Mantan pelatih Monaco dan Granada itu menghadapi tudingan dari media Rusia karena diduga menggunakan kecerdasan buatan saat menangani Sochi sebelum hengkang pada September 2025. Dengan tegas membantah klaim tersebut dalam surat terbuka kepada surat kabar Spanyol Marca, Moreno menulis: "Saya tidak pernah menggunakan ChatGPT atau AI apa pun untuk mempersiapkan pertandingan, menentukan susunan pemain, atau memilih pemain. Itu sepenuhnya tidak benar."

Menegaskan bahwa keputusan dibuat bersama staf kepelatihannya, ia menambahkan: "Karier saya di sepak bola justru dimulai lewat analisis data dan video. Itulah bidang yang saya tekuni dan yang membuat perbedaan pada masa-masa awal saya."