Ederson 'telah menyepakati persyaratan pribadi' dengan Man Utd sambil menunda pembicaraan dengan klub-klub lain dalam upaya untuk mewujudkan transfer impiannya ke Old Trafford

Upaya Manchester United untuk memperkuat lini tengah telah mengambil langkah maju yang signifikan setelah Ederson mencapai kesepakatan pribadi dengan klub, menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 26 tahun ini telah lama menjadi incaran staf perekrutan di Carrington, dan tampaknya daya tarik Liga Premier telah meyakinkannya untuk memprioritaskan kepindahan ke Manchester daripada beberapa klub Eropa lainnya yang juga tertarik padanya.

Menurut Romano, gelandang tersebut secara efektif telah "menunda semua pembicaraan dengan klub lain" sejak pekan lalu untuk fokus sepenuhnya pada Setan Merah. Komitmen dari sang pemain ini membuat bola kini berada sepenuhnya di tangan United saat mereka berusaha menyelesaikan paket finansial dengan Atalanta yang memuaskan semua pihak yang terlibat.







