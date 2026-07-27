Beberapa hari setelah berakhirnya turnamen Piala Dunia 2026, suasana bursa transfer musim panas pun memanas, seiring keinginan klub-klub untuk memperkuat skuad mereka beberapa hari sebelum bergulirnya musim baru.
Sejumlah pemain besar menyita perhatian dalam bursa transfer kali ini, seperti bintang Brasil Vinicius Junior, pemain Argentina Julian Alvarez, dan pemain Spanyol Rodri, mengingat mereka dikaitkan dengan kemungkinan transfer pada musim panas ini.
Yang menarik, transfer-transfer yang mungkin terjadi itu akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap nasib pemain-pemain lain, sesuatu yang bisa disebut sebagai "efek domino transfer".