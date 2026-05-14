EFL mengumumkan kapan kasus 'mata-mata' Southampton akan disidangkan dan mengakui bahwa hasilnya mungkin memengaruhi final play-off melawan Hull City

EFL telah secara resmi menetapkan batas waktu untuk penyelesaian tuduhan penyadapan yang melibatkan Southampton. Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, liga tersebut menegaskan bahwa sidang independen—yang menyelidiki tuduhan bahwa seorang staf Saints secara diam-diam merekam sesi latihan Middlesbrough—akan digelar paling lambat Selasa depan.

Waktunya sangat krusial. Dengan final play-off yang dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei, komisi tersebut berada di bawah tekanan besar untuk mengeluarkan putusan yang memungkinkan adanya banding. EFL mengakui bahwa mereka tidak mengendalikan jadwal badan independen tersebut, tetapi sedang berupaya mencapai kesimpulan yang cepat untuk menghindari kekacauan logistik di Wembley.