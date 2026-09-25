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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Efek Zinedine Zidane! Mengapa manajer baru Prancis itu sudah memecahkan rekor sebelum pertandingan pertamanya

Z. Zidane
France
Turkiye vs France
UEFA Nations League A

Zinedine Zidane sedang bersiap menjalani debutnya yang sangat dinanti sebagai pelatih tim nasional Prancis melawan Turki pada Jumat. Kedatangan gelandang legendaris itu memicu antusiasme besar, dengan para penyiar sangat berharap bos baru tersebut akan langsung menghidupkan kembali angka penonton televisi yang menurun.

  • Debut legendaris di Izmit

    Zidane akhirnya akan menjalani debut kepelatihannya bersama tim nasional Prancis yang telah lama dinantikan. Mantan gelandang ikonis itu akan menangani Prancis untuk pertama kalinya pada Jumat ini saat mereka bertandang ke Izmit untuk menghadapi Turki di Nations League.

    Momen penting ini memicu antusiasme besar di seluruh negeri, terutama bagi stasiun televisi. Setelah resmi mengambil alih dari Didier Deschamps pada Juli, kedatangan Zidane sangat diyakini akan memberikan dorongan besar terhadap daya tarik tim nasional di mata publik.

    Setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh jaringan rival M6, saluran televisi Prancis TF1akan menayangkan laga krusial hari Jumat. Para eksekutif jaringan itu sangat gembira menyambut kembalinya tim nasional ke layar mereka untuk momen bersejarah seperti ini.

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  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    Para penyiar bertaruh pada efek Zizou

    TF1 sangat yakin bahwa penunjukan legenda Real Madrid itu akan memicu lonjakan signifikan dalam jumlah penonton. Penyiar tersebut meyakini rasa penasaran besar terhadap pendekatan taktik Zidane akan menarik jutaan pemirsa. Julien Millereux, direktur olahraga TF1, baru-baru ini menjelaskan ekspektasi tinggi jaringan tersebut kepada publikasi Prancis L'Equipe.

    "Dengan sepuluh pertandingan per tahun, tim Prancis tetap menjadi benang merah kami, yang berpuncak pada Euro 2028," katanya. "Kami sudah melihat efek Zidane lewat rasa penasaran yang muncul sejak pengumuman resmi kedatangannya pada Juli. Ada ekspektasi nyata dari publik. Kami tentu berharap ini akan berdampak pada jumlah penonton Prancis saat mereka memulai babak baru dalam sejarah mereka di TF1."

  • Menutup lembaran baru untuk Deschamps

    Gelombang baru antisipasi yang mengiringi penunjukan Zidane menjadi perubahan yang disambut baik, baik oleh para penyiar maupun Federasi Sepakbola Prancis. Pada bulan-bulan terakhir era Deschamps, minat publik terhadap tim nasional sepakbola sempat berada dalam tren penurunan yang cukup jelas.

    Musim gugur lalu, angka penonton untuk Prancis bahkan berada di bawah tim nasional rugby union Prancis. Penurunan rating yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menimbulkan kekhawatiran besar di balik layar di TF1. Namun, lanskap media berubah dengan cepat sejak Zidane mengambil alih. Baru pada Minggu lalu, program sepakbola populer Prancis Telefootmencatat audiens tertingginya tahun ini lewat episode spesial yang sepenuhnya didedikasikan untuk skuad baru Zidane.

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  • Zinedine ZidaneGetty

    Ujian Turki menanti Prancis dengan wajah baru

    Semua mata kini akan tertuju pada pertandingan hari Jumat untuk melihat apakah antusiasme yang kembali muncul ini akan berujung pada rating televisi yang memecahkan rekor. Sementara para petinggi memantau angka penonton, Zidane akan sepenuhnya fokus untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.

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