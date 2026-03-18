Efek Cristiano Ronaldo! Presiden La Liga mengungkapkan adanya 'dorongan signifikan' bagi Almeria sejak sang bintang Al-Nassr berinvestasi di klub Spanyol tersebut
Langkah strategis untuk menjadi pemilik
Mantan ikon Real Madrid dan Manchester United ini berhasil memperoleh 25 persen saham klub melalui perusahaannya, CR7 Sports Investments. Pemenang Ballon d'Or lima kali ini sebelumnya telah menguraikan visi utamanya terkait transisi kepemimpinan ini, dengan menyatakan: "Sudah lama saya memiliki ambisi untuk berkontribusi pada sepak bola di luar lapangan. UD Almeria adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kokoh dan potensi pertumbuhan yang jelas. Saya ingin bekerja sama dengan tim yang memimpin klub ini untuk mendukungnya dalam fase pertumbuhan barunya."
Tebas memuji kedatangan CR7
Dalam presentasi laporan ekonomi La Liga musim 2024-2025, Tebas memaparkan secara rinci pertumbuhan digital transformatif yang dialami klub asal Andalusia tersebut. Ia menekankan bahwa kedatangan penyerang berusia 41 tahun itu merupakan aset strategis. Presiden tersebut menyatakan: "Setidaknya di tingkat media, hal ini telah membuat Almeria meningkatkan jumlah pengikut mereka di media sosial sebesar 25 persen, dan jika saya tidak salah, klub ini telah menjadi klub kelima atau keenam di Spanyol dengan jumlah pengikut terbanyak. Jika hal itu mencapai 'keterlibatan' yang sesuai, saat ini, berada di ranah media sosial dengan banyak pengikut memberikan nilai yang besar saat mencari sponsor dan segala hal yang terkait dengannya."
Proyeksi global untuk tim Spanyol
Pejabat eksekutif liga tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa kombinasi antara jumlah penonton dan interaksi ini melipatgandakan daya tarik Rojiblancos bagi para merek, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi di luar lapangan. Ia meyakini bahwa jangkauan global sang penyerang Al-Nassr berperan sebagai katalisator bagi posisi klub di kancah internasional. Tebas menambahkan: "Saya yakin bahwa bagi Almeria, seorang pemain seperti Cristiano Ronaldo, sebagai investor dan mitra, memberikan dorongan yang signifikan yang menurut saya akan mereka manfaatkan, karena mereka sedang mengusahakannya, dan saya pikir hal itu merupakan bagian penting dari alasan mengapa Cristiano Ronaldo berada di Almeria."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Almeria?
Meskipun jajaran direksi berkembang pesat berkat dukungan investor ternama, pelatih kepala Rubi tetap sepenuhnya fokus pada tantangan di lapangan. Tim ini saat ini tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan promosi otomatis, dengan menempati posisi ketiga di klasemen dan memiliki jumlah poin yang sama dengan Deportivo La Coruna di peringkat kedua. Memastikan kembalinya klub ke kasta tertinggi pada pekan terakhir kompetisi tetap menjadi tujuan utama bagi klub.
