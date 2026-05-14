EFL mengumumkan kapan kasus 'mata-mata' Southampton akan disidangkan dan mengakui bahwa hasilnya mungkin memengaruhi final play-off melawan Hull City
Perlombaan melawan waktu di Wembley
EFL telah secara resmi menetapkan batas waktu untuk penyelesaian tuduhan penyadapan yang melibatkan Southampton. Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, liga tersebut menegaskan bahwa sidang independen—yang menyelidiki tuduhan bahwa seorang staf Saints secara diam-diam merekam sesi latihan Middlesbrough—akan digelar paling lambat Selasa depan.
Waktunya sangat krusial. Dengan final play-off yang dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei, komisi tersebut berada di bawah tekanan besar untuk mengeluarkan putusan yang memungkinkan adanya banding. EFL mengakui bahwa mereka tidak mengendalikan jadwal badan independen tersebut, tetapi sedang berupaya mencapai kesimpulan yang cepat untuk menghindari kekacauan logistik di Wembley.
Dampak potensial terhadap final babak play-off
Dalam langkah yang telah menggemparkan kasta kedua, EFL mengakui bahwa hasil sidang ini mungkin berdampak langsung pada final play-off melawan Hull City. Jika komisi memutuskan bahwa Saints bersalah atas pelanggaran serius, sanksi yang dijatuhkan bisa bervariasi, mulai dari denda besar hingga kemungkinan pengurangan poin yang secara teknis dapat mengubah klasemen liga atau kelayakan pertandingan tersebut.
Pernyataan EFL mencatat kompleksitas situasi ini, mengakui bahwa meskipun pertandingan saat ini dijadwalkan tetap berlangsung, aspek hukum dari proses disiplin tidak dapat diabaikan. Para penggemar kedua klub kini menanti dengan cemas untuk melihat apakah pertandingan terbesar dalam kalender EFL akan terganggu oleh keputusan dewan direksi atau apakah solusi dapat dicapai yang memungkinkan sepak bola tetap menjadi fokus utama.
Rencana darurat dan peringatan tiket
Meskipun perselisihan hukum masih berlangsung, EFL tetap melanjutkan penjualan tiket untuk pertandingan final. Baik Hull City maupun Southampton diperkirakan akan mengumumkan rincian penjualannya, namun liga telah mengeluarkan peringatan tegas kepada para pendukung. Para penggemar "didorong untuk memperhatikan dengan saksama syarat dan ketentuan" serta disarankan untuk mempertimbangkan ketidakpastian situasi sebelum memesan tiket perjalanan atau akomodasi yang tidak dapat dikembalikan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa EFL telah menyiapkan "sejumlah rencana darurat". Yang paling signifikan di antaranya adalah kemungkinan bahwa Middlesbrough dapat menggantikan Southampton di final jika sanksi olahraga - seperti diskualifikasi atau pengurangan poin - diterapkan.
Ketidakpastian bagi The Saints
Bagi para pendukung setia Southampton, kegembiraan atas kemenangan agregat 2-1 di babak semifinal mereka terhalangi oleh skandal "Spygate". Liga mengakui bahwa situasi ini telah menimbulkan "kekhawatiran dan gangguan", namun tetap berpendapat bahwa membiarkan proses hukum berjalan sesuai prosedur adalah "langkah yang paling tepat" mengingat beratnya pelanggaran terhadap Peraturan 127.
Liga menutup pembaruan terbarunya dengan menyatakan bahwa "semua pihak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan," namun tetap membuka kemungkinan berbagai skenario tergantung pada keputusan panel independen. Untuk saat ini, Southampton dan Hull City harus melanjutkan persiapan mereka menuju Wembley, meskipun ancaman putusan pada menit-menit terakhir tetap menjadi kemungkinan yang dapat mengubah jalannya sejarah sepak bola Inggris.