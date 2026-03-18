Eddie Howe menyalahkan 'kesalahan individu' atas kekalahan telak dari Barcelona, sementara sang pelatih berpendapat bahwa Newcastle seharusnya sudah unggul pada babak pertama
Barcelona memanfaatkan kurangnya konsentrasi Newcastle
Howe menyebut kurangnya konsentrasi sebagai penyebab utama kekalahan telak di Catalonia, saat Barcelona melaju mulus ke perempat final. Setelah bermain imbang 1-1 di St. James' Park, pada leg kedua Raphinha terlibat dalam enam gol, sementara Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez semuanya mencetak gol.
“Pertahanan hari ini tidak sekuat saat melawan Chelsea beberapa hari yang lalu. Dimulai dari gol pertama, di mana dua pemain terpeleset, lalu kami kebobolan dari situasi bola mati, dan mungkin yang paling krusial adalah penalti itu,” aku Howe.
Awal yang kuat berganti dengan serangan gencar di babak kedua
Barcelona memimpin lebih dulu lewat gol Raphinha, namun Elanga dua kali menyamakan kedudukan untuk Newcastle, termasuk sebuah penyelesaian akhir yang tajam setelah kesalahan yang dilakukan Yamal. Meskipun Elanga mencetak dua gol, Blaugrana terus memberikan respons melalui Bernal dan tendangan penalti di masa tambahan waktu dari Yamal — yang diperoleh setelah Kieran Trippier melakukan pelanggaran terhadap Raphinha yang tampil dominan — untuk memastikan tuan rumah tetap unggul di babak pertama yang berlangsung sengit.
“Selain permainan kami yang bagus di babak pertama, saya pikir kami luar biasa dalam banyak hal. Itu benar-benar representasi yang hebat dari cara kami ingin bermain. Ada terlalu banyak kesalahan individu dalam penampilan kami untuk mempertahankan performa hebat itu,” kata Howe. Meskipun awalnya menjanjikan, babak kedua menjadi babak yang penuh gol saat Barcelona meningkatkan tempo permainan.
Pertahanan Magpies runtuh di bawah tekanan
Howe kebingungan melihat ambruknya pertahanan timnya saat pasukan Hansi Flick mencetak tiga gol hanya dalam 10 menit setelah babak kedua dimulai. Penyelesaian akhir yang tajam dari Fermin dan dua gol Lewandowski memperlihatkan setiap kelemahan di lini belakang Newcastle, sebelum Raphinha menambah gol ketujuh menyusul kesalahan yang dilakukan Jacob Ramsey. Penampilan tanpa ampun ini benar-benar merusak disiplin taktis The Magpies, membuat sang manajer mempertanyakan kurangnya konsentrasi yang tidak biasa itu.
Howe menjelaskan: “Sebenarnya, jika kami bermain atau bertahan mendekati kemampuan terbaik kami, saya rasa kami akan memimpin pada babak pertama. Saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah cara bermain kami di babak pertama. Saya pikir kami sangat, sangat kuat. Namun, tentu saja kami kebobolan lagi dari situasi bola mati. Empat gol pertama yang kami tinjau kembali, dalam hal cara bermain kami, merupakan eksekusi yang aneh dari gol-gol yang kami kebobolan.”
Tingkat energi menurun seiring dengan keluarnya Eropa
Saat peluit akhir dibunyikan, skor akhir mencerminkan perbedaan kelas yang sangat mencolok. Howe mengakui dengan jujur bahwa timnya tidak mampu mempertahankan performa fisik mereka atau pulih dari pukulan psikologis tersebut.
“Saya rasa secara psikologis kita tidak bisa mengatakan bahwa kita telah pulih dari momen di babak pertama. Itulah yang terlihat bagi saya. Di babak kedua, kita jelas tidak memiliki energi yang sama. Dan ketika pertandingan secara efektif sudah berakhir, kita juga belum mencapai level itu. Jadi, kita tampil sangat, sangat baik di babak kedua. Dan bahkan mengubah strategi untuk bermain lebih rendah, lebih dalam, dan dengan ruang yang lebih rapat pun tidak benar-benar membantu kita sama sekali,” tutup Howe.
