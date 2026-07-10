Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

EKSKLUSIF: Calon pemain Lionesses, Keira Barry, berbincang soal keputusannya meninggalkan Man Utd, bagaimana kepindahannya ke Bay FC berujung pada panggilan pertama dari Sarina Wiegman, serta masuknya talenta-talenta Inggris ke NWSL

Women's football
England
NWSL
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL
FEATURES

Bisa dikatakan bahwa pemanggilan pertama Keira Barry ke tim senior Inggris memang di luar dugaan. Setelah cedera menghantui tahun-tahun awal karier profesionalnya, pada bulan Februari lalu penyerang muda ini mengakhiri hubungan selama 10 tahun dengan Manchester United dan pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Bay FC. Tepat sebulan setelah debutnya, ia duduk di bangku cadangan saat tim Lionesses mengalahkan Spanyol 1-0 di Stadion Wembley.

Fakta bahwa Barry sedang tertidur di sofa saat teleponnya berdering membawa kabar itu pasti membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Saat membuka matanya dan melihat wajah Sarina Wiegman di layarnya, yang sedang menunggunya menjawab, gadis berusia 21 tahun itu menggambarkan seluruh kejadian itu sebagai "kejutan besar".

"Tentu saja, saya selalu menginginkan panggilan itu," katanya kepada GOAL. "Tapi saya tidak menyangka akan mendapatkannya."

Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pelatih timnas Inggris itu – "Saya rasa satu-satunya kata yang saya ucapkan hanyalah ‘terima kasih’, berkali-kali" – Barry menelepon ibunya, yang mungkin telah dilihat oleh banyak orang yang lewat di wilayah barat laut Inggris sedang melompat-lompat kegirangan di pusat perbelanjaan setempat saat menerima kabar tersebut.

Ini merupakan momen terbesar sejauh ini dalam tahun 2026 yang benar-benar luar biasa bagi seorang pemain yang sebelumnya sering mengalami nasib buruk. Namun, semuanya mulai berubah sekarang, dengan Barry menggambarkan panggilan dari Wiegman sebagai sesuatu yang “hanya menegaskan bahwa saya telah mengambil keputusan yang tepat untuk pindah ke Bay FC”.

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Waktu yang tepat untuk pergi

    Potensi Barry sudah dikenal sejak lama. Sebagai bagian dari akademi United sejak usia 10 tahun, penyerang ini mencatatkan momen-momen gemilang di tim-tim muda Setan Merah, sehingga menonjol sebagai talenta muda unggulan yang diharapkan para penggemar United untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan di tim utama.

    Namun, cedera pergelangan kaki menghalangi langkahnya, menghambat masa peminjamannya di Crystal Palace dan Sunderland, sehingga ia hanya tampil dua kali untuk klub masa kecilnya sebelum menutup bab tersebut dalam kariernya pada bulan Februari.

    "Selalu sulit meninggalkan klub tempat Anda tumbuh besar," kata Barry. "Bagi saya, di United bukan sekadar soal sepak bola. Saya menghabiskan seluruh masa kecil saya di sana dan hal ini juga sangat berarti bagi keluarga saya, yang merupakan penggemar United, jadi ini bukanlah keputusan yang mudah dan pasti akan menjadi langkah yang berat, ke mana pun saya pergi.

    "Namun, itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk pergi. Saya merasa membutuhkan tantangan dan pengalaman baru itu."

    • Iklan
  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Tantangan yang benar-benar baru

    Hal itu terjadi di Bay FC di kawasan San Jose, California, tempat beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi baru saja pindah. Pada awal Desember, Emma Coates, pelatih kepala tim U-23 Inggris, meninggalkan jabatannya untuk memimpin tim NWSL tersebut, dan membawa serta asistennya, Gemma Davies. Dalam beberapa minggu, Anouk Denton, pemain reguler di skuad U-23 asuhan Coates, telah meninggalkan West Ham untuk bergabung dengan Bay FC dan kemudian, dua hari kemudian, kedatangan Barry diumumkan setelah percakapan dengan Coates di mana sang pelatih "tidak benar-benar mengatakan satu hal pun yang membuat saya ragu".

    “Jelas, ini perubahan besar, ini langkah besar yang menjauhkanku dari keluargaku, tapi semuanya terasa positif,” jelas Barry. “Sejujurnya, kedua orang tuaku pun berkata, ‘Kamu harus pergi. Ini kesempatan yang terlalu besar untuk ditolak’.

    “Ini adalah salah satu kesempatan dalam hidup yang tidak selalu kamu dapatkan. Aku tidak bisa menolaknya. Tidak ada gunanya aku menolaknya karena ini persis seperti yang aku inginkan, baik dalam hidup maupun sepak bola.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    Beradaptasi dengan baik

    Apa yang dialami gadis berusia 21 tahun ini sejak tiba di San Jose justru semakin memperkuat alasannya. Di luar lapangan, Barry menggambarkan gaya hidup di sana sebagai sesuatu yang sangat cocok baginya, entah karena kecintaannya pada cuaca yang menyenangkan atau kemudahan yang ia rasakan saat tidur di pesawat, sehingga membuat semua perjalanan terasa sedikit lebih mudah.

    Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Rasa rindu rumah memang kadang-kadang muncul, terutama ketika perbedaan waktu membuat komunikasi dengan orang-orang di Inggris menjadi sedikit lebih sulit, dan ada juga kendala aksen. “Anouk berbicara dengan cukup formal dan tidak ada yang bisa memahami apa yang saya katakan dibandingkan dengan dia,” kata Barry sambil tertawa.

    Namun, kehadiran Denton telah membantu Barry beradaptasi sedikit lebih baik, begitu pula karena ia sudah mengenal staf pelatih dengan baik dan, dengan demikian, gaya bermain mereka.

    “Aku selalu menikmati bekerja sama dengan Emma sejak masih sangat muda,” kata Barry tentang Coates. “Aku rasa aku selalu bermain sepak bola dengan sangat baik di bawah asuhannya dan dia selalu menaruh kepercayaan yang besar padaku, yang sangat kusukai, terutama sebagai pemain penyerang.

    “Kamu ingin tahu bahwa apa pun yang kamu lakukan akan mendapat dukungan dari pinggir lapangan. Menurutku itu sangat penting, terutama setelah pulih dari dua cedera serius. Kurasa itu saja yang bisa aku harapkan, sungguh.”

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Menerima telepon

    Hal itu tercermin di lapangan, di mana Barry menandai penampilan pertamanya sebagai starter bersama Bay FC dengan mencetak gol pertamanya, menerobos dari sisi kiri untuk menyarangkan bola ke sudut bawah gawang setelah menerima umpan tepat waktu dari bintang Italia, Cristiana Girelli. Tiga hari kemudian, ia dipanggil ke skuad U-23 Inggris untuk jeda internasional bulan April, namun ketika Freya Godfrey harus mundur dari skuad senior pada pekan berikutnya, Wiegman justru memilih Barry.

    "Sarina telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam melibatkan para pemain muda," kata pemain berusia 21 tahun itu. "Bahkan saat kami mengikuti pemusatan latihan U-23, dia selalu menjadi sosok yang akrab. Itu sangat penting bagi kami para pemain muda, untuk tahu bahwa jaraknya tidak terlalu jauh. Saya rasa hal itu justru membuat kami semua semakin bertekad untuk mendapatkan panggilan itu, karena tahu bahwa itu berada dalam jangkauan kami."

    Ada beberapa contohnya, termasuk Denton dan Godfrey, tetapi juga Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang, dan Erica Parkinson. Barry bergabung dalam daftar tersebut saat dia bergabung dengan skuad pada bulan April dan masuk dalam daftar pemain cadangan untuk kemenangan kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol di Wembley, meskipun waktunya di kamp harus dipersingkat akibat cedera pergelangan kaki.

    “Minggu pertama itu, saat saya melihat sekilas seperti apa latihan itu, seperti apa para pemainnya, dan seperti apa standar mereka, suasananya sangat baik. Saya bisa bilang saya belajar banyak sekali hanya dalam seminggu itu,” kata Barry. “Itu sangat bermanfaat.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Istirahat sejenak

    Kini, tujuannya adalah kembali ke level itu. Setelah absen sebulan akibat cedera, Barry tampil dua kali sebagai pemain pengganti sebelum NWSL memasuki jeda pertengahan musim pada awal Juni. Jeda tersebut ternyata datang pada waktu yang tepat, memungkinkannya menghabiskan beberapa minggu di gym untuk memulihkan kebugarannya, dan juga bagi tim secara keseluruhan, setelah hanya memenangkan tiga dari 11 pertandingan pertama.

    "Selalu sulit mencoba menerapkan gaya bermain yang sama sekali baru kepada sekelompok pemain yang mungkin belum pernah bermain seperti ini sebelumnya," kata Barry. “Saya rasa dalam beberapa pertandingan terakhir kami, kami sudah hampir mencapai level itu. Kami mulai memainkan sepak bola yang sangat bagus dan saya rasa apa yang diterapkan Emma dan Gemma setiap hari, manfaatnya sudah mulai terlihat. Sekarang tinggal menerapkannya secara perlahan ke dalam pertandingan. Saya rasa beri kami waktu dan kami akan sampai di sana.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Selamat datang, perbedaan

    Di liga yang terkenal di seluruh dunia karena tingkat persaingannya yang ketat, serta fakta bahwa siapa pun benar-benar bisa mengalahkan siapa pun, selisih poin antara Bay FC dan zona play-off pun bisa dikejar kembali dengan cepat. “Menurutku, itulah hal yang jelas-jelas menarik perhatianku dan Anouk ke liga ini, bahwa siapa pun bisa mengalahkan siapa pun,” kata Barry setuju.

    Elemen menarik lainnya dari NWSL bagi para pemain di Eropa adalah kontras dalam gaya permainan. Pemain internasional Inggris, Jess Carter, yang saat ini bermain untuk juara Gotham, sebelumnya menjelaskan bahwa ia merasa pindah dari Women’s Super League ke liga AS memungkinkannya untuk fokus pada kelemahannya, karena perbedaan antara kedua liga tersebut.

    “Saya sangat setuju dengan itu,” jawab Barry. “Liga ini sendiri sangat dinamis. Tidak ada waktu untuk bersantai saat menguasai bola, semuanya berjalan dengan kecepatan 100 mil per jam, langsung menuju gawang. Namun, menurut saya hal itu justru membantu saya, karena saya merasa hal-hal yang perlu saya kembangkan adalah saat berada di bawah tekanan dengan intensitas tinggi, jadi saya benar-benar menikmati tekanan dan tantangan tersebut.”

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    Kesempatan datang

    Kontras tersebut memungkinkan Barry berkembang dengan cara yang telah menarik perhatian Wiegman, dan dia bukanlah satu-satunya pemain muda Inggris yang menjanjikan yang pindah ke seberang samudra. Denton adalah rekan setimnya di Bay FC, pemain timnas U-20 Princess Ademiluyi pindah dari West Ham ke Gotham tahun lalu, dan gelandang Arsenal Laila Harbert dikabarkan akan pindah ke San Diego Wave, setelah menjalani masa pinjaman bersama Portland Thorns musim lalu.

    Dengan duo Arsenal, Vivienne Lia dan Cecily Wellesley-Smith, yang saat ini juga sedang dipinjamkan ke Swedia, muncul pertanyaan apakah WSL memberikan kesempatan yang seharusnya kepada pemain muda lokal. Memang, di antara lima liga teratas Eropa dan NWSL, tidak ada divisi yang memberikan persentase menit bermain lebih rendah kepada pemain lokal berusia di bawah 23 tahun pada musim 2025-26.

    Barry tidak bisa banyak berkomentar mengenai hal itu. “Perjalanan saya tidak sesederhana, katakanlah, pemain muda lainnya,” katanya, sambil mencatat bahwa dua cedera pergelangan kaki serius yang dialaminya membuatnya “tidak mungkin bisa bermain” saat berusaha menembus tim utama di United.

    Namun, yang bisa ia bahas adalah peluang di NWSL. Di antara enam liga teratas dalam olahraga ini, NWSL menempati peringkat tertinggi untuk rata-rata menit bermain yang diberikan kepada remaja dan peringkat kedua untuk pemain U-23, hanya di bawah Liga F Spanyol.

    “Ini liga yang hebat,” kata Barry. “Kamu punya kebebasan untuk unjuk gigi dan menjadi tipe pemain yang kamu inginkan.”

    Barry jelas telah melakukannya dalam beberapa minggu pertamanya di Amerika Serikat. Jika terus seperti ini, panggilan selanjutnya dari Wiegman tidak akan terlalu mengejutkan.