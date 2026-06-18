Edinson Cavani menyetujui pemutusan kontrak dengan Boca Juniors - namun mantan striker Manchester United itu tidak berencana pensiun di usia 39 tahun

Menurut Ole, perjuangan berat melawan cedera punggung yang berkepanjangan menjadi faktor penentu bagi kedua belah pihak untuk sepakat berpisah tanpa kompensasi. Kesempatan bermain penyerang veteran ini sangat terbatas selama beberapa bulan terakhir, sehingga sangat membatasi kontribusinya di lapangan saat mengenakan seragam biru-emas.

Cavani hanya mampu tampil dalam dua pertandingan sepanjang musim ini, dan gagal mencetak gol akibat sakit pinggang yang parah serta masalah hernia diskus. Di awal musim, pemain berusia 39 tahun itu bahkan menjalani operasi mikro di punggungnya dalam upaya mengatasi masalah tersebut, namun tuntutan fisik sepak bola Argentina pada akhirnya terbukti terlalu berat baginya.