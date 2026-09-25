Zidane akhirnya akan menjalani debut kepelatihannya bersama tim nasional Prancis yang telah lama dinantikan. Mantan gelandang ikonis itu akan menangani Prancis untuk pertama kalinya pada Jumat ini saat mereka bertandang ke Izmit untuk menghadapi Turki di Nations League.

Momen penting ini memicu antusiasme besar di seluruh negeri, terutama bagi stasiun televisi. Setelah resmi mengambil alih dari Didier Deschamps pada Juli, kedatangan Zidane sangat diyakini akan memberikan dorongan besar terhadap daya tarik tim nasional di mata publik.

Setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh jaringan rival M6, saluran televisi Prancis TF1akan menayangkan laga krusial hari Jumat. Para eksekutif jaringan itu sangat gembira menyambut kembalinya tim nasional ke layar mereka untuk momen bersejarah seperti ini.