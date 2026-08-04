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Edin Dzeko perpanjang masa tinggal di Schalke melewati ulang tahunnya yang ke-41 setelah membawa klub kembali ke Bundesliga
Penyerang veteran meneken perpanjangan kontrak
Dzeko telah mengonfirmasi bahwa ia akan tetap di Schalke setelah menandatangani perpanjangan kontrak baru yang membuatnya terus bermain melewati ulang tahunnya yang ke-41. Penyerang veteran Bosnia dan Herzegovina itu bergabung pada Januari 2026 dan langsung memberi dampak, dengan mencatatkan enam gol dan tiga assist dalam 11 penampilan. Performa impresif sang striker terbukti krusial dalam membantu Schalke mengamankan promosi kembali ke kasta teratas Bundesliga untuk pertama kalinya sejak musim 2022-23.
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Dzeko ungkap hasrat bermain yang tak pernah padam
Berbicara kepada media resmi klub setelah menandatangani kontrak baru, Dzeko mengungkapkan kegembiraannya karena melanjutkan perjalanannya bersama Schalke di kasta tertinggi Jerman.
Membahas pencapaian promosi dan ambisinya yang masih besar, Dzeko menjelaskan: "Sejak tiba di Schalke pada musim dingin, saya telah menjadi bagian dari tim yang fantastis dan merasakan dukungan luar biasa dari para suporter. Memenangi promosi ke Bundesliga termasuk di antara sorotan utama dalam karier saya. Itu luar biasa.
"Sepak bola telah membuat saya bahagia dan memotivasi saya sepanjang hidup. Saya masih lapar, dan saya ingin membantu tim kami di Bundesliga juga."
Bos Schalke memuji dampak Dzeko
Direktur sepak bola profesional Schalke, Youri Mulder, menekankan bahwa kepemimpinan dan kualitas Dzeko, baik di dalam maupun di luar lapangan, menjadi alasan utama di balik keputusan klub memperpanjang masa baktinya.
Memuji kontribusi penyerang berpengalaman itu, Mulder menambahkan: "Edin membawa sesuatu yang istimewa ke Schalke 04 dalam empat setengah bulan pertamanya di klub. Dia adalah pemain kunci dan idola suporter, sementara kepribadiannya membuat dia selalu menjadi teladan baik di dalam maupun di luar lapangan.
"Percakapan kami selama beberapa pekan terakhir memperjelas bahwa Edin masih lapar seperti sebelumnya. Karena itu, kami yakin dia juga bisa membantu kami di Bundesliga. Edin bertahan di Schalke, dan itu adalah kabar fantastis."
- Beautiful Sports
Ujian level tertinggi menanti di depan
Dzeko dan Schalke kini tengah bersiap menghadapi ujian berat untuk menegaskan eksistensi mereka di Bundesliga saat musim baru dimulai. Latar belakang sang striker berpengalaman yang sangat luas, setelah sebelumnya membela Manchester City, Inter Milan, Roma, dan Wolfsburg, akan menjadi aset krusial bagi tim asal Gelsenkirchen itu.
Schalke dijadwalkan membuka kampanye Bundesliga mereka dengan bertandang menghadapi Augsburg pada 30 Agustus.
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