Edouard Mendy mengecam CAF karena 'merusak' sepak bola Afrika dalam tanggapannya yang tajam terkait pencabutan gelar AFCON dari Senegal
Mendy mengkritik badan pengurus
Seperti dilaporkan oleh RMC Sport, Mendy tidak segan-segan saat berbicara kepada media menjelang laga persahabatan melawan Gambia. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam dua pekan setelah dewan banding membatalkan kemenangan Senegal 1-0 atas Maroko di final. Keputusan tersebut, yang memberikan kemenangan walkover kepada tim Afrika Utara itu berbulan-bulan setelah turnamen berakhir, meninggalkan rasa pahit. Kiper Al-Ahli itu telah mengisyaratkan ketidakpuasannya setelah pertandingan baru-baru ini melawan Peru di Stade de France, di mana ia mengklaim bahwa badan pengatur bergerak lebih lambat daripada perkembangan olahraga di Afrika. Pada hari Senin, ia menguraikan pemikirannya tersebut.
Reputasi sepak bola Afrika dipertaruhkan
Pria berusia 32 tahun itu berpendapat bahwa kurangnya standar profesional menghalangi turnamen tersebut untuk mendapatkan pengakuan global. Ia memberikan penilaian tajam terhadap kepemimpinan dan dampaknya terhadap citra olahraga ini. Mendy menyatakan dengan tegas: "Saya pikir sayangnya sudah menjadi hal yang biasa di benua kita bahwa CAF tidak memenuhi harapan. Dan sayangnya, seperti yang saya katakan, sepak bola Afrika lah yang menderita. Ketika saya mengatakan bahwa sepak bola Afrika bergerak lebih cepat daripada badan pengurusnya, itu karena hari ini Anda melihat pemain-pemain Afrika di klub-klub terbaik dunia, memenangkan trofi, mewakili benua ini dan hal terbaik yang dilakukan di sini. Namun oleh segelintir orang, kerja keras ini dirusak."
Perbandingan dengan Euro dan Copa America
Menyoroti kesenjangan antara tata kelola di Afrika dan di benua-benua besar lainnya, ia berpendapat bahwa kondisi saat ini menghambat kawasan tersebut untuk mencapai kesetaraan olahraga yang sesungguhnya.
"Saat ini kita tidak bisa mendapatkan penghormatan seperti yang diberikan pada Euro atau Copa America, karena kita memang tidak memiliki badan yang solid yang menempatkan kompetisi kita pada peringkat yang seharusnya," tambahnya. Ia juga menyoroti penundaan turnamen Wanita pada menit-menit terakhir sebagai bukti lebih lanjut dari kegagalan sistemik.
"Kita mengeluh tentang banyak hal, bahwa AFCON tidak memiliki status yang pantas, tetapi saya pikir kita harus mulai dengan melakukan kritik diri dan mengevaluasi badan-badan pengurus kita. Hal-hal yang terjadi di sini tidak akan terjadi di konfederasi lain," tambahnya.
Badan Arbitrase akan menentukan nasibnya
Sementara kiper tersebut fokus pada dampak negatif terhadap reputasinya, Federasi Sepak Bola Senegal telah secara resmi membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Timnas Senegal tetap bersikukuh bahwa kemenangan mereka di lapangan harus dipertahankan meskipun ada alasan teknis yang dikemukakan oleh para ofisial. Presiden badan pengurus tersebut, Patrice Motsepe, baru-baru ini menanggapi ketegangan ini. Motsepe menegaskan bahwa mereka akan mematuhi hasil hukum, dengan menyatakan: "Kami akan menghormati keputusan CAS." Namun, jadwal putusan akhir masih belum jelas, sehingga nasib piala tersebut berada dalam ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara kedua negara menunggu kejelasan.