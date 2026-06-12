Eder Militao memberikan tanggapannya mengenai kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid

Berbicara mengenai kembalinya manajer ikonik tersebut, Militao mengatakan kepada SportyBet: "Dia adalah manajer yang hebat. Saya menantikan musim depan. Secara pribadi, hidup memang punya pasang surut. Yang penting adalah tetap sehat secara mental. Jika pikiranmu jernih dan hubunganmu dengan keluarga baik-baik saja, segalanya akan berjalan lebih lancar."

Bek asal Brasil ini juga membahas dampak psikologis dari cedera yang baru-baru ini dialaminya, sambil menambahkan: "Itu terjadi saat saya hendak menyambut umpan silang. Saat saya berbalik untuk menembak, saya merasakan sesuatu yang aneh.

"Awalnya, sepertinya tidak serius. Saya berjalan ke ruang ganti, mereka melakukan beberapa tes, dan hasilnya tidak jelas. Kemudian diagnosisnya keluar. Jelas, mengalami begitu banyak cedera memengaruhi Anda secara psikologis, tetapi hal itu juga memberi Anda pengalaman. Dulu, saya adalah pemain yang sangat eksplosif; sekarang saya lebih matang dan tidak terlalu mengandalkan kecepatan."