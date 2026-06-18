AFP
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Edinson Cavani menyetujui pemutusan kontrak dengan Boca Juniors - namun mantan striker Manchester United itu tidak berencana pensiun di usia 39 tahun
Masalah punggung kronis memaksa keduanya berpisah secara damai
Menurut Ole, perjuangan berat melawan cedera punggung yang berkepanjangan menjadi faktor penentu bagi kedua belah pihak untuk sepakat berpisah tanpa kompensasi. Kesempatan bermain penyerang veteran ini sangat terbatas selama beberapa bulan terakhir, sehingga sangat membatasi kontribusinya di lapangan saat mengenakan seragam biru-emas.
Cavani hanya mampu tampil dalam dua pertandingan sepanjang musim ini, dan gagal mencetak gol akibat sakit pinggang yang parah serta masalah hernia diskus. Di awal musim, pemain berusia 39 tahun itu bahkan menjalani operasi mikro di punggungnya dalam upaya mengatasi masalah tersebut, namun tuntutan fisik sepak bola Argentina pada akhirnya terbukti terlalu berat baginya.
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Cavani mengarahkan pandangannya ke luar Buenos Aires
Meskipun kontraknya diputus lebih awal, Cavani sama sekali tidak berniat untuk gantung sepatu untuk saat ini. Pihak-pihak yang dekat dengan sang pemain telah menegaskan bahwa keputusan tersebut semata-mata bertujuan untuk mencari lingkungan yang lebih sesuai dengan kondisi fisiknya saat ini, bukan sebagai tanda berakhirnya karier sepak bolanya.
"Dia merasa baik-baik saja dan sangat menantikannya. Pembatalan ini bukan berarti dia akan pensiun," kata seorang perwakilan. Sementara Cavani merencanakan langkah selanjutnya di lapangan, sang penyerang juga akan menyeimbangkan sisa kariernya dengan mengawasi merek anggur premium miliknya, Cavani Wines, yang telah diluncurkan dengan sukses pada tahun 2024.
Piala-piala yang Hilang di Argentina
Cavani akan meninggalkan klub paling legendaris di Amerika Selatan tanpa menambah satu pun trofi ke dalam lemari trofinya yang sudah penuh. Ini menandai kali kedua dalam kariernya di mana ia mengambil inisiatif sendiri terkait kontraknya, setelah sebelumnya membayar £1,3 juta untuk mengakhiri kontraknya dengan klub Spanyol, Valencia.
Sebelum berkarier di Argentina, pemain asal Uruguay ini menikmati karier gemilang di berbagai liga top Eropa, dimulai dari Palermo pada 2007 sebelum mencetak banyak gol untuk Napoli dan Paris Saint-Germain. Ia meraih enam gelar Ligue 1 di Prancis sebelum pindah ke Old Trafford pada 2020, di mana ia mencetak 19 gol dalam 59 penampilan untuk Man Utd.
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El Matador tetap berbahaya
Di kancah internasional, warisan Cavani tetap kokoh sebagai salah satu pencetak gol paling tajam dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Dijuluki "El Matador", ia mencetak 58 gol yang mengesankan dalam 136 penampilan untuk Uruguay, sehingga dengan nyaman menempati posisi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa bagi negaranya.
Prestasi internasionalnya meliputi pengangkatan trofi Copa América 2011 bersama generasi emas pemain berbakat, serta perjalanan yang tak terlupakan hingga semifinal Piala Dunia 2010. Meskipun ia secara resmi pensiun dari tim nasional pada 2022, naluri predator Cavani di dalam kotak penalti memastikan bahwa beberapa klub akan tetap waspada saat ia berstatus sebagai pemain bebas transfer.