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Eks bintang Man City Kyle Walker disiapkan untuk kembali secara mengejutkan ke Premier League saat klub kejutan merencanakan langkah untuk veteran Burnley itu
Everton incar pemain veteran sebagai tambahan kekuatan
Everton muncul sebagai tujuan mengejutkan bagi Walker seiring David Moyes berupaya memperkuat opsi pertahanannya sebelum bursa transfer ditutup, menurut The Sun. Pemain berusia 36 tahun itu, yang pindah ke Turf Moor musim panas lalu dalam kesepakatan senilai hingga £5 juta, disebut tersedia dengan biaya transfer nominal meski masih menyisakan satu tahun dalam kontraknya saat ini.
- Getty Images Sport
Krisis bek kanan di Goodison Park
Upaya Everton untuk memburu Walker berawal dari kekosongan yang sudah lama ada di sisi kanan pertahanan mereka. Dengan Nathan Patterson kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten dan kontraknya mendekati akhir, Moyes terpaksa memainkan bek tengah Jake O'Brien di luar posisi alaminya.
Versatilitas Walker menjadi nilai jual utama bagi klub Merseyside tersebut. Bos baru Burnley, Nicky Hayen, telah menjajaki penggunaan sang veteran sebagai bek tengah sisi kanan dalam formasi tiga bek, peran yang ia kuasai di bawah Gareth Southgate bersama England. Namun, daya tarik untuk kembali ke Premier League mungkin terbukti terlalu kuat untuk ditolak. Everton juga dikabarkan memantau Alistair Johnson dari Celtic dan Daniel Munoz dari Crystal Palace untuk menghadirkan persaingan di area spesifik skuad tersebut.
Tantangan di Championship atau kembali ke Premier League?
Terlepas dari spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Goodison Park, Walker telah bertindak sebagai pemimpin bagi Burnley selama persiapan pramusim mereka. Ia bahkan menjadi kapten tim dalam kemenangan terbaru mereka atas Notts County di Carabao Cup dan menunjukkan ketenangannya dengan mencetak penalti penentu dalam adu penalti.
Bek veteran itu sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap proyek di Turf Moor, dengan mengatakan kepada para wartawan pada hari media EFL: "Ini adalah tantangan yang berbeda bagi saya secara pribadi, tetapi ini semua tentang klub dan kembali ke Premier League, itu sangat penting. Ini soal mentalitas Anda."
Walker juga baru-baru ini menyampaikan pesan menantang terkait kebugarannya dan keinginannya untuk tetap bertahan di level tertinggi, dengan menegaskan bahwa ia belum siap tersingkir dari sepakbola profesional. Berbicara tentang tantangan menghadapi para penyerang muda yang cepat di kasta kedua, Walker menyatakan: "Saya pikir mereka mencoba membuat, apa sebutannya… meme sekarang. Mereka akan mencoba membuat meme tentang saya, tetapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan menjadi meme siapa pun.
"Jadi ketika Anda menghadapi saya, saya akan memberikan 100 persen. Jika Anda mengalahkan saya pada hari itu, Anda tahu, Anda berjabat tangan di akhir pertandingan, dan Anda mengatakan itu pertandingan yang bagus. Saya tidak akan menampilkan apa pun untuk menjadi meme."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Walker?
Saat Burnley bersiap untuk laga pembuka Championship melawan West Ham, minat yang terus membayangi dari Everton tetap menjadi bahan pembicaraan utama. Apakah Walker memilih menuntaskan kontraknya di North West atau menerima satu kesempatan terakhir di Premier League akan bergantung pada bagaimana negosiasi berjalan pekan ini.
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