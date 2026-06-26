Getty Images
Diterjemahkan oleh
Efek domino transfer yang paling spektakuler! Terungkap: Bagaimana Nico Paz senilai €60 juta bisa membuka jalan bagi langkah besar Jose Mourinho untuk mendatangkan bek Inter
Manuver strategis Nico Paz di Madrid
Los Blancos saat ini sedang menimbang langkah selanjutnya terkait Paz, yang penampilannya yang sensasional di Serie A telah mengubah peta bursa transfer. Klub raksasa Spanyol itu siap mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €9 juta untuk mendatangkan kembali sang pemain dari Como. Namun, alih-alih memasukkannya ke dalam tim utama, klub berencana langsung menawarkan kepada pihak klub Italia tersebut kesempatan untuk mempertahankannya secara permanen dengan harga fantastis sebesar €60 juta.
Meskipun penilaian tersebut mungkin berada di luar jangkauan finansial Como meskipun mereka memiliki pemilik yang kaya raya, Inter telah muncul sebagai peminat serius bagi gelandang serang asal Argentina tersebut, menurut AS. Ketertarikan ini telah memberikan Real Madrid peluang emas untuk memenuhi permintaan Mourinho akan seorang bek tengah kelas atas dengan melibatkan Bastoni dalam pembicaraan tersebut.
- AFP
Prioritas pertahanan Mourinho
Mourinho sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari pemain yang mampu menjadi pilar kokoh di lini belakang. Upaya untuk mendatangkan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund kini dianggap sangat tidak realistis setelah ia mengalami cedera serius, sementara Ruben Dias dari Manchester City tetap tak tersentuh. Oleh karena itu, Bastoni muncul sebagai opsi elit yang paling masuk akal, meskipun ada minat dari Barcelona, yang menurut laporan tersebut mundur karena harga yang diminta Inter sebesar €70 juta. Bek asal Italia ini tetap menjadi favorit "The Special One" karena ia ingin memasangkannya dengan Ibrahima Konate.
Laporan tersebut menambahkan bahwa Inter bersedia membahas penjualan dengan harga sekitar €70 juta, terutama karena Bastoni telah menghadapi beberapa kritik dari para pendukung setia San Siro selama musim lalu. Jika Nerazzurri sangat ingin mendatangkan Paz, mereka mungkin terpaksa melunakkan sikap mereka terhadap Bastoni untuk memfasilitasi kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dalam permainan catur transfer ini.
Rintangan “transfer jembatan” FIFA
Meskipun rencana tersebut tampak sempurna di atas kertas, Florentino Perez harus menavigasi aturan regulasi yang ketat. Berdasarkan Pasal 5bis Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain yang mengatur mengenai transfer jembatan, "Tidak ada klub atau pemain yang boleh terlibat dalam transfer jembatan." Peraturan tersebut menyatakan bahwa jika dua transfer berturut-turut dari pemain yang sama terjadi dalam waktu 16 minggu, hal itu dianggap sebagai transfer jembatan kecuali terbukti sebaliknya. Ini berarti manuver "beli dan jual kembali" secara langsung untuk Paz mungkin tidak dapat dilakukan secara hukum pada musim panas ini.
Untuk mengatasinya, Madrid mungkin harus menunggu hingga bursa transfer musim dingin atau menegosiasikan kesepakatan pinjaman yang kreatif dengan klausul pembelian wajib. Komite Disiplin FIFA secara historis sangat ketat dalam hal ini, dengan menyatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan semacam itu, yang dapat menunda rencana Mourinho untuk mempersiapkan lini pertahanan barunya agar siap pada awal musim.
- Getty Images
Sudut pandang pemain dan lini tengah asuhan Mourinho
Bagi Paz, kepindahan ini menandai titik persimpangan setelah setahun di mana ia mencetak 13 gol dan delapan assist di Italia. Meskipun ia diperlakukan layaknya bintang besar di Serie A di bawah asuhan Cesc Fabregas, lini tengah Mourinho saat ini dipenuhi talenta seperti Jude Bellingham dan Bernardo Silva. Laporan menunjukkan bahwa Mourinho telah berbicara dengan Paz, namun tidak dapat menjamin waktu bermain reguler yang dibutuhkan pemain berusia 21 tahun itu untuk melanjutkan perkembangan pesatnya.
Dengan fokus Paz untuk membawa Como ke Liga Champions dan kemungkinan mempertahankan posisinya di skuad Argentina, ia mungkin lebih memilih stabilitas. Namun, daya tarik klub seperti Inter atau kembalinya secara permanen ke ibu kota Spanyol — hanya untuk dijadikan alat tawar-menawar di tempat lain — membuat masa depan pemain muda ini masih menggantung sementara klub-klub tersebut menyempurnakan strategi musim panas mereka.