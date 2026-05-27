Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ederson 'telah menyepakati persyaratan pribadi' dengan Man Utd sambil menunda pembicaraan dengan klub-klub lain dalam upaya untuk mewujudkan transfer impiannya ke Old Trafford
Terobosan dalam negosiasi gaji para pemain Red Devils
Upaya Manchester United untuk memperkuat lini tengah telah mengambil langkah maju yang signifikan setelah Ederson mencapai kesepakatan pribadi dengan klub, menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 26 tahun ini telah lama menjadi incaran staf perekrutan di Carrington, dan tampaknya daya tarik Liga Premier telah meyakinkannya untuk memprioritaskan kepindahan ke Manchester daripada beberapa klub Eropa lainnya yang juga tertarik padanya.
Menurut Romano, gelandang tersebut secara efektif telah "menunda semua pembicaraan dengan klub lain" sejak pekan lalu untuk fokus sepenuhnya pada Setan Merah. Komitmen dari sang pemain ini membuat bola kini berada sepenuhnya di tangan United saat mereka berusaha menyelesaikan paket finansial dengan Atalanta yang memuaskan semua pihak yang terlibat.
- Getty Images
Pembicaraan telah memasuki tahap akhir
Meskipun persyaratan pribadi tidak lagi menjadi kendala, kedua klub masih harus menyepakati struktur akhir biaya transfer. Diketahui bahwa Atalanta dan Man United telah melakukan pembicaraan mengenai paket kesepakatan senilai €45 juta (£39 juta/$52 juta) selama beberapa pekan, dengan kedua belah pihak berharap dapat segera mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini diperkirakan akan mengikuti struktur transfer Rasmus Hojlund, yang mencakup biaya dasar yang signifikan ditambah dengan bonus yang terkait dengan performa.
Tim asal Italia tersebut dilaporkan siap menyetujui penjualan tersebut setelah gagal mengamankan tiket Liga Champions untuk musim mendatang. Bagi klub yang berbasis di Bergamo ini, kepergian motor lini tengah mereka dengan biaya lebih dari £39 juta merupakan langkah penting yang akan memungkinkan mereka untuk berinvestasi kembali pada skuad selama musim jeda.
Palladino membenarkan adanya pembicaraan konkret
Spekulasi mengenai masa depan gelandang tersebut mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu ketika ia tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti Atalanta untuk laga terakhir liga. Berbicara setelah hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina, manajer Atalanta Raffaele Palladino sangat jujur mengenai situasi tersebut. Ia menyatakan: “Ederson tidak bermain hari ini karena ada negosiasi konkret dengan klub papan atas”. Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut nama United, kesepakatan pribadi sang pemain dengan Setan Merah membuat destinasi berikutnya menjadi rahasia umum.
- Getty Images Sport
Carrick berhasil mendapatkan orang yang dicarinya
Mendatangkan Ederson akan menjadi kemenangan besar bagi Michael Carrick, yang baru-baru ini resmi ditunjuk sebagai manajer tetap klub. Setelah membawa tim kembali ke Liga Champions, mantan gelandang andalan United ini bertekad untuk memperkuat lini tengahnya dengan pemain yang mampu memberikan stabilitas pertahanan sekaligus tekanan intensitas tinggi. Profil Ederson dianggap sangat cocok dengan sistem yang diterapkan Carrick.
Ederson, yang tampil dalam 41 pertandingan musim ini, telah diakui sebagai salah satu pemain paling konsisten di Serie A. Kedatangannya akan menandakan niat United untuk bersaing di level tertinggi lagi, memberikan Carrick seorang pemain yang terbukti mampu merebut bola untuk menjadi tumpuan lini tengahnya saat klub bersiap untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.