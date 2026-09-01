EFL menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada UEFA dengan merilis pernyataan bernada keras. "EFL tidak memiliki pilihan lain selain menjadwal ulang sejumlah pertandingan setelah pengumuman detail jadwal untuk fase liga Liga Champions UEFA," bunyi pernyataan liga tersebut, sembari menjelaskan bahwa mereka sudah mengonfirmasi laga Everton "dengan para pemangku kepentingan lokal sesuai praktik biasa sebelum pengumuman" pada 28 Agustus.

Liga itu menjelaskan kronologi konflik tersebut. "Pada hari Sabtu, UEFA mengumumkan bahwa mereka telah menjadwalkan Liverpool vs Atletico Madrid pada tanggal yang sama, meski sudah jelas bahwa Everton dan Liverpool tidak bisa memainkan laga kandang pada malam yang sama," tambah EFL. Setelah pertemuan pada Senin pagi untuk mencari solusi, EFL mencatat: "Dalam diskusi tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa mereka tidak bersedia mempertimbangkan penjadwalan ulang pertandingan Liverpool vs Atletico Madrid karena dampaknya terhadap suporter yang bepergian dari luar negeri. Sangat disayangkan, karena itu Liga terpaksa melakukan perubahan."

EFL menyoroti konsesi yang pernah diberikan sebelumnya untuk kompetisi Eropa, dengan mengklaim perubahan diperkenalkan "tanpa konsultasi yang memadai dengan liga domestik." Mereka menjelaskan: "Perubahan tersebut termasuk membagi laga putaran ketiga Piala Carabao ke dalam dua pekan, dan menerapkan ketentuan undian untuk putaran ketiga yang mencegah bentrokan jadwal bagi klub-klub yang bermain di Liga Champions UEFA dan Liga Europa UEFA."

Mengungkapkan kemarahan mereka, EFL menutup pernyataannya: "Hal ini membuat ketidaksediaan UEFA untuk bekerja sama menjadi semakin membuat frustrasi, terutama bagi para pendukung dari lima klub yang terdampak, dan kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan."

UEFA membela posisinya kepada Daily Mail, dengan menyatakan: "UEFA secara rutin menerima permintaan penjadwalan dari asosiasi, liga, dan klub, dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi permintaan yang masuk akal jika memungkinkan." Mereka mengklaim EFL gagal menandai persoalan itu sebelumnya, dengan menambahkan: "Dalam kasus ini, tidak ada masalah yang disampaikan kepada UEFA selama proses penjadwalan, dan potensi bentrokan baru terlihat setelah daftar jadwal dipublikasikan."



