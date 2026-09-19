Sterling telah mengaku bersalah atas mengemudi secara berbahaya, memiliki nitrous oxide, dan gagal memberikan sampel. Pria berusia 31 tahun itu hadir di Pengadilan Magistrat Basingstoke pada Selasa setelah kecelakaan serius di Hampshire pada 28 Mei. Mantan pemain internasional Inggris itu menabrakkan Lamborghini Urus miliknya ke gerbang logam setelah para pengendara melaporkan ia mengemudi secara ugal-ugalan di M25 dan M3.

Polisi kemudian menemukan kendaraan yang rusak itu di dekat persimpangan Minley. Petugas menemukan enam tabung nitrous oxide di dalam mobil tersebut. Rekaman bodycam yang dirilis tampak menunjukkan Sterling duduk dengan tabung-tabung itu dan sebuah balon kempis di pangkuannya sebelum ia berusaha memindahkannya ke kursi belakang.