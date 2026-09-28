Militao telah resmi kembali berlatih bersama skuad Madrid pada Senin ini. Bek tengah asal Brasil itu telah menepi sejak April, dan sepenuhnya absen pada awal musim ini karena cedera otot yang berkepanjangan.

Real Madrid mengonfirmasi kabar positif itu dengan memublikasikan foto pemain berusia 28 tahun tersebut saat berlari di lapangan latihan. Setelah 195 hari menjalani pemulihan, mantan pemain FC Porto itu akhirnya mengambil langkah besar menuju comeback kompetitif.

Kembalinya dia menjadi perkembangan yang disambut baik oleh klub. Namun, para staf tetap sepenuhnya menyadari beratnya perjalanan fisik yang telah dijalani sang bek dalam beberapa musim terakhir.