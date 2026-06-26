Efek domino transfer yang paling spektakuler! Terungkap: Bagaimana Nico Paz senilai €60 juta bisa membuka jalan bagi langkah besar Jose Mourinho untuk mendatangkan bek Inter

Los Blancos saat ini sedang menimbang langkah selanjutnya terkait Paz, yang penampilannya yang sensasional di Serie A telah mengubah peta bursa transfer. Klub raksasa Spanyol itu siap mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €9 juta untuk mendatangkan kembali sang pemain dari Como. Namun, alih-alih memasukkannya ke dalam tim utama, klub berencana langsung menawarkan kepada pihak klub Italia tersebut kesempatan untuk mempertahankannya secara permanen dengan harga fantastis sebesar €60 juta.

Meskipun penilaian tersebut mungkin berada di luar jangkauan finansial Como meskipun mereka memiliki pemilik yang kaya raya, Inter telah muncul sebagai peminat serius bagi gelandang serang asal Argentina tersebut, menurut AS. Ketertarikan ini telah memberikan Real Madrid peluang emas untuk memenuhi permintaan Mourinho akan seorang bek tengah kelas atas dengan melibatkan Bastoni dalam pembicaraan tersebut.



