Eduardo Camavinga meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid setelah kartu merah yang merugikan dalam kekalahan di Liga Champions melawan Bayern Munich

Camavinga mengalami malam yang sulit saat Madrid tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich di babak perempat final. Madrid kalah 4–3 pada laga di Allianz Arena, dan kalah 6–4 secara agregat dalam leg kedua yang berlangsung sengit. Gelandang asal Prancis itu mendapat kartu merah pada menit-menit akhir pertandingan, sehingga Madrid harus bermain dengan sepuluh orang di saat-saat krusial.

Dengan keunggulan jumlah pemain, Bayern memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak dua gol di menit-menit akhir - melalui Luis Diaz dan Michael Olise - dan mengamankan tempat mereka di semifinal. Pengusiran tersebut dengan cepat menjadi sorotan dalam reaksi pasca-pertandingan. Media Spanyol sangat mengkritik kurangnya disiplin Camavinga, dengan banyak yang berpendapat bahwa pengusiran tersebut mengganggu organisasi pertahanan Madrid saat mereka paling membutuhkan ketenangan.