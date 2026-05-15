NXGN Eduardo Conceicao GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Eduardo Conceicao: Anggota terbaru dari 'Generasi Miliaran' Palmeiras yang dikaitkan dengan Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester City

Di Palmeiras, Endrick, Estevao, Luis Gulherme, Vitor Reis, dan Luighi dikenal sebagai 'Generasi Miliaran' — sebutan yang merujuk pada jumlah uang yang sangat besar yang diharapkan dapat dihasilkan oleh keempat pemain berbakat luar biasa tersebut bagi klub Brasil tersebut. Namun, kini sepertinya ada nama lain yang layak ditambahkan ke dalam daftar gemilang para lulusan akademi yang menonjol itu, yaitu Eduardo Conceicao.

Penyerang serba bisa ini baru berusia 16 tahun dan bahkan belum pernah tampil debutnya bersama tim senior Palmeiras. Namun, Eduardo sudah diramalkan akan pindah ke salah satu klub elit Eropa dengan tawaran menggiurkan, di mana klub-klub seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Chelsea dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain timnas Brasil U-17 ini.

Jadi, seberapa bagus prospek Palmeiras ini? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dan apakah Eduardo bahkan bisa direkrut sebelum melakukan debut profesionalnya di Brasil?! GOAL mengulas semuanya di bawah ini...

  • Di sinilah semuanya bermula

    Eduardo lahir di São Paulo pada 7 Desember 2009 dan dengan cepat menumbuhkan minat pada sepak bola berkat ayahnya, yang juga pernah bermain sepak bola. "Sejak kecil, saya selalu menemani ayah ke mana pun," jelasnya.

    "Saya mulai bermain di liga amatir, di akademi pemuda, dan, suatu hari, salah satu pelatih saya membantu saya mengikuti seleksi di Palmeiras. Setelah empat hari, saya lolos seleksi, lalu saya datang untuk evaluasi di klub tersebut dan diterima saat berusia sembilan tahun." Sejak saat itu, ia terus bermain untuk klub asal kotanya.

  • Kesempatan emas

    Segera terlihat jelas bahwa, melalui Eduardo, Palmeiras telah menemukan permata baru. Ia secara konsisten tampil jauh di atas level usianya saat meniti karier di salah satu akademi muda paling dihormati di dunia sepak bola, dan pada Januari tahun ini, ia dimasukkan ke dalam skuad klubnya untuk Copa São Paulo de Futebol Juvenil—salah satu turnamen U-20 paling bergengsi di sepak bola Brasil—meski baru saja genap berusia 16 tahun sebulan sebelumnya.

    Terlepas dari semua sensasi seputar keterlibatannya di usia yang begitu muda, Eduardo tidak mengecewakan. Hanya dalam penampilan keduanya di babak penyisihan grup, ia mencetak empat gol dan menciptakan tiga gol lainnya selama penampilan memukau yang mengejutkan para pendukung dan pencari bakat.

    Hanya beberapa hari kemudian, Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Palmeiras, yang dengan bijak memasukkan klausul pelepasan sebesar €100 juta (£86 juta/$118 juta) — rekor klub — ke dalam perjanjian tersebut.

    "Saya sangat bersyukur," kata Eduardo dalam wawancara dengan AS. "Segala yang saya miliki sebagai atlet ini berkat kerja keras klub sejak saya tiba.

    "Palmeiras telah mengembangkan beberapa pemain untuk tim profesional dalam beberapa tahun terakhir. Kerja yang dilakukan oleh (direktur akademi) Joao Paulo Sampaio menjadi tolok ukur di negara ini, dan Copinha selalu menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk mengikuti kerja ini secara dekat.

    "Mengetahui bahwa saya dihargai atas apa yang saya lakukan di lapangan membuat saya sangat bahagia. Ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan diri setiap hari."

  • Bagaimana kabarnya?

    Eduardo terus membela Palmeiras di level U-20, baik di kompetisi Brasileiro maupun Copa Libertadores. Namun, ia juga mewakili Brasil dalam Kejuaraan Amerika Selatan U-17 bulan lalu dan, tak mengherankan, berhasil menarik perhatian.

    Eduardo mencetak gol pembuka bagi negaranya dalam kemenangan telak 5-0 atas Bolivia, sementara ia juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas rival lama Argentina di babak penyisihan grup.

    Brasil akhirnya finis di posisi ketiga berkat kemenangan 1-0 atas Ekuador, setelah dikalahkan oleh Kolombia—yang akhirnya menjadi juara—di babak semifinal. Meskipun kecewa karena gagal melaju hingga final, Eduardo sudah menantikan dengan antusias Piala Dunia U-17 tahun ini, yang akan digelar di Qatar pada November dan Desember.

    "Sul-Americano tidak berakhir seperti yang kami harapkan, tetapi seluruh skuad tetap bersemangat dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami," tulis sang penyerang di Instagram. "Saya senang dengan penampilan saya, tetapi lebih senang lagi dengan tim yang sedang kami bangun. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Qatar..."

  • Kelebihan utama

    Alasan utama mengapa semua orang begitu antusias dengan Eduardo adalah kemampuannya yang memukau dalam mengalahkan lawan satu lawan satu. Seperti yang dia katakan sendiri, "Saya suka situasi satu lawan satu, menggiring bola, dan mengungguli lawan-lawan saya."

    Namun, ia juga memiliki insting mencetak gol yang tajam, dan meskipun ia lebih sering menggunakan kaki kanannya, ia juga mampu mencetak gol dengan kaki kirinya. Akibatnya, Eduardo cukup serba bisa untuk bermain di posisi mana pun di lini depan - itulah sebabnya ia sudah sering dibandingkan dengan rekan senegaranya, Vinicius Junior.

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Seperti yang sering terjadi pada pemain sayap muda namun sangat terampil, Eduardo terkadang terlalu lama menguasai bola. Untungnya bagi dirinya, mentornya, Sampaio, tanpa henti menekankan kepadanya pentingnya mengetahui kapan harus melepaskan bola.

    "Saya selalu berbicara dengan Joao Paulo; dia sangat aktif dalam kehidupan sehari-hari kami, baik dalam latihan maupun pertandingan," kata Eduardo kepada AS. "Dia adalah orang yang menuntut banyak dari kami karena dia tahu apa yang bisa kami sumbangkan dan di mana kami bisa berkembang.

    "Setelah pertandingan, dia berbicara kepada saya tentang momen-momen dalam pertandingan di mana saya membuat keputusan yang salah, penyesuaian yang dapat membantu saya berkembang sebagai atlet. Ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan."

    Sampaio, di sisi lain, tidak ragu bahwa Eduardo memiliki semua atribut yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi - asalkan dia tetap rendah hati.

    "Saya katakan padanya, 'Kamu harus ingat bahwa kamu harus berjuang seperti singa setiap hari,'" ungkap kepala akademi Palmeiras itu setelah klub memberinya kontrak hingga 2029. "Sekarang, dia semakin dikenal, sorotan akan berlipat ganda, semua orang akan selalu mengharapkan permainan sempurna darinya, dan dia harus tahu cara menghadapinya.

    "Dia perlu memahami bahwa jawabannya selalu ada di lapangan, bukan di luar lapangan. Kami akan memberinya kesempatan, tetapi dia harus memanfaatkannya."

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Estevao berikutnya?

    Sebagai pemain sayap kiri yang lincah, Eduardo mengatakan bahwa ia mengagumi Neymar sejak kecil karena pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu adalah "idola bagi seluruh generasi" — namun ia dengan jujur mengakui bahwa sumber inspirasi utamanya adalah Endrick karena "apa yang dilakukannya untuk Palmeiras sungguh luar biasa".

    Namun, dalam hal keterampilan khusus yang dimilikinya, Eduardo jelas memiliki lebih banyak kesamaan dengan Estevao.

    "Saya sudah bisa belajar banyak dari permainannya, meskipun ia kidal dan saya kidal," katanya tentang pemain sayap Chelsea itu. "Secara global, Yamal adalah pemain dengan gaya bermain yang mirip dengan saya, selalu berusaha melakukan aksi individu."

    Tak heran, Eduardo enggan terjebak dalam perbandingan—terutama karena dia memiliki atributnya sendiri. Memang, jika mempertimbangkan bahwa dia sudah setinggi 1,8 meter (5 kaki 11 inci), dia berpotensi menjadi ancaman yang jauh lebih besar di udara daripada banyak panutannya jika dia lebih fokus memperbaiki kemampuan sundulannya.

    "Sungguh luar biasa bahwa saya dibandingkan dengan pemain-pemain sukses yang saya kagumi," katanya kepada AS, "tetapi tujuan saya adalah menempuh jalan saya sendiri, untuk menunjukkan siapa Eduardo sebenarnya kepada Brasil dan dunia."

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Untuk saat ini, Eduardo sepenuhnya fokus pada tujuan utamanya, yaitu bermain untuk tim senior Palmeiras, dan sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum ia melakukan salah satu debut yang paling dinantikan dalam sejarah klub.

    Namun, sebenarnya ada kemungkinan langkah selanjutnya akan ditentukan bahkan sebelum ia merasakan atmosfer sepak bola level elit. Memang, Sampaio baru-baru ini mengungkapkan bahwa Palmeiras telah menolak "dua tawaran untuknya antara €20 juta dan €25 juta, tanpa bonus", dengan klub asal Sao Paulo tersebut dikabarkan yakin akan mendapatkan biaya transfer mendekati €50 juta (£43 juta/$59 juta) untuk anggota terbaru 'Generasi Miliarder'.

    Tentu saja, meskipun kesepakatan tercapai segera, Eduardo tidak akan diizinkan pindah ke Eropa hingga ia genap berusia 18 tahun pada Desember 2028 - dan hal itu tidak menjadi masalah baginya, mengingat kecintaannya pada Palmeiras.

    "Ini satu langkah demi satu," katanya. "Dalam dua tahun, saya baru berusia 18 tahun, masih sangat muda! Dan, untuk saat ini, saya hanya ingin membuktikan diri di klub hebat ini yang membuka pintunya bagi seorang anak laki-laki dengan banyak impian."