'Ego Cristiano Ronaldo, tapi tak punya bakat David Bellion!' - Rencana transfer Alejandro Garnacho ke Aston Villa disebut sebagai 'mimpi buruk' oleh Gabby Agbonlahor

Saat menjadi tamu di acara talkSPORT Breakfast, Agbonlahor langsung menampik kemungkinan Garnacho bergabung dengan Villa. Ia berkata: "Tidak! Istirahat dulu, waktunya iklan. Saya tidak mau membicarakan hal itu. Itu tidak akan terjadi. Itu hanya mimpi, mimpi buruk!"

Mantan striker Villa itu kemudian mempertanyakan kemampuan Garnacho, dengan mengutip penampilannya baru-baru ini bersama Chelsea. "Dia bukan pemain yang bagus," lanjut Agbonlahor. "Setiap kali saya menontonnya, dia tidak bisa melewati bek sayap. Dalam lima atau enam pertandingan terakhirnya bersama Chelsea musim lalu, jujur saja, dia akan berlari ke arah bek sayap, berbalik, dan mengoper bola kembali. Dia takut menghadapi pemain lawan.

"Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Manchester United. Ada alasannya mengapa dia ditolak oleh Chelsea. Ada alasannya mengapa dia bahkan tidak dipanggil ke timnas Argentina untuk Piala Dunia padahal mereka kekurangan pemain sayap.

"Dari kariernya yang saya ikuti di Manchester United, dia memiliki ego sekelas Ronaldo atau Messi, tapi dia tidak memiliki bakat sekelas David Bellion yang pernah bermain di Manchester United 20 tahun yang lalu."