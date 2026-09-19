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Eks Chelsea dan Manchester City Raheem Sterling buka suara setelah mengaku bersalah atas dakwaan mengemudi berbahaya dan kepemilikan nitrous oxide
Sidang pengadilan Sterling dan pengakuan bersalahnya
Sterling telah mengaku bersalah atas mengemudi secara berbahaya, memiliki nitrous oxide, dan gagal memberikan sampel. Pria berusia 31 tahun itu hadir di Pengadilan Magistrat Basingstoke pada Selasa setelah kecelakaan serius di Hampshire pada 28 Mei. Mantan pemain internasional Inggris itu menabrakkan Lamborghini Urus miliknya ke gerbang logam setelah para pengendara melaporkan ia mengemudi secara ugal-ugalan di M25 dan M3.
Polisi kemudian menemukan kendaraan yang rusak itu di dekat persimpangan Minley. Petugas menemukan enam tabung nitrous oxide di dalam mobil tersebut. Rekaman bodycam yang dirilis tampak menunjukkan Sterling duduk dengan tabung-tabung itu dan sebuah balon kempis di pangkuannya sebelum ia berusaha memindahkannya ke kursi belakang.
Pesan misterius dan pergulatan pribadi
Menghadapi sorotan publik yang sangat besar, pemain berstatus bebas transfer itu akhirnya buka suara lewat Instagram. Ia mengunggah pesan singkat kepada para pengikutnya, dengan menulis: "Kemajuan di atas kesempurnaan."
Di pengadilan, pihak penuntut mengonfirmasi bahwa tes di pinggir jalan tidak menunjukkan adanya alkohol, ganja, atau kokain. Namun, Sterling menolak memberikan sampel darah karena ia menuntut agar pengacaranya hadir, meski telah diberi tahu bahwa penyelidikan tidak bisa ditunda.
Sang winger kemudian menyatakan bahwa ia lelah dan bingung setelah gagal tidur pada malam sebelumnya. Pengacaranya, Jason Bartfeld KC, menyoroti bahwa ada "faktor-faktor personal yang sangat meringankan" dan mencatat bahwa Sterling secara sukarela telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesulitannya.
Kemerosotan tajam bagi Golden Boy
Masalah hukum ini menandai kemerosotan dramatis dalam karier peraih Golden Boy 2014 tersebut. Sterling sempat dipuji sebagai salah satu talenta terbaik Premier League, menikmati kesuksesan besar selama tujuh tahun membela Manchester City.
Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik City pada 2019 dan mendominasi sepakbola Inggris di bawah Pep Guardiola. Masa baktinya di Stadion Etihad menghasilkan empat gelar Premier League, lima Piala Liga, dan satu Piala FA.
Namun, transfer-transfer berikutnya gagal mengulang kesuksesan fenomenal itu. Periode yang mengecewakan di London bersama Chelsea dan Arsenal kemudian diikuti kepindahan ke Belanda. Ia hanya mencatatkan delapan penampilan untuk Feyenoord musim lalu sebelum pergi dengan status bebas transfer.
- Getty Images
Menanti vonis dan masa depan yang tak pasti
Kasus hukum Sterling secara resmi telah ditunda hingga November untuk memungkinkan persiapan laporan pra-vonis. Winger itu akan mengetahui hukumannya saat ia kembali ke pengadilan pada akhir tahun ini.
Sementara itu, pemain berusia 31 tahun itu masih tanpa klub. Pertarungan hukumnya yang masih berlangsung dan kesulitan terbarunya di lapangan membuat mencari tim baru menjadi tantangan besar bagi penyerang yang dulu disegani tersebut. Masih harus dilihat apakah sebuah tim profesional akan berani mengambil risiko pada mantan bintang itu setelah vonisnya ditetapkan. Untuk saat ini, karier sepak bolanya yang gemilang benar-benar tertunda.
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