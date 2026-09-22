Efek Jurgen Klopp! Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt menolak Maroko setelah panggilan pribadi dari bos baru Jerman

Penyerang itu menggambarkan atmosfer intens di pemusatan latihan tim nasional, seraya mencatat bahwa aura dan kesuksesan masa lalu Klopp sudah membuatnya mendapat respek penuh dari grup tersebut. Jerman sedang bersiap untuk serangkaian pertandingan Nations League, termasuk laga besar melawan Belanda, di mana Ebnoutalib berharap bisa meraih caps senior pertamanya dan secara resmi mengikat masa depannya dengan DFB.

Membahas interaksi pertamanya dengan pelatih legendaris itu, Ebnoutalib menyoroti energi yang dibawa Klopp ke lapangan latihan. "Kesan saya sangat positif. Tentu saja, dia adalah sosok yang membawa banyak pengalaman dan sudah memiliki kehadiran tersendiri karena apa yang telah dia capai selama bertahun-tahun. Jadi, secara alami, Anda sangat menghormatinya. Tetapi dia sangat baik dan sangat menyenangkan dalam percakapan,” kata sang striker.

"Dia sudah sangat dikenal karena cara dia ingin memainkan sepakbola. Dengan pressing tinggi, dengan banyak energi dan kekuatan. Dia sudah membakar semangat kami. Saya pikir itulah yang membuat dia dikenal, bahwa dia sangat bagus dalam menjangkau orang-orang dan membuat mereka ikut terlibat. Dia jelas telah menempatkan kami dalam mentalitas yang tepat."