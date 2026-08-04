Berbicara kepada media resmi klub setelah menandatangani kontrak baru, Dzeko mengungkapkan kegembiraannya karena melanjutkan perjalanannya bersama Schalke di kasta tertinggi Jerman.

Membahas pencapaian promosi dan ambisinya yang masih besar, Dzeko menjelaskan: "Sejak tiba di Schalke pada musim dingin, saya telah menjadi bagian dari tim yang fantastis dan merasakan dukungan luar biasa dari para suporter. Memenangi promosi ke Bundesliga termasuk di antara sorotan utama dalam karier saya. Itu luar biasa.

"Sepak bola telah membuat saya bahagia dan memotivasi saya sepanjang hidup. Saya masih lapar, dan saya ingin membantu tim kami di Bundesliga juga."