Eduardo Camavinga meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid setelah kartu merah yang merugikan dalam kekalahan di Liga Champions melawan Bayern Munich
Kartu merah menjadi penentu dalam kekalahan dramatis
Camavinga mengalami malam yang sulit saat Madrid tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich di babak perempat final. Madrid kalah 4–3 pada laga di Allianz Arena, dan kalah 6–4 secara agregat dalam leg kedua yang berlangsung sengit. Gelandang asal Prancis itu mendapat kartu merah pada menit-menit akhir pertandingan, sehingga Madrid harus bermain dengan sepuluh orang di saat-saat krusial.
Dengan keunggulan jumlah pemain, Bayern memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak dua gol di menit-menit akhir - melalui Luis Diaz dan Michael Olise - dan mengamankan tempat mereka di semifinal. Pengusiran tersebut dengan cepat menjadi sorotan dalam reaksi pasca-pertandingan. Media Spanyol sangat mengkritik kurangnya disiplin Camavinga, dengan banyak yang berpendapat bahwa pengusiran tersebut mengganggu organisasi pertahanan Madrid saat mereka paling membutuhkan ketenangan.
Camavinga menyampaikan permintaan maaf kepada rekan setim dan para pendukung
Setelah kekalahan tersebut, Camavinga menanggapi situasi tersebut secara terbuka melalui akun media sosialnya, dan memilih untuk bertanggung jawab atas momen yang menentukan jalannya pertandingan. Dalam pesan yang dibagikan di Instagram, pemain timnas Prancis itu menulis: "Saya bertanggung jawab atas peran saya. Saya ingin meminta maaf kepada tim saya dan semua Madridistas. Terima kasih atas dukungan kalian. Hala Madrid, selamanya."
Arbeloa mengkritik keputusan wasit
Manajer Madrid, Alvaro Arbeloa, mengomentari kartu merah tersebut, dengan menyatakan bahwa wasit Slavko Vincic hanya mengeluarkan kartu kuning kedua setelah mendapat tekanan dari para pemain Bayern.
Dia berkata: "Tidak ada yang mengerti bagaimana seorang pemain bisa diusir karena tindakan seperti itu... perasaannya adalah ketidakadilan dan kemarahan. Saya pikir wasit menunjukkan kartu kepadanya karena dia tidak menyadari bahwa pemain tersebut sudah mendapat kartu kuning... karena para pemain Bayern harus memberitahunya bahwa itu adalah kartu kuning keduanya, tapi jujur saja, itu bahkan bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning. Entah wasit itu belum pernah bermain sepak bola... atau saya tidak tahu, tapi menurut saya lebih parah lagi bahwa dia tidak tahu pemain tersebut sudah mendapat kartu kuning."
Perhatian kini beralih ke kampanye dalam negeri
Los Blancos kini akan mengalihkan fokus mereka ke La Liga, di mana mereka saat ini berada di peringkat kedua, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka selanjutnya akan menghadapi Alaves pada hari Selasa. Sementara itu, Camavinga akan berusaha bangkit dan membantu Madrid mengejar ketertinggalan dari Blaugrana.