Getty
Diterjemahkan oleh
Edu dipecat secara brutal oleh Nottingham Forest sebagai direktur olahraga untuk mengakhiri masa jabatannya yang tidak sukses setelah keluar dari Arsenal
Masa pemerintahan yang berantakan di City Ground
Kedatangan Edu pada Juli 2025 dianggap sangat signifikan setelah periode suksesnya di London Utara, di mana ia membantu membangun kembali The Gunners menjadi pesaing gelar. Namun, masa jabatan sang Brasil di East Midlands jauh dari stabil, ditandai dengan pergantian besar-besaran staf tim utama dan investasi signifikan yang gagal menghasilkan hasil konsisten di lapangan. Ketegangan di balik layar dilaporkan telah mencapai puncaknya dengan instruksi resmi agar eksekutif tersebut menjauhi both the iconic City Ground dan fasilitas latihan klub. Langkah ini menunjukkan keretakan definitif dalam hubungan antara mantan kepala Arsenal dan hierarki Forest, termasuk pemilik yang temperamental, Vangelis Marinakis. Menurut berbagai laporan, Edu kini telah dibebaskan dari tugasnya, membuka pintu lebar-lebar untuk kembalinya ia ke Brasil.
- Getty/GOAL
Sejarah yang gemilang dalam permainan
Meskipun masa baktinya di East Midlands tidak berhasil, Edu tetap memiliki riwayat kerja yang mengesankan, yang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi klub-klub di seluruh dunia. Ia meraih kesuksesan besar di Corinthians, di mana ia menjadi tokoh kunci dalam kemenangan mereka di Copa Libertadores 2012 dan gelar Brasileirao 2015, sebelum beralih ke peran koordinator teknis di federasi sepak bola Brasil.
Selama masa jabatannya di tim nasional, ia berkontribusi pada kemenangan Selecao di Copa America 2019. Kesuksesan ini membuka jalan baginya untuk kembali ke klub lamanya, Arsenal, di mana ia menghabiskan lima tahun sebagai direktur teknis, mengawasi transformasi total skuad bersama Mikel Arteta sebelum keputusannya yang berujung kegagalan untuk bergabung dengan proyek multi-klub Forest.
Flamengo membidik transfer ambisius untuk Edu
Flamengo dilaporkan sedang memantau situasi Edu dengan cermat, karena mereka menganggapnya sebagai kandidat utama untuk menggantikan Jose Boto. Masa depan Boto di klub Rio de Janeiro saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, dan dewan direksi dikabarkan terkesan dengan pengalaman Edu yang luas di sepak bola Eropa dan kerjanya sebelumnya bersama tim nasional Brasil.
Ketika ditanya tentang rumor yang semakin menguat mengenai masa depannya dan hubungannya dengan Rubro-Negro, Edu enggan berkomentar tentang negosiasi potensial. Berbicara kepada Lance!, sebelum kepergiannya, ia mengatakan: "Saya terus bekerja di tim dan tidak dapat berkomitmen pada pergerakan apa pun saat ini."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Nottingham Forest?
Bagi Forest, kepergian Edu menandai perubahan arah lainnya bagi klub yang telah berjuang untuk konsistensi. Pihak manajemen kini harus mencari cara untuk mempertahankan fokus skuad dalam upaya bertahan di Premier League tanpa kepala operasional sepak bola mereka. Dengan Garibaldi yang berada di ambang zona degradasi, fokus kini sepenuhnya beralih ke lapangan.
Iklan