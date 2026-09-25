AFP
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Efek Zinedine Zidane! Mengapa manajer baru Prancis itu sudah memecahkan rekor sebelum pertandingan pertamanya
Debut legendaris di Izmit
Zidane akhirnya akan menjalani debut kepelatihannya bersama tim nasional Prancis yang telah lama dinantikan. Mantan gelandang ikonis itu akan menangani Prancis untuk pertama kalinya pada Jumat ini saat mereka bertandang ke Izmit untuk menghadapi Turki di Nations League.
Momen penting ini memicu antusiasme besar di seluruh negeri, terutama bagi stasiun televisi. Setelah resmi mengambil alih dari Didier Deschamps pada Juli, kedatangan Zidane sangat diyakini akan memberikan dorongan besar terhadap daya tarik tim nasional di mata publik.
Setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh jaringan rival M6, saluran televisi Prancis TF1akan menayangkan laga krusial hari Jumat. Para eksekutif jaringan itu sangat gembira menyambut kembalinya tim nasional ke layar mereka untuk momen bersejarah seperti ini.
- AFP
Para penyiar bertaruh pada efek Zizou
TF1 sangat yakin bahwa penunjukan legenda Real Madrid itu akan memicu lonjakan signifikan dalam jumlah penonton. Penyiar tersebut meyakini rasa penasaran besar terhadap pendekatan taktik Zidane akan menarik jutaan pemirsa. Julien Millereux, direktur olahraga TF1, baru-baru ini menjelaskan ekspektasi tinggi jaringan tersebut kepada publikasi Prancis L'Equipe.
"Dengan sepuluh pertandingan per tahun, tim Prancis tetap menjadi benang merah kami, yang berpuncak pada Euro 2028," katanya. "Kami sudah melihat efek Zidane lewat rasa penasaran yang muncul sejak pengumuman resmi kedatangannya pada Juli. Ada ekspektasi nyata dari publik. Kami tentu berharap ini akan berdampak pada jumlah penonton Prancis saat mereka memulai babak baru dalam sejarah mereka di TF1."
Menutup lembaran baru untuk Deschamps
Gelombang baru antisipasi yang mengiringi penunjukan Zidane menjadi perubahan yang disambut baik, baik oleh para penyiar maupun Federasi Sepakbola Prancis. Pada bulan-bulan terakhir era Deschamps, minat publik terhadap tim nasional sepakbola sempat berada dalam tren penurunan yang cukup jelas.
Musim gugur lalu, angka penonton untuk Prancis bahkan berada di bawah tim nasional rugby union Prancis. Penurunan rating yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menimbulkan kekhawatiran besar di balik layar di TF1. Namun, lanskap media berubah dengan cepat sejak Zidane mengambil alih. Baru pada Minggu lalu, program sepakbola populer Prancis Telefootmencatat audiens tertingginya tahun ini lewat episode spesial yang sepenuhnya didedikasikan untuk skuad baru Zidane.
- Getty
Ujian Turki menanti Prancis dengan wajah baru
Semua mata kini akan tertuju pada pertandingan hari Jumat untuk melihat apakah antusiasme yang kembali muncul ini akan berujung pada rating televisi yang memecahkan rekor. Sementara para petinggi memantau angka penonton, Zidane akan sepenuhnya fokus untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.
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