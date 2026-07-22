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Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Ego Cristiano Ronaldo, tapi tak punya bakat David Bellion!' - Rencana transfer Alejandro Garnacho ke Aston Villa disebut sebagai 'mimpi buruk' oleh Gabby Agbonlahor

Transfers
A. Garnacho
Chelsea
Aston Villa
Premier League

Gabby Agbonlahor secara mengejutkan mengecam upaya Aston Villa untuk mendatangkan Alejandro Garnacho, dengan menyebut potensi transfer pemain sayap Chelsea itu sebagai "mimpi buruk" yang sesungguhnya. Mantan striker Aston Villa itu tidak segan-segan dalam menilai pemain asal Argentina tersebut, mempertanyakan baik kemampuan teknis maupun temperamennya setelah menjalani tahun yang sulit di Stamford Bridge.

  • Agbonlahor marah besar atas upaya Villa Park

    Dalam pernyataan yang mengejutkan, Agbonlahor menyatakan penolakannya secara tegas terhadap upaya Aston Villa untuk mendatangkan Garnacho. Pemain berusia 22 tahun itu dilaporkan hampir bergabung dengan klub asal West Midlands tersebut melalui kesepakatan pinjaman yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat, hanya setahun setelah kepindahannya senilai £40 juta dari Manchester United ke Chelsea.

    Pemain timnas Argentina ini mengalami musim yang sulit di Stamford Bridge, dengan hanya mencetak satu gol dalam 24 penampilan di Liga Premier. Chelsea dilaporkan telah memasukkannya ke dalam daftar transfer musim panas ini seiring upaya mereka merombak skuad, namun Agbonlahor berpendapat bahwa Villa sebaiknya menjauhi pemain berusia 22 tahun tersebut.


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    Tanda tanya seputar karakter dan sikap

    Saat menjadi tamu di acara talkSPORT Breakfast, Agbonlahor langsung menampik kemungkinan Garnacho bergabung dengan Villa. Ia berkata: "Tidak! Istirahat dulu, waktunya iklan. Saya tidak mau membicarakan hal itu. Itu tidak akan terjadi. Itu hanya mimpi, mimpi buruk!"

    Mantan striker Villa itu kemudian mempertanyakan kemampuan Garnacho, dengan mengutip penampilannya baru-baru ini bersama Chelsea. "Dia bukan pemain yang bagus," lanjut Agbonlahor. "Setiap kali saya menontonnya, dia tidak bisa melewati bek sayap. Dalam lima atau enam pertandingan terakhirnya bersama Chelsea musim lalu, jujur saja, dia akan berlari ke arah bek sayap, berbalik, dan mengoper bola kembali. Dia takut menghadapi pemain lawan.

    "Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Manchester United. Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Chelsea. Ada alasannya mengapa dia bahkan tidak dipanggil ke timnas Argentina untuk Piala Dunia padahal mereka kekurangan pemain sayap.

    "Dari kariernya yang saya ikuti di Manchester United, dia memiliki ego sekelas Ronaldo atau Messi, tapi dia tidak memiliki bakat sekelas David Bellion yang pernah bermain di Manchester United 20 tahun yang lalu."

  • Masalah seputar ruang ganti masih berlanjut

    Agbonlahor juga berpendapat bahwa Garnacho berpotensi mengganggu suasana positif yang telah dibangun Unai Emery di Villa, dengan menyoroti reputasi dan perilaku sang pemain sayap sebagai sumber kekhawatiran utama. Keharmonisan internal tersebut menjadi semakin penting pasca kepergian Morgan Rogers, yang secara resmi telah menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea.

    "Jika kita juga melihat dari segi karakter, ruang ganti Aston Villa itu luar biasa: kita bicara tentang Morgan Rogers dan bagaimana semua orang akur dengannya serta menyayanginya," kata Agbonlahor. "Apakah Anda ingin ada orang yang merusak suasana masuk ke ruang ganti?

    "Segala hal yang Anda dengar tentang Garnacho, seperti mengangkat tangannya saat diganti, atau cara dia meninggalkan Manchester United."

    Terlepas dari kritiknya yang keras, mantan penyerang Villa ini mengakui bahwa Emery memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menghidupkan kembali karier para pemain yang mandek, sambil menambahkan: "Jika ada manajer yang bisa membantunya bangkit, maka itu adalah Unai Emery."

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  • Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty

    Keputusan transfer Villa menjadi sorotan

    Agbonlahor tetap tidak yakin dengan rencana transfer tersebut, dan menyiratkan bahwa minat Villa yang dilaporkan mungkin lebih didorong oleh keadaan daripada strategi, setelah gagal mendapatkan target-target lain.

    Ia merangkum pandangannya dengan mengatakan: "Saya benar-benar tidak mengerti transfer ini. Saya sungguh tidak mengerti. Ini benar-benar membingungkan saya." Langkah Villa selanjutnya di bursa transfer akan menentukan apakah tim asuhan Emery akan melanjutkan kesepakatan yang dilaporkan tersebut meskipun mendapat kritik.

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