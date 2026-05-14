EFL mungkin akan meminta catatan telepon dan rekening bank seorang magang di Southampton dalam penyelidikan kasus 'pengintaian' menjelang pertandingan play-off melawan Middlesbrough
Pembelian kopi yang memicu penyelidikan
Menurut The Times, pemain magang Southampton William Salt menjadi sorotan dalam penyelidikan luar biasa yang berpotensi berdampak besar terhadap ambisi klub di Liga Premier. Salt diduga tertangkap kamera sedang merekam sesi latihan Middlesbrough sambil bersembunyi di balik pohon di kompleks Rockcliffe Hall, yang dimiliki oleh ketua Boro, Steve Gibson. Penyelidikan ini telah mengambil arah yang lebih mendalam, dengan indikasi bahwa kartu bank Salt sendiri mungkin telah meninggalkan jejak digital. Diketahui bahwa ia menggunakan kartu tersebut untuk membeli kopi di klub golf yang berdekatan dengan lapangan latihan. Kini, EFL diperkirakan akan meminta akses ke catatan telepon pribadi dan rekening banknya untuk memverifikasi pergerakan dan komunikasinya selama periode yang dimaksud.
Peraturan EFL dan kewenangan pengungkapan informasi
Liga Sepak Bola telah menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk meminta informasi sensitif dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah disiplin. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi penuh ketika integritas kompetisi dipertanyakan, terlepas dari apakah data tersebut dianggap rahasia.
Aturan EFL menyatakan: “Liga berwenang untuk meminta klub, pemain, atau pejabat mana pun untuk menyerahkan dokumen yang berada dalam kewenangan, kepemilikan, penguasaan, dan/atau kendali mereka, sesuai arahan Liga. Setiap kegagalan klub, pemain, atau pejabat untuk bekerja sama dengan permintaan informasi atau pengungkapan dari Liga berdasarkan peraturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran terpisah terhadap peraturan ini. Tidak ada alasan untuk menolak permintaan dari Liga untuk mengungkapkan dokumen atau informasi sesuai dengan peraturan ini dengan alasan bahwa dokumen atau informasi yang diminta bersifat rahasia.”
Tuduhan serius terkait pelanggaran berulang
Situasi bagi The Saints bisa semakin memburuk, karena Middlesbrough dilaporkan meyakini bahwa ini bukanlah insiden tunggal. Boro dikabarkan memiliki seorang saksi yang siap bersaksi bahwa Southampton telah melakukan kegiatan pengintaian serupa pada kesempatan lain selama musim ini. Bukti tertulis ini bisa menjadi penentu dalam keputusan akhir EFL.
Southampton telah secara resmi didakwa melanggar Aturan 127, yang melarang klub mengamati sesi latihan lawan dalam waktu 72 jam sebelum pertandingan. Liga sedang mempercepat prosesnya, dengan harapan dapat mencapai keputusan sebelum final play-off Championship melawan Hull City pada 23 Mei. Jika terbukti bersalah, sanksi yang mungkin dijatuhkan berkisar dari denda besar hingga pengurangan poin atau bahkan pengusiran dari play-off sama sekali.
Preseden dan sanksi olahraga yang mungkin dijatuhkan
Meskipun Leeds United lolos dengan denda sebesar £200.000 atas kasus "Spygate" pada tahun 2019, peraturan telah diperketat sejak saat itu. Komisi independen diperkirakan akan meninjau kasus-kasus yang lebih baru, seperti pengurangan enam poin yang dijatuhkan kepada tim Olimpiade wanita Kanada pada tahun 2024 karena menggunakan drone untuk memata-matai lawan. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi finansial semata mungkin tidak lagi cukup untuk pelanggaran semacam itu.
Sanksi olahraga tetap menjadi kemungkinan yang sangat nyata, yang dapat memengaruhi status play-off Southampton saat ini atau mengakibatkan pengurangan poin pada awal musim berikutnya. Baik klub tersebut kembali ke Liga Premier atau tetap berada di Championship, bayangan penyelidikan ini diperkirakan akan terus membayangi St Mary’s dalam waktu dekat.