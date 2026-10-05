Situasi terkait masa depan Ronaldo di level internasional telah mencapai titik didih, mendorong mantan striker Prancis Dugarry untuk mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Berbicara di acara radio Prancis Rothen s'enflamme, Dugarry tidak menahan kritiknya terhadap pemenang Ballon d'Or lima kali itu, yang baru-baru ini meninggalkan skuad Portugal setelah serangkaian perselisihan dengan pelatih kepala Jesus.

"Ini membuat saya lelah. Sangat buruk memiliki rasa hormat yang begitu sedikit kepada rekan senegara Anda, kepada negara Anda," kata Dugarry saat tampil di RMC Sport. Mantan penyerang AC Milan dan Barcelona itu menyebut perilaku Ronaldo saat ini sebagai penyimpangan tajam dari citra profesional dan berorientasi tim yang telah ia bangun selama dua dekade.

"Ini buruk karena itu bukan citra yang biasa dia tampilkan. Dia biasa menampilkan citra sebagai sosok yang sehat, pemain tim, seseorang yang hebat dan murah hati. Dan sekarang, saya mendapat kesan bahwa dia telah berubah, bahwa egonya sedang melahap dirinya hidup-hidup dalam beberapa bulan terakhir ini. Padahal dia bisa pergi lewat pintu yang sangat besar, sekarang semuanya selesai, semuanya berantakan. Bagaimana Anda ingin dia kembali? Untuk melakukan apa?" tanya Dugarry.