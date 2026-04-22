Eksklusif: Liverpool dan Chelsea memimpin perburuan James Trafford, kiper Manchester City yang ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler setelah kehilangan posisi kiper utama dari Gianluigi Donnarumma

Trafford pasti akan dibanjiri peminat saat bursa transfer dibuka. GOAL mengetahui bahwa Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, dan Aston Villa telah menyatakan minat mereka untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Newcastle ingin mendatangkan Trafford musim panas lalu saat ia masih membela Burnley dan mengajukan tawaran kepadanya sebelum City menggunakan klausul penyesuaian dalam kontraknya dan ia kembali ke Etihad Stadium.

The Magpies masih mencari kiper utama jangka panjang, setelah merekrut Aaron Ramsdale dengan status pinjaman dari Southampton setelah gagal mendapatkan Trafford. Ramsdale baru-baru ini menggantikan Nick Pope sebagai pilihan utama Eddie Howe setelah yang terakhir kembali dari cedera. Tottenham juga sedang mencari kiper karena Guglielmo Vicario diperkirakan akan bergabung dengan Inter, meskipun kemungkinan transfer Trafford hampir pasti akan dibatalkan jika klub asal London utara itu terdegradasi.

Chelsea juga mengalami masalah di bawah mistar gawang musim ini. Robert Sanchez dicadangkan oleh pelatih Liam Rosenior sebelum pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dengan konsekuensi yang buruk, karena penggantinya, Filip Jorgensen, melakukan kesalahan krusial dalam kekalahan 5-2 pada leg pertama dan belum bermain sejak saat itu.