Edu kembali ke Brasil? Direktur Nottingham Forest yang sedang dalam sorotan dikaitkan dengan klub baru setelah dilarang masuk ke stadion dan lapangan latihan

Meskipun Forest secara resmi menyatakan bahwa Edu bekerja seperti biasa, bukti di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Mantan manajer Dyche baru-baru ini mengungkapkan kebingungannya terkait proses pengambilan keputusan di klub selama masa jabatannya yang singkat. "Berdasarkan data dan analisis faktual, saya tidak bisa memahami keputusan-keputusan yang diambil," kata Dyche dalam podcast The Football Boardroom. Sementara itu, Presiden Flamengo Luiz Eduardo Baptista (Bap) sedang mencari direktur baru untuk menggantikan Jose Boto, yang mendapat kritik tajam karena menyebut tim "tidak bertanggung jawab" dan bersikap dingin saat Filipe Luis secara mengejutkan dipecat sebagai pelatih kepala. Kritik tersebut membuat Bap mencari profil eksekutif yang lebih prestisius seperti Edu, menurut Globo.