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'Egonya sedang menghancurkannya!' - Christophe Dugarry kecam Cristiano Ronaldo terkait perselisihan Portugal
Dugarry mengecam Ronaldo
Situasi terkait masa depan Ronaldo di level internasional telah mencapai titik didih, mendorong mantan striker Prancis Dugarry untuk mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Berbicara di acara radio Prancis Rothen s'enflamme, Dugarry tidak menahan kritiknya terhadap pemenang Ballon d'Or lima kali itu, yang baru-baru ini meninggalkan skuad Portugal setelah serangkaian perselisihan dengan pelatih kepala Jesus.
"Ini membuat saya lelah. Sangat buruk memiliki rasa hormat yang begitu sedikit kepada rekan senegara Anda, kepada negara Anda," kata Dugarry saat tampil di RMC Sport. Mantan penyerang AC Milan dan Barcelona itu menyebut perilaku Ronaldo saat ini sebagai penyimpangan tajam dari citra profesional dan berorientasi tim yang telah ia bangun selama dua dekade.
"Ini buruk karena itu bukan citra yang biasa dia tampilkan. Dia biasa menampilkan citra sebagai sosok yang sehat, pemain tim, seseorang yang hebat dan murah hati. Dan sekarang, saya mendapat kesan bahwa dia telah berubah, bahwa egonya sedang melahap dirinya hidup-hidup dalam beberapa bulan terakhir ini. Padahal dia bisa pergi lewat pintu yang sangat besar, sekarang semuanya selesai, semuanya berantakan. Bagaimana Anda ingin dia kembali? Untuk melakukan apa?" tanya Dugarry.
- Getty Images
Perjuangan untuk menerima peran pendukung
Dugarry lebih lanjut berpendapat bahwa pemain dengan status seperti Ronaldo seharusnya memiliki kesadaran diri untuk menyadari kapan level performanya menurun. Pria Prancis itu menegaskan bahwa Portugal bisa dibilang terlihat lebih padu dan efektif tanpa kapten mereka dalam beberapa jeda internasional terakhir. "Bakat seorang pemain hebat seperti Ronaldo juga harus terlihat dari kemampuannya untuk melihat ketika Anda tidak lagi tampil baik. Itu sudah terjadi dalam tiga kompetisi internasional terakhir. Tim nasionalnya lebih efisien tanpa dirinya," lanjut Dugarry.
Mantan penyerang itu mengungkapkan kekecewaannya karena sosok legendaris membiarkan perselisihan soal menit bermain mengganggu komitmennya kepada tim, seraya menambahkan, "Dia seharusnya berada dalam fase transisi, meneruskan tongkat estafet. Semua ini hanya karena pelatih mengatakan kepada Anda bahwa dia akan memainkan Anda selama setengah jam terakhir lalu mengubah rencananya... Pesan apa yang Anda kirimkan kepada generasi muda Portugal?"
Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional
Terlepas dari upaya pelatih untuk meredam drama, situasi dengan cepat memburuk ketika Jesus memberi tahu media bahwa Ronaldo juga tidak akan menjadi starter pada laga Nations League berikutnya melawan Denmark. Tak lama setelah pengumuman ini, sang penyerang legendaris mengambil langkah drastis dengan meninggalkan pemusatan latihan tim Portugal setelah melakukan pembicaraan pribadi dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença.
Kepergian tersebut memicu laporan tentang keretakan besar, yang mengindikasikan bahwa penyerang veteran itu merasa penanganan terhadap perannya disampaikan dengan buruk dan juga merupakan penghinaan secara pribadi. Sejak itu Jesus berusaha menawarkan jalan damai, dengan menyatakan bahwa pintu tetap terbuka untuk kembali, tetapi kerusakan pada dinamika kerja mereka tampak sangat besar.
- Getty Images Sport
Portugal tampil gemilang meski dilanda kekacauan di luar lapangan
Meski narasi seputar tim nasional didominasi oleh frustrasi Ronaldo, hasil di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Sejak penyerang Al-Nassr itu tiba-tiba meninggalkan pemusatan latihan, tim asuhan Jorge Jesus mampu mempertahankan laju performa yang mengesankan.
Portugal meraih tiga kemenangan beruntun dan dengan nyaman memastikan tempat mereka di perempat final Nations League. Kesuksesan ini semakin menguatkan mereka yang meyakini tim tersebut siap memasuki era baru yang dipimpin talenta-talenta muda seperti Goncalo Ramos dan Bruno Fernandes, yang tampil meningkat saat sang pemimpin veteran tidak ada.
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