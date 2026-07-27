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Efek Domino Panaskan Bursa Transfer: Kesepakatan Real Madrid Hidupkan Kembali Harapan Barcelona, Arsenal, dan Manchester United

FEATURES
Transfers
LaLiga
Premier League
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
Manchester United
Paris Saint-Germain
Liverpool
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Alvarez
A. Tchouameni
B. Barcola
F. Torres
Spanyol
Inggris
Jerman
Prancis
Brasil
Côte d’Ivoire
Argentina

Bursa Transfer Musim Panas yang Panas Usai Piala Dunia

   Beberapa hari setelah berakhirnya turnamen Piala Dunia 2026, suasana bursa transfer musim panas pun memanas, seiring keinginan klub-klub untuk memperkuat skuad mereka beberapa hari sebelum bergulirnya musim baru.

Sejumlah pemain besar menyita perhatian dalam bursa transfer kali ini, seperti bintang Brasil Vinicius Junior, pemain Argentina Julian Alvarez, dan pemain Spanyol Rodri, mengingat mereka dikaitkan dengan kemungkinan transfer pada musim panas ini.

Yang menarik, transfer-transfer yang mungkin terjadi itu akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap nasib pemain-pemain lain, sesuatu yang bisa disebut sebagai "efek domino transfer".

  • diomandeGetty Images

    Diomande Buka Jalan Kepergian Vinicius dan Ganjal Barcelona


    Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, semakin dekat untuk pindah ke Real Madrid dalam sebuah transfer besar guna memperkuat lini serang El Real.

    Namun, transfer tersebut bisa membuat Real Madrid mempertimbangkan kembali situasi Vinicius Junior, yang belum memperpanjang kontraknya dan sangat diinginkan Arsenal.

    Apabila perpanjangan kontrak menemui jalan buntu, maka bintang asal Brasil itu akan semakin dekat untuk hengkang ke Arsenal pada musim panas ini.

    Di sisi lain, kepergian Diomande dari Leipzig menjadi ancaman langsung bagi ambisi Barcelona untuk merekrut penyerang asal Kosovo, Vesnik Aslani, bintang klub Jerman Hoffenheim, setelah Leipzig mengaitkan nasibnya dengan masa depan pemain asal Pantai Gading itu dalam sebuah transfer yang saling berkaitan, yang bisa membuat Blaugrana kehilangan target lini serangnya.

    Leipzig bersikeras merekrut Aslani yang berusia 23 tahun sebagai pengganti langsung Diomande apabila kepindahan pemain terakhir ke ibu kota Spanyol itu terwujud. Skenario inilah yang menempatkan Barcelona dalam posisi yang sangat sulit, terlebih klub Katalan itu menganggap penyerang asal Kosovo tersebut sebagai pengganti ideal bagi Ferran Torres.

    • Iklan
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinicius Dukung Impian Barcelona untuk Merekrut Alvarez


    Masa depan pemain Brasil Vinicius Junior masih diselimuti ketidakpastian. Ia belum memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, dan akan segera memasuki tahun terakhirnya di klub, sebuah situasi yang bisa mendorong klubnya untuk menjualnya musim panas ini.

    Berbagai laporan menyebutkan bahwa perselisihan besar antara kedua belah pihak menghambat langkah perpanjangan kontrak, dan jika hal itu terus berlanjut, Real Madrid mungkin akan setuju menjual Vinicius ke Arsenal.

    Transaksi ini, jika terwujud, akan menjadi hadiah bagi Barcelona, yang bakal mendekati tercapainya target pertamanya di bursa transfer musim panas ini.

    Barca ingin merekrut bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, yang juga diincar Arsenal, yang akan melepaskan transfer tersebut jika berhasil mendatangkan Vinicius.

    Dan jika Arsenal mundur dari perburuan Alvarez, sikap Atletico Madrid yang saat ini menolak semua upaya Barcelona untuk merampungkan transfer tersebut mungkin akan berubah.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri Menguntungkan Manchester United


    Real Madrid berusaha mendapatkan jasa pemain asal Spanyol, Rodri, gelandang Manchester City, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dengan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk kembali ke Spanyol.

    Tak diragukan lagi, kepindahan Rodri, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik pada edisi terakhir Piala Dunia, ke Real Madrid akan menjadi keuntungan teknis yang besar, namun urusannya tidak akan berhenti pada klub ibu kota tersebut.

    Sebab, kepergian Rodri menuju Real Madrid akan membuka pintu bagi Manchester United untuk merampungkan sebuah kesepakatan dari klub kerajaan itu.

    United berusaha mendatangkan pemain asal Prancis, Aurelien Tchouameni, dari Real Madrid musim panas ini, dan apabila kesepakatan Rodri terlaksana maka klub kerajaan akan menyetujui kepergian gelandangnya tersebut ke Manchester United.

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  • Liverpool Dorong PSG ke Arah Bintang Barcelona

      Liverpool Mendorong Saint-Germain ke Arah Bintang Barcelona

    Bradley Barcola, pemain Paris Saint-Germain, menolak memperpanjang kontraknya dengan klub Prancis tersebut, sehingga Liverpool bergerak untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Dengan diamankannya kesepakatan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, oleh Real Madrid, yang sebelumnya diincar Paris, klub Prancis itu kini mengarah ke Barcelona untuk menggantikannya.

    Paris membidik perekrutan Ferran Torres, bintang Barcelona, pada musim panas ini, di mana pelatih Luis Enrique ingin mendatangkannya sebagai opsi untuk posisi penyerang murni, terlebih pemain berusia 26 tahun itu telah membuka pintu untuk meninggalkan Barcelona di tengah keraguannya untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setahun lagi.