



Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, semakin dekat untuk pindah ke Real Madrid dalam sebuah transfer besar guna memperkuat lini serang El Real.

Namun, transfer tersebut bisa membuat Real Madrid mempertimbangkan kembali situasi Vinicius Junior, yang belum memperpanjang kontraknya dan sangat diinginkan Arsenal.

Apabila perpanjangan kontrak menemui jalan buntu, maka bintang asal Brasil itu akan semakin dekat untuk hengkang ke Arsenal pada musim panas ini.

Di sisi lain, kepergian Diomande dari Leipzig menjadi ancaman langsung bagi ambisi Barcelona untuk merekrut penyerang asal Kosovo, Vesnik Aslani, bintang klub Jerman Hoffenheim, setelah Leipzig mengaitkan nasibnya dengan masa depan pemain asal Pantai Gading itu dalam sebuah transfer yang saling berkaitan, yang bisa membuat Blaugrana kehilangan target lini serangnya.

Leipzig bersikeras merekrut Aslani yang berusia 23 tahun sebagai pengganti langsung Diomande apabila kepindahan pemain terakhir ke ibu kota Spanyol itu terwujud. Skenario inilah yang menempatkan Barcelona dalam posisi yang sangat sulit, terlebih klub Katalan itu menganggap penyerang asal Kosovo tersebut sebagai pengganti ideal bagi Ferran Torres.