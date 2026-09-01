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EFL mengecam 'ketidakmauan untuk bekerja sama' dari UEFA saat kekacauan jadwal Liga Champions memaksa Liverpool dan Tottenham mengganti tanggal pertandingan Piala Carabao
- Imagn
Jadwal yang bentrok memaksa perombakan domestik
UEFA menjadwalkan laga kandang Liverpool di Liga Champions melawan Atletico Madrid pada 9 September, sehingga langsung menciptakan benturan jadwal kota yang tidak bisa dijalankan. Tanggal ini bertabrakan langsung dengan pertandingan putaran ketiga Carabao Cup milik Everton yang sudah lebih dulu dikonfirmasi melawan Wolves di Hill Dickinson Stadium, melanggar aturan lokal yang mencegah dua klub Merseyside itu bermain di kandang pada malam yang sama.
Karena badan pengatur sepak bola Eropa itu menolak menggeser jadwal laga kontinental tersebut, EFL harus merombak kalendernya sendiri secara drastis. Laga piala Everton diundur ke 16 September, yang kemudian memaksa pertandingan putaran ketiga Carabao Cup Liverpool melawan Tottenham di Anfield dimajukan 24 jam menjadi 15 September.
Kekacauan itu juga merembet ke Championship, membuat Wolves menerima pukulan ganda. Laga liga mereka melawan Portsmouth di Molineux, yang awalnya dijadwalkan pada 16 September, kini ditunda lebih dari sebulan hingga 20 Oktober untuk mengakomodasi jadwal piala yang telah diatur ulang.
- AFP
Perang kata-kata antara badan pengatur
EFL menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada UEFA dengan merilis pernyataan bernada keras. "EFL tidak memiliki pilihan lain selain menjadwal ulang sejumlah pertandingan setelah pengumuman detail jadwal untuk fase liga Liga Champions UEFA," bunyi pernyataan liga tersebut, sembari menjelaskan bahwa mereka sudah mengonfirmasi laga Everton "dengan para pemangku kepentingan lokal sesuai praktik biasa sebelum pengumuman" pada 28 Agustus.
Liga itu menjelaskan kronologi konflik tersebut. "Pada hari Sabtu, UEFA mengumumkan bahwa mereka telah menjadwalkan Liverpool vs Atletico Madrid pada tanggal yang sama, meski sudah jelas bahwa Everton dan Liverpool tidak bisa memainkan laga kandang pada malam yang sama," tambah EFL. Setelah pertemuan pada Senin pagi untuk mencari solusi, EFL mencatat: "Dalam diskusi tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa mereka tidak bersedia mempertimbangkan penjadwalan ulang pertandingan Liverpool vs Atletico Madrid karena dampaknya terhadap suporter yang bepergian dari luar negeri. Sangat disayangkan, karena itu Liga terpaksa melakukan perubahan."
EFL menyoroti konsesi yang pernah diberikan sebelumnya untuk kompetisi Eropa, dengan mengklaim perubahan diperkenalkan "tanpa konsultasi yang memadai dengan liga domestik." Mereka menjelaskan: "Perubahan tersebut termasuk membagi laga putaran ketiga Piala Carabao ke dalam dua pekan, dan menerapkan ketentuan undian untuk putaran ketiga yang mencegah bentrokan jadwal bagi klub-klub yang bermain di Liga Champions UEFA dan Liga Europa UEFA."
Mengungkapkan kemarahan mereka, EFL menutup pernyataannya: "Hal ini membuat ketidaksediaan UEFA untuk bekerja sama menjadi semakin membuat frustrasi, terutama bagi para pendukung dari lima klub yang terdampak, dan kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan."
UEFA membela posisinya kepada Daily Mail, dengan menyatakan: "UEFA secara rutin menerima permintaan penjadwalan dari asosiasi, liga, dan klub, dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi permintaan yang masuk akal jika memungkinkan." Mereka mengklaim EFL gagal menandai persoalan itu sebelumnya, dengan menambahkan: "Dalam kasus ini, tidak ada masalah yang disampaikan kepada UEFA selama proses penjadwalan, dan potensi bentrokan baru terlihat setelah daftar jadwal dipublikasikan."
Suporter yang harus menanggung dampak kalender yang diperluas
Menyoroti aspek logistik pertandingan Eropa, UEFA tetap tegas dalam melindungi suporter tim tamu. "Pada tahap itu, perubahan tidak memungkinkan untuk dilakukan, terutama mengingat jumlah suporter yang signifikan yang mungkin sudah mengatur perjalanan internasional dan akomodasi," jelas mereka. "Kami meyakini komitmen tersebut layak dihormati."
Situasi ini menegaskan meningkatnya ketegangan antara liga domestik dan format kompetisi Eropa yang diperluas. Dengan tim-tim yang tampil di Eropa kini masuk ke Piala Carabao pada putaran ketiga, EFL sengaja mengubah ketentuan undian untuk menghindari pertemuan sesama tim kasta teratas. Namun, persyaratan penjadwalan baru UEFA telah menyita lebih banyak slot tengah pekan, sehingga fleksibilitas menjadi terbatas.
UEFA menutup pernyataannya: "UEFA tetap berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait, dan kami menghargai semua upaya untuk meminimalkan setiap tantangan operasional di tingkat lokal."
- AFP
Klub-klub menavigasi kepadatan jadwal yang kian meningkat
Perombakan jadwal ini langsung memberi tekanan pada klub-klub yang terdampak saat mereka berusaha menyeimbangkan ambisi domestik dan kontinental. Liverpool kini harus bersiap menjamu Atletico Madrid pada 9 September sebelum mengalihkan fokus ke laga piala yang dimajukan melawan Tottenham hanya enam hari kemudian, dengan pertandingan Premier League melawan Fulham di antara dua laga tersebut. Bagi Tottenham, lawatan yang telah direvisi ke Anfield mengubah persiapan mereka di tengah jadwal awal musim yang sudah padat.
Sementara itu, Wolves menghadapi periode gangguan yang membuat frustrasi. Klub itu harus menyesuaikan diri dengan laga tandang piala tengah pekan ke Hill Dickinson Stadium yang dijadwal ulang, sementara penundaan panjang pertandingan Championship mereka melawan Portsmouth menciptakan beban kerja yang lebih berat menjelang bulan-bulan musim gugur.
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