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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Eks pelatih Spanyol ditunjuk Korea Selatan saat KFA beralih ke mantan asisten Luis Enrique menyusul bencana Piala Dunia

South Korea
R. Moreno
Luis Enrique
M. Hong

Asosiasi Sepak Bola Korea telah menunjuk mantan pelatih timnas Spanyol Robert Moreno sebagai pelatih kepala interim menyusul kegagalan mereka yang buruk di fase grup Piala Dunia. Pria 48 tahun itu mengambil alih tim yang tengah dilanda gejolak setelah Hong Myung-bo mengundurkan diri, dengan KFA mengonfirmasi bahwa kontraknya bisa diperpanjang untuk Piala Asia mendatang tergantung pada evaluasi performa.

  • Moreno mengambil alih kendali sementara

    KFA menunjuk Moreno sebagai pelatih kepala interim setelah melalui proses rekrutmen terbuka untuk mengisi posisi manajer yang lowong. Posisi itu terbuka setelah Hong mengundurkan diri menyusul tersingkir secara buruk di fase grup Piala Dunia di Amerika Utara pada Juni. Juru taktik berusia 48 tahun itu menjadi orang Spanyol pertama yang menangani tim nasional Korea Selatan.


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    Skandal melanda sepak bola Korea

    Penunjukan ini dilakukan di tengah gejolak internal serius di KFA, setelah polisi menggerebek kantor pusatnya bulan lalu terkait perekrutan Hong pada 2024 dan permintaan maaf kepada publik menyusul tuduhan menyediakan hiburan seksual bagi wasit asing.

    Latar belakang internasional Moreno sendiri mencakup perannya menggantikan Enrique di timnas Spanyol pada 2019 ketika yang terakhir mundur karena putrinya sakit. Keduanya mengalami perselisihan terbuka ketika Enrique kembali menjelang Euro 2020, dengan menuduh mantan asistennya tidak loyal.

  • Orang Spanyol bantah klaim soal teknologi

    Mantan pelatih Monaco dan Granada itu menghadapi tudingan dari media Rusia karena diduga menggunakan kecerdasan buatan saat menangani Sochi sebelum hengkang pada September 2025. Dengan tegas membantah klaim tersebut dalam surat terbuka kepada surat kabar Spanyol Marca, Moreno menulis: "Saya tidak pernah menggunakan ChatGPT atau AI apa pun untuk mempersiapkan pertandingan, menentukan susunan pemain, atau memilih pemain. Itu sepenuhnya tidak benar."

    Menegaskan bahwa keputusan dibuat bersama staf kepelatihannya, ia menambahkan: "Karier saya di sepak bola justru dimulai lewat analisis data dan video. Itulah bidang yang saya tekuni dan yang membuat perbedaan pada masa-masa awal saya."

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  • South Korea 03282026(C)Getty Images

    Laga persahabatan mendahului Piala Asia

    Moreno akan memimpin laga uji coba kandang melawan Ekuador dan Uruguay pada September, diikuti pertandingan melawan Venezuela dan Uzbekistan pada Oktober, dengan laga tambahan berpotensi dijadwalkan pada November. Federasi mengonfirmasi ia bisa memimpin tim di Piala Asia di Arab Saudi dari 7 Januari hingga 5 Februari, bergantung pada evaluasi performa. Rangkaian ujian yang akan datang ini menjadi peluang krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tim nasional.