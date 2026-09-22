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Efek Jurgen Klopp! Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt menolak Maroko setelah panggilan pribadi dari bos baru Jerman
Faktor Klopp dalam keputusan Ebnoutalib
Dalam dunia kelayakan bermain sepakbola internasional yang penuh pertaruhan, kehadiran manajer kelas dunia kerap menjadi penentu akhir. Ebnoutalib menjadi contoh terbaru dari fenomena ini, dengan mengonfirmasi bahwa ia telah mengikat masa depannya dengan Jerman setelah dihubungi langsung oleh Klopp. Striker Frankfurt itu, yang memenuhi syarat untuk membela Maroko melalui garis keturunannya, mengakui bahwa meski sempat ada pembicaraan dengan Federasi Sepakbola Maroko, kesempatan untuk bermain di bawah asuhan Klopp terlalu besar untuk ditolak.
"Ada pembicaraan dengan Maroko. Tapi ketika Jurgen Klopp menelepon, Anda tidak bisa berkata tidak," kata Ebnoutalib.
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat dari liga-liga bawah
Perjalanan Ebnoutalib menuju panggung internasional benar-benar bak dongeng, mengingat dua tahun lalu ia masih bermain di Regionalliga untuk FC Giessen. Awal eksplosifnya pada musim ini bersama Eintracht, ketika ia sudah mencetak empat gol, menarik perhatian Klopp saat mengunjungi tempat latihan klub itu.
Menggambarkan momen emosional saat ia menerima undangan resmi tersebut, Ebnoutalib mengungkapkan bahwa ia sedang berada di lapangan olahraga pada hari liburnya ketika nomor Klopp muncul di ponselnya. "Saya tidak memikirkan apa pun. Saya kira mungkin dia hanya ingin menanyakan kabar sayaAfter the phone call, air mata saya menetes. Saya memikirkan di mana saya berada hanya beberapa tahun lalu dan bahwa ini gila karena semua kerja keras itu membuahkan hasil," ujarnya.
Energi dan aura Klopp membakar semangat tim Jerman
Penyerang itu menggambarkan atmosfer intens di pemusatan latihan tim nasional, seraya mencatat bahwa aura dan kesuksesan masa lalu Klopp sudah membuatnya mendapat respek penuh dari grup tersebut. Jerman sedang bersiap untuk serangkaian pertandingan Nations League, termasuk laga besar melawan Belanda, di mana Ebnoutalib berharap bisa meraih caps senior pertamanya dan secara resmi mengikat masa depannya dengan DFB.
Membahas interaksi pertamanya dengan pelatih legendaris itu, Ebnoutalib menyoroti energi yang dibawa Klopp ke lapangan latihan. "Kesan saya sangat positif. Tentu saja, dia adalah sosok yang membawa banyak pengalaman dan sudah memiliki kehadiran tersendiri karena apa yang telah dia capai selama bertahun-tahun. Jadi, secara alami, Anda sangat menghormatinya. Tetapi dia sangat baik dan sangat menyenangkan dalam percakapan,” kata sang striker.
"Dia sudah sangat dikenal karena cara dia ingin memainkan sepakbola. Dengan pressing tinggi, dengan banyak energi dan kekuatan. Dia sudah membakar semangat kami. Saya pikir itulah yang membuat dia dikenal, bahwa dia sangat bagus dalam menjangkau orang-orang dan membuat mereka ikut terlibat. Dia jelas telah menempatkan kami dalam mentalitas yang tepat."
- Getty Images Sport
Bimbang antara dua tanah air
Masuknya dia dalam skuad eksperimental besar berisi 44 pemain milik Klopp untuk pertandingan UEFA Nations League yang akan datang menandai tonggak penting dalam kariernya. Benih-benih awal perpindahan internasional ini dilaporkan mulai ditanam pada awal bulan ini ketika Klopp mengunjungi tempat latihan Eintracht Frankfurt. Ebnoutalib mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Mohamed Ouahbi, pelatih tim nasional Maroko, tetapi menegaskan bahwa hubungan dengan Jerman terasa lebih langsung begitu bos baru timnas Jerman itu menghubunginya.
"Saya berbicara dengannya, tetapi itu bukan percakapan yang intens. Saya mencintai kedua negara; keduanya adalah negara asal saya. Saya pasti akan terus mendukung Maroko," tutup Ebnoutalib.
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