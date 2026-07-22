Getty
Diterjemahkan oleh
'Ego Cristiano Ronaldo, tapi tak punya bakat David Bellion!' - Rencana transfer Alejandro Garnacho ke Aston Villa disebut sebagai 'mimpi buruk' oleh Gabby Agbonlahor
Agbonlahor marah besar atas upaya Villa Park
Dalam pernyataan yang mengejutkan, Agbonlahor menyatakan penolakannya secara tegas terhadap upaya Aston Villa untuk mendatangkan Garnacho. Pemain berusia 22 tahun itu dilaporkan hampir bergabung dengan klub asal West Midlands tersebut melalui kesepakatan pinjaman yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat, hanya setahun setelah kepindahannya senilai £40 juta dari Manchester United ke Chelsea.
Pemain timnas Argentina ini mengalami musim yang sulit di Stamford Bridge, dengan hanya mencetak satu gol dalam 24 penampilan di Liga Premier. Chelsea dilaporkan telah memasukkannya ke dalam daftar transfer musim panas ini seiring upaya mereka merombak skuad, namun Agbonlahor berpendapat bahwa Villa sebaiknya menjauhi pemain berusia 22 tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Tanda tanya seputar karakter dan sikap
Saat menjadi tamu di acara talkSPORT Breakfast, Agbonlahor langsung menampik kemungkinan Garnacho bergabung dengan Villa. Ia berkata: "Tidak! Istirahat dulu, waktunya iklan. Saya tidak mau membicarakan hal itu. Itu tidak akan terjadi. Itu hanya mimpi, mimpi buruk!"
Mantan striker Villa itu kemudian mempertanyakan kemampuan Garnacho, dengan mengutip penampilannya baru-baru ini bersama Chelsea. "Dia bukan pemain yang bagus," lanjut Agbonlahor. "Setiap kali saya menontonnya, dia tidak bisa melewati bek sayap. Dalam lima atau enam pertandingan terakhirnya bersama Chelsea musim lalu, jujur saja, dia akan berlari ke arah bek sayap, berbalik, dan mengoper bola kembali. Dia takut menghadapi pemain lawan.
"Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Manchester United. Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Chelsea. Ada alasannya mengapa dia bahkan tidak dipanggil ke timnas Argentina untuk Piala Dunia padahal mereka kekurangan pemain sayap.
"Dari kariernya yang saya ikuti di Manchester United, dia memiliki ego sekelas Ronaldo atau Messi, tapi dia tidak memiliki bakat sekelas David Bellion yang pernah bermain di Manchester United 20 tahun yang lalu."
Masalah seputar ruang ganti masih berlanjut
Agbonlahor juga berpendapat bahwa Garnacho berpotensi mengganggu suasana positif yang telah dibangun Unai Emery di Villa, dengan menyoroti reputasi dan perilaku sang pemain sayap sebagai sumber kekhawatiran utama. Keharmonisan internal tersebut menjadi semakin penting pasca kepergian Morgan Rogers, yang secara resmi telah menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea.
"Jika kita juga melihat dari segi karakter, ruang ganti Aston Villa itu luar biasa: kita bicara tentang Morgan Rogers dan bagaimana semua orang akur dengannya serta menyayanginya," kata Agbonlahor. "Apakah Anda ingin ada orang yang merusak suasana masuk ke ruang ganti?
"Segala hal yang Anda dengar tentang Garnacho, seperti mengangkat tangannya saat diganti, atau cara dia meninggalkan Manchester United."
Terlepas dari kritiknya yang keras, mantan penyerang Villa ini mengakui bahwa Emery memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menghidupkan kembali karier para pemain yang mandek, sambil menambahkan: "Jika ada manajer yang bisa membantunya bangkit, maka itu adalah Unai Emery."
- Getty
Keputusan transfer Villa menjadi sorotan
Agbonlahor tetap tidak yakin dengan rencana transfer tersebut, dan menyiratkan bahwa minat Villa yang dilaporkan mungkin lebih didorong oleh keadaan daripada strategi, setelah gagal mendapatkan target-target lain.
Ia merangkum pandangannya dengan mengatakan: "Saya benar-benar tidak mengerti transfer ini. Saya sungguh tidak mengerti. Ini benar-benar membingungkan saya." Langkah Villa selanjutnya di bursa transfer akan menentukan apakah tim asuhan Emery akan melanjutkan kesepakatan yang dilaporkan tersebut meskipun mendapat kritik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami