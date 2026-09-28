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Eder Militao beri dorongan besar bagi Real Madrid saat bek Brasil itu akhirnya kembali berlatih penuh setelah absen selama 195 hari
Comeback Militao yang telah lama dinantikan
Militao telah resmi kembali berlatih bersama skuad Madrid pada Senin ini. Bek tengah asal Brasil itu telah menepi sejak April, dan sepenuhnya absen pada awal musim ini karena cedera otot yang berkepanjangan.
Real Madrid mengonfirmasi kabar positif itu dengan memublikasikan foto pemain berusia 28 tahun tersebut saat berlari di lapangan latihan. Setelah 195 hari menjalani pemulihan, mantan pemain FC Porto itu akhirnya mengambil langkah besar menuju comeback kompetitif.
Kembalinya dia menjadi perkembangan yang disambut baik oleh klub. Namun, para staf tetap sepenuhnya menyadari beratnya perjalanan fisik yang telah dijalani sang bek dalam beberapa musim terakhir.
Tiga tahun mimpi buruk cedera
Militao mengalami rentetan cedera parah yang menghancurkan dalam tiga tahun terakhir. Pemain asal Brasil itu menjadi korban dua kali robek ligamen krusiat yang terpisah, yang membuatnya menepi dari Agustus 2023 hingga Maret 2024, lalu kembali dari November 2024 hingga Juni 2025.
Saat ia tampak bersiap membangun kembali kebugarannya, ia mengalami kambuhnya masalah otot pada April lalu. Rangkaian kemunduran serius ini berarti sang bek belum menginjakkan kaki di lapangan untuk laga kompetitif selama lebih dari enam bulan.
Mengingat parahnya dan seringnya masalah fisik ini terjadi, kekhawatiran soal prospek jangka panjangnya masih ada. Ada ketakutan nyata bahwa pemain berusia 28 tahun itu bisa kesulitan untuk kembali mencapai performa elite yang sebelumnya ia tunjukkan.
Mourinho mengambil pendekatan hati-hati
Terlepas dari antusiasme yang menyelimuti kembalinya dia ke lapangan rumput, Madrid tidak mengambil risiko sedikit pun, menurut Mundo Deportivo. Manajer Jose Mourinho dan staf medisnya akan menerapkan kehati-hatian mutlak saat mereka memantau respons fisik Militao dalam latihan.
Tim medis sangat memahami bahwa memaksa sang bek kembali terlalu cepat ke pertandingan berintensitas tinggi bisa berakibat fatal. Karena itu, integrasinya ke sesi reguler tim utama akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan dengan sangat teliti.
Strategi hati-hati ini bertujuan melindungi sang pemain dari kambuh parah lainnya. Staf teknis memahami bahwa Militao yang benar-benar bugar membutuhkan waktu, kesabaran, dan jadwal yang masuk akal.
- AFP
Respons target Madrid dalam comeback di La Liga
Madrid akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu, 10 Oktober, saat menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu pada pekan kedelapan Liga. Mourinho melihat timnya saat ini berada di peringkat keempat kasta tertinggi Spanyol, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona.
Meski Militao mungkin tidak akan langsung dipaksa kembali bersaing untuk tempat di starting XI, kembalinya dia ke sesi latihan bersama tim memberikan dorongan penting di lini belakang saat Madrid berupaya memangkas jarak di puncak klasemen.
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