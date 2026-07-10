EKSKLUSIF: Calon pemain Lionesses, Keira Barry, berbincang soal keputusannya meninggalkan Man Utd, bagaimana kepindahannya ke Bay FC berujung pada panggilan pertama dari Sarina Wiegman, serta masuknya talenta-talenta Inggris ke NWSL

Fakta bahwa Barry sedang tertidur di sofa saat teleponnya berdering membawa kabar itu pasti membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Saat membuka matanya dan melihat wajah Sarina Wiegman di layarnya, yang sedang menunggunya menjawab, gadis berusia 21 tahun itu menggambarkan seluruh kejadian itu sebagai "kejutan besar".

"Tentu saja, saya selalu menginginkan panggilan itu," katanya kepada GOAL. "Tapi saya tidak menyangka akan mendapatkannya."

Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pelatih timnas Inggris itu – "Saya rasa satu-satunya kata yang saya ucapkan hanyalah ‘terima kasih’, berkali-kali" – Barry menelepon ibunya, yang mungkin telah dilihat oleh banyak orang yang lewat di wilayah barat laut Inggris sedang melompat-lompat kegirangan di pusat perbelanjaan setempat saat menerima kabar tersebut.

Ini merupakan momen terbesar sejauh ini dalam tahun 2026 yang benar-benar luar biasa bagi seorang pemain yang sebelumnya sering mengalami nasib buruk. Namun, semuanya mulai berubah sekarang, dengan Barry menggambarkan panggilan dari Wiegman sebagai sesuatu yang “hanya menegaskan bahwa saya telah mengambil keputusan yang tepat untuk pindah ke Bay FC”.