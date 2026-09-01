Russian Look
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Eks pelatih Spanyol ditunjuk Korea Selatan saat KFA beralih ke mantan asisten Luis Enrique menyusul bencana Piala Dunia
Moreno mengambil alih kendali sementara
KFA menunjuk Moreno sebagai pelatih kepala interim setelah melalui proses rekrutmen terbuka untuk mengisi posisi manajer yang lowong. Posisi itu terbuka setelah Hong mengundurkan diri menyusul tersingkir secara buruk di fase grup Piala Dunia di Amerika Utara pada Juni. Juru taktik berusia 48 tahun itu menjadi orang Spanyol pertama yang menangani tim nasional Korea Selatan.
- AFP
Skandal melanda sepak bola Korea
Penunjukan ini dilakukan di tengah gejolak internal serius di KFA, setelah polisi menggerebek kantor pusatnya bulan lalu terkait perekrutan Hong pada 2024 dan permintaan maaf kepada publik menyusul tuduhan menyediakan hiburan seksual bagi wasit asing.
Latar belakang internasional Moreno sendiri mencakup perannya menggantikan Enrique di timnas Spanyol pada 2019 ketika yang terakhir mundur karena putrinya sakit. Keduanya mengalami perselisihan terbuka ketika Enrique kembali menjelang Euro 2020, dengan menuduh mantan asistennya tidak loyal.
Orang Spanyol bantah klaim soal teknologi
Mantan pelatih Monaco dan Granada itu menghadapi tudingan dari media Rusia karena diduga menggunakan kecerdasan buatan saat menangani Sochi sebelum hengkang pada September 2025. Dengan tegas membantah klaim tersebut dalam surat terbuka kepada surat kabar Spanyol Marca, Moreno menulis: "Saya tidak pernah menggunakan ChatGPT atau AI apa pun untuk mempersiapkan pertandingan, menentukan susunan pemain, atau memilih pemain. Itu sepenuhnya tidak benar."
Menegaskan bahwa keputusan dibuat bersama staf kepelatihannya, ia menambahkan: "Karier saya di sepak bola justru dimulai lewat analisis data dan video. Itulah bidang yang saya tekuni dan yang membuat perbedaan pada masa-masa awal saya."
- (C)Getty Images
Laga persahabatan mendahului Piala Asia
Moreno akan memimpin laga uji coba kandang melawan Ekuador dan Uruguay pada September, diikuti pertandingan melawan Venezuela dan Uzbekistan pada Oktober, dengan laga tambahan berpotensi dijadwalkan pada November. Federasi mengonfirmasi ia bisa memimpin tim di Piala Asia di Arab Saudi dari 7 Januari hingga 5 Februari, bergantung pada evaluasi performa. Rangkaian ujian yang akan datang ini menjadi peluang krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tim nasional.
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