Edu kembali ke Brasil? Direktur Nottingham Forest yang sedang dalam sorotan dikaitkan dengan klub baru setelah dilarang masuk ke stadion dan lapangan latihan
Penurunan drastis dari kedudukan yang mulia
Proyek ambisius yang melibatkan Edu di Forest telah mencapai deadlock yang pahit hanya delapan bulan setelah kedatangannya yang penuh sorotan. Pemain Brasil tersebut dilaporkan telah diperintahkan untuk menjauhi both the City Ground dan markas latihan klub sementara proses pemecatan permanennya diselesaikan. Kehadirannya sangat dirindukan selama hasil imbang 2-2 Forest melawan Manchester City, menandai pertandingan ketiga berturut-turut yang dia lewatkan. Pengasingan paksa ini terjadi setelah periode yang penuh gejolak, ditandai dengan pengeluaran sebesar £200 juta dan pergantian manajer yang terus-menerus, dengan Sean Dyche baru-baru ini dipecat setelah hanya 114 hari menjabat. Dengan Forest terpuruk di peringkat ke-17, hubungan antara Edu dan pemilik klub Evangelos Marinakis tampaknya telah mencapai titik keretakan total.
Kebingungan di tengah kekacauan
Meskipun Forest secara resmi menyatakan bahwa Edu bekerja seperti biasa, bukti di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Mantan manajer Dyche baru-baru ini mengungkapkan kebingungannya terkait proses pengambilan keputusan di klub selama masa jabatannya yang singkat. "Berdasarkan data dan analisis faktual, saya tidak bisa memahami keputusan-keputusan yang diambil," kata Dyche dalam podcast The Football Boardroom. Sementara itu, Presiden Flamengo Luiz Eduardo Baptista (Bap) sedang mencari direktur baru untuk menggantikan Jose Boto, yang mendapat kritik tajam karena menyebut tim "tidak bertanggung jawab" dan bersikap dingin saat Filipe Luis secara mengejutkan dipecat sebagai pelatih kepala. Kritik tersebut membuat Bap mencari profil eksekutif yang lebih prestisius seperti Edu, menurut Globo.
Perombakan strategis di Rio
Flamengo dilaporkan sedang mempertimbangkan restrukturisasi departemen sepak bola mereka secara keseluruhan untuk beralih dari model satu direktur. Presiden Bap sedang mempertimbangkan sistem dua tingkat: satu eksekutif untuk mengelola strategi pasar dan satu figur "ruang ganti" untuk menangani hubungan dengan pemain. Dengan pengalamannya yang luas di Arsenal dan tim nasional Brasil, Edu dianggap sebagai kandidat ideal untuk peran eksekutif. Minat ini muncul di tengah ketidakstabilan yang mendalam di Maracana, di mana direktur saat ini, Boto, berada dalam situasi sulit setelah serangkaian bencana hubungan masyarakat dan transfer yang gagal.
Perjuangan bertahan hidup dan pergeseran di ruang direksi
Bagi Forest, prioritas utama adalah bertahan di Premier League di bawah manajer baru Vitor Pereira, karena mereka saat ini berada di atas zona degradasi hanya berkat selisih gol. Menyelesaikan kepergian Edu adalah gangguan yang harus diatasi sebelum jendela transfer musim panas. Di sisi lain, Flamengo diharapkan bergerak cepat untuk menstabilkan struktur kepelatihan mereka sementara manajer baru Leonardo Jardim memulai masa jabatannya. Jika Edu dapat menegosiasikan pemutusan hubungan kerja yang bersih dari City Ground, kembalinya ke Brasil memberinya kesempatan untuk membangun kembali reputasinya di salah satu klub terbesar di Amerika Selatan, potensial bersama legenda klub seperti Fábio Luciano dalam struktur manajemen yang diperbarui.
