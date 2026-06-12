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Eder Militao memberikan tanggapannya mengenai kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid
Mourinho dipastikan kembali ke Madrid
Florentino Pérez dengan cepat menepati janji kampanyenya sebagai presiden dengan membawa kembali pelatih berusia 63 tahun itu ke Bernabéu melalui kontrak hingga 2029, menyusul kepergian Álvaro Arbeloa. Hal ini menandai kembalinya sang pelatih asal Portugal yang sensasional, yang meninggalkan Madrid 13 tahun lalu setelah tiga tahun membela klub raksasa Spanyol tersebut.
Madrid membayar biaya kompensasi sebesar €15 juta untuk melepaskan Mourinho dari Benfica, dengan sang pelatih dijadwalkan untuk secara resmi mulai bekerja bulan depan. Sementara itu, Militao harus menjalani proses rehabilitasi selama lima bulan yang melelahkan setelah menjalani operasi akibat robekan tendon proksimal di kaki kirinya yang dialaminya pada bulan April.
- AFP
Militao menanggapi cedera dan pergantian pelatih
Berbicara mengenai kembalinya manajer ikonik tersebut, Militao mengatakan kepada SportyBet: "Dia adalah manajer yang hebat. Saya menantikan musim depan. Secara pribadi, hidup memang punya pasang surut. Yang penting adalah tetap sehat secara mental. Jika pikiranmu jernih dan hubunganmu dengan keluarga baik-baik saja, segalanya akan berjalan lebih lancar."
Bek asal Brasil ini juga membahas dampak psikologis dari cedera yang baru-baru ini dialaminya, sambil menambahkan: "Itu terjadi saat saya hendak menyambut umpan silang. Saat saya berbalik untuk menembak, saya merasakan sesuatu yang aneh.
"Awalnya, sepertinya tidak serius. Saya berjalan ke ruang ganti, mereka melakukan beberapa tes, dan hasilnya tidak jelas. Kemudian diagnosisnya keluar. Jelas, mengalami begitu banyak cedera memengaruhi Anda secara psikologis, tetapi hal itu juga memberi Anda pengalaman. Dulu, saya adalah pemain yang sangat eksplosif; sekarang saya lebih matang dan tidak terlalu mengandalkan kecepatan."
Tekanan terhadap atasan semakin meningkat
Mourinho kembali ke ibu kota Spanyol dengan tugas membangkitkan kembali tim raksasa yang telah mengalami dua musim berturut-turut tanpa gelar. Pelatih asal Portugal itu sebelumnya berhasil menjuarai La Liga dan Copa del Rey selama masa jabatannya yang pertama antara tahun 2010 dan 2013. Namun, pendekatan taktis modernnya menuai banyak kritik, mengingat ia belum pernah meraih gelar liga sejak menjuarai Liga Premier bersama Chelsea lebih dari satu dekade lalu.
- Getty Images
Target pengembalian bulan Oktober ditetapkan dengan cermat
Mourinho akan secara resmi membuka pemusatan latihan pramusim Madrid bulan depan, seiring upayanya untuk menerapkan struktur pertahanan yang lebih kokoh. Militao sedang berupaya untuk kembali beraksi pada bulan Oktober, yang berarti ia akan absen pada bulan-bulan awal musim liga domestik dan Liga Champions. Pelatih yang kembali ini harus mencari solusi sementara di lini pertahanan tengah selama Militao absen, meskipun klub asal Spanyol tersebut dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Ibrahima Konate setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir.