera. Tottenham juga sedang mencari kiper karena Guglielmo Vicario diperkirakan akan bergabung dengan Inter, meskipun kemungkinan transfer Trafford hampir pasti akan dibatalkan jika klub asal London utara itu terdegradasi.
Chelsea juga mengalami masalah di bawah mistar gawang musim ini. Robert Sanchez dicadangkan oleh pelatih Liam Rosenior sebelum pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dengan konsekuensi yang buruk, karena penggantinya, Filip Jorgensen, melakukan kesalahan krusial dalam kekalahan 5-2 pada leg pertama dan belum bermain sejak saat itu.
Kembalinya tim ke kota tercoreng oleh persaingan dengan Donnarumma
Sementara itu, Alisson Becker diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya selama delapan tahun di Liverpool pada musim panas mendatang, setahun sebelum kontraknya berakhir, sehingga membuka peluang di Anfield meskipun The Reds telah merekrut Giorgi Mamardashvili pada 2024 seharga £29 juta dengan harapan ia kelak akan mengambil alih posisi kiper utama dari pemain asal Brasil tersebut.
Trafford bergabung dengan akademi City pada usia 12 tahun dan menghabiskan total delapan tahun di klub tersebut sebelum pindah ke Burnley pada 2023 dengan nilai transfer £15 juta. Dia kembali ke City musim panas lalu setelah tim asuhan Pep Guardiola menggunakan klausul dalam kontraknya dengan Burnley yang memungkinkan mereka menyamai tawaran apa pun dari klub lain. Saat ia tiba, diharapkan ia akan bersaing dengan Ederson untuk posisi kiper utama sebelum menggantikan kiper asal Brasil itu ketika kontraknya berakhir pada 2026.
Namun, Ederson justru hengkang ke Fenerbahce dan Trafford memulai musim sebagai kiper utama City, tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan pertama musim Liga Premier. Namun statusnya sebagai kiper utama segera terancam ketika Gianluigi Donnarumma bergabung tepat sebelum jendela transfer ditutup dengan nilai transfer sebesar £26 juta, setelah baru saja menjuarai Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
'Pengalaman lain'
Trafford belum pernah tampil dalam pertandingan Liga Premier sejak saat itu, dan harus puas bermain di Piala Carabao dan Piala FA serta satu pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Ia telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi dan mengakui bahwa ia akan mempertimbangkan opsi-opsinya pada musim panas nanti, setelah bulan lalu menyetujui untuk kembali ke City dengan asumsi tidak akan ada kiper baru yang bergabung.
"Saya tidak mengharapkan situasi [dengan Donnarumma] terjadi, tapi itu terjadi, jadi saya hanya harus menerimanya," kata Trafford pada bulan Februari. "Ini sudah terjadi, jadi saya bekerja sangat keras setiap hari dan melihat apa yang terjadi, memberikan yang terbaik. Ini sepak bola, begitulah adanya, Anda harus terus bekerja keras setiap hari dan dalam pertandingan yang datang, bermain sekeras mungkin. Ini hanyalah pengalaman lain yang menambah karier saya dan ini merupakan pembelajaran yang baik."
Kembalinya ke Wembley menanti setelah penampilan gemilang di final Carabao Cup
Trafford dipastikan akan menjadi starter dalam laga semifinal Piala FA melawan Southampton di Wembley pada Sabtu mendatang. Ia tampil gemilang dalam pertandingan terakhirnya bersama City di Wembley, dengan melakukan tiga penyelamatan spektakuler dalam final Piala Carabao melawan Arsenal saat ia meraih trofi besar pertama dalam kariernya. Trafford melakukan debut seniornya bersama timnas Inggris pada pekan berikutnya saat melawan Uruguay, setelah menjadi pahlawan saat The Three Lions menjuarai Kejuaraan Eropa U-21 pada 2023. Pertandingan terakhirnya bersama City adalah laga perempat final Piala FA melawan Liverpool, di mana ia mengukir kemenangan telak 4-0 dengan menggagalkan tendangan penalti Mohamed Salah.