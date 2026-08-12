Terlepas dari spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Goodison Park, Walker telah bertindak sebagai pemimpin bagi Burnley selama persiapan pramusim mereka. Ia bahkan menjadi kapten tim dalam kemenangan terbaru mereka atas Notts County di Carabao Cup dan menunjukkan ketenangannya dengan mencetak penalti penentu dalam adu penalti.

Bek veteran itu sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap proyek di Turf Moor, dengan mengatakan kepada para wartawan pada hari media EFL: "Ini adalah tantangan yang berbeda bagi saya secara pribadi, tetapi ini semua tentang klub dan kembali ke Premier League, itu sangat penting. Ini soal mentalitas Anda."

Walker juga baru-baru ini menyampaikan pesan menantang terkait kebugarannya dan keinginannya untuk tetap bertahan di level tertinggi, dengan menegaskan bahwa ia belum siap tersingkir dari sepakbola profesional. Berbicara tentang tantangan menghadapi para penyerang muda yang cepat di kasta kedua, Walker menyatakan: "Saya pikir mereka mencoba membuat, apa sebutannya… meme sekarang. Mereka akan mencoba membuat meme tentang saya, tetapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan menjadi meme siapa pun.

"Jadi ketika Anda menghadapi saya, saya akan memberikan 100 persen. Jika Anda mengalahkan saya pada hari itu, Anda tahu, Anda berjabat tangan di akhir pertandingan, dan Anda mengatakan itu pertandingan yang bagus. Saya tidak akan menampilkan apa pun untuk menjadi meme."