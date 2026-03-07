Edu dipecat secara brutal oleh Nottingham Forest sebagai direktur olahraga untuk mengakhiri masa jabatannya yang tidak sukses setelah keluar dari Arsenal

Meskipun masa baktinya di East Midlands tidak berhasil, Edu tetap memiliki riwayat kerja yang mengesankan, yang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi klub-klub di seluruh dunia. Ia meraih kesuksesan besar di Corinthians, di mana ia menjadi tokoh kunci dalam kemenangan mereka di Copa Libertadores 2012 dan gelar Brasileirao 2015, sebelum beralih ke peran koordinator teknis di federasi sepak bola Brasil.

Selama masa jabatannya di tim nasional, ia berkontribusi pada kemenangan Selecao di Copa America 2019. Kesuksesan ini membuka jalan baginya untuk kembali ke klub lamanya, Arsenal, di mana ia menghabiskan lima tahun sebagai direktur teknis, mengawasi transformasi total skuad bersama Mikel Arteta sebelum keputusannya yang berujung kegagalan untuk bergabung dengan proyek multi-klub Forest.