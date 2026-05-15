Eduardo Conceicao: Anggota terbaru dari 'Generasi Miliaran' Palmeiras yang dikaitkan dengan Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester City

Segera terlihat jelas bahwa, melalui Eduardo, Palmeiras telah menemukan permata baru. Ia secara konsisten tampil jauh di atas level usianya saat meniti karier di salah satu akademi muda paling dihormati di dunia sepak bola, dan pada Januari tahun ini, ia dimasukkan ke dalam skuad klubnya untuk Copa São Paulo de Futebol Juvenil—salah satu turnamen U-20 paling bergengsi di sepak bola Brasil—meski baru saja genap berusia 16 tahun sebulan sebelumnya.

Terlepas dari semua sensasi seputar keterlibatannya di usia yang begitu muda, Eduardo tidak mengecewakan. Hanya dalam penampilan keduanya di babak penyisihan grup, ia mencetak empat gol dan menciptakan tiga gol lainnya selama penampilan memukau yang mengejutkan para pendukung dan pencari bakat.

Hanya beberapa hari kemudian, Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Palmeiras, yang dengan bijak memasukkan klausul pelepasan sebesar €100 juta (£86 juta/$118 juta) — rekor klub — ke dalam perjanjian tersebut.

"Saya sangat bersyukur," kata Eduardo dalam wawancara dengan AS. "Segala yang saya miliki sebagai atlet ini berkat kerja keras klub sejak saya tiba.

"Palmeiras telah mengembangkan beberapa pemain untuk tim profesional dalam beberapa tahun terakhir. Kerja yang dilakukan oleh (direktur akademi) Joao Paulo Sampaio menjadi tolok ukur di negara ini, dan Copinha selalu menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk mengikuti kerja ini secara dekat.

"Mengetahui bahwa saya dihargai atas apa yang saya lakukan di lapangan membuat saya sangat bahagia. Ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan diri setiap hari."