Eduardo Conceicao: Anggota terbaru dari 'Generasi Miliaran' Palmeiras yang dikaitkan dengan Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester City

Seperti yang sering terjadi pada pemain sayap muda namun sangat terampil, Eduardo terkadang terlalu lama menguasai bola. Untungnya bagi dirinya, mentornya, Sampaio, tanpa henti menekankan kepadanya pentingnya mengetahui kapan harus melepaskan bola.
"Saya selalu berbicara dengan Joao Paulo; dia sangat aktif dalam kehidupan sehari-hari kami, baik dalam latihan maupun pertandingan," kata Eduardo kepada AS. "Dia adalah orang yang menuntut banyak dari kami karena dia tahu apa yang bisa kami sumbangkan dan di mana kami bisa berkembang.
"Setelah pertandingan, dia berbicara kepada saya tentang momen-momen dalam pertandingan di mana saya membuat keputusan yang salah, penyesuaian yang dapat membantu saya berkembang sebagai atlet. Ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan."
Sampaio, di sisi lain, tidak ragu bahwa Eduardo memiliki semua atribut yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi - asalkan dia tetap rendah hati.
"Saya katakan padanya, 'Kamu harus ingat bahwa kamu harus berjuang seperti singa setiap hari,'" ungkap kepala akademi Palmeiras itu setelah klub memberinya kontrak hingga 2029. "Sekarang, dia semakin dikenal, sorotan akan berlipat ganda, semua orang akan selalu mengharapkan permainan sempurna darinya, dan dia harus tahu cara menghadapinya.
"Dia perlu memahami bahwa jawabannya selalu ada di lapangan, bukan di luar lapangan. Kami akan memberinya kesempatan, tetapi dia harus memanfaatkannya."