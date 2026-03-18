Eddie Howe menyalahkan 'kesalahan individu' atas kekalahan telak dari Barcelona, sementara sang pelatih berpendapat bahwa Newcastle seharusnya sudah unggul pada babak pertama

Howe kebingungan melihat ambruknya pertahanan timnya saat pasukan Hansi Flick mencetak tiga gol hanya dalam 10 menit setelah babak kedua dimulai. Penyelesaian akhir yang tajam dari Fermin dan dua gol Lewandowski memperlihatkan setiap kelemahan di lini belakang Newcastle, sebelum Raphinha menambah gol ketujuh menyusul kesalahan yang dilakukan Jacob Ramsey. Penampilan tanpa ampun ini benar-benar merusak disiplin taktis The Magpies, membuat sang manajer mempertanyakan kurangnya konsentrasi yang tidak biasa itu.

Howe menjelaskan: “Sebenarnya, jika kami bermain atau bertahan mendekati kemampuan terbaik kami, saya rasa kami akan memimpin pada babak pertama. Saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah cara bermain kami di babak pertama. Saya pikir kami sangat, sangat kuat. Namun, tentu saja kami kebobolan lagi dari situasi bola mati. Empat gol pertama yang kami tinjau kembali, dalam hal cara bermain kami, merupakan eksekusi yang aneh dari gol-gol yang kami kebobolan.”