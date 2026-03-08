Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Eddie Howe mengungkapkan pilihannya antara Arsenal dan Manchester City sebagai 'tim terbaik' yang pernah dihadapi Newcastle musim ini
Pengamatan Howe terhadap Manchester City
Tim Pep Guardiola telah membangun keunggulan psikologis atas klub Tyneside, setelah mengalahkan mereka sekali di Premier League dan dua kali di semifinal Carabao Cup. Meskipun The Gunners memimpin klasemen Premier League sepanjang musim, Howe tidak ragu bahwa saat ini tim terbaik di negara ini adalah tim Guardiola. Bagi dia, sifat tak kenal lelah dari juara dunia membuat mereka menjadi tantangan unik yang bahkan Arsenal asuhan Mikel Arteta yang sedang dalam performa tinggi pun kesulitan untuk menandingi dalam hal kelelahan teknis murni.
- Getty Images Sport
Manchester City menunjukkan keunggulan mereka.
Menyikapi kesenjangan kualitas yang terlihat dalam kekalahan mereka di ajang piala terbaru, Howe dengan cepat mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki tim tamu. Manajer Newcastle tersebut mencatat bahwa bahkan ketika Guardiola melakukan rotasi skuadnya, level teknis tim tersebut tetap hampir tak tertandingi bagi kebanyakan tim di divisi ini, termasuk Newcastle yang telah menguji diri melawan tim-tim terbaik di Eropa dan di kandang sendiri musim ini.
Howe mengatakan: "Saya pikir [City] melakukan perubahan pada tim mereka, tetapi Anda bisa melihat kedalaman skuad yang mereka miliki. Saya pikir itu mungkin terlalu berat bagi kami hari ini melawan mereka saat mereka dalam kondisi seperti itu. Saya pikir mereka luar biasa dan kami mulai tertinggal dalam pertandingan. Kami sepertinya kehilangan energi, tetapi mereka melakukannya kepada Anda karena mereka menguasai bola dengan baik, mereka membuat Anda berlari, mereka membuat Anda mengejar, lalu Anda lelah dan membuat kesalahan teknis lagi, dan Anda harus mengejar lagi. Mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Itulah mengapa, bagi saya, mereka adalah tim terbaik yang terus kami hadapi, dan hari ini saya pikir mereka dalam kondisi yang sangat baik, sementara kami hanya kehabisan energi."
Pemilikan sebagai senjata pertahanan
Kelas taktik yang ditampilkan City membuat Newcastle hanya bisa mengejar bayangan selama sebagian besar babak kedua. Howe menyoroti bahwa kemampuan City untuk mempertahankan bola memiliki dua tujuan: menciptakan peluang sambil sekaligus menguras cadangan fisik dan mental lawan. Inilah ciri khas yang menurut Howe membedakan mereka dari tim-tim elit lain seperti Arsenal, yang juga telah membuat Newcastle kesulitan selama musim kompetitif ini.
"Begitu Anda membuat kesalahan teknis melawan mereka, Anda tidak akan melihat bola lagi untuk waktu yang lama, dan kemudian energi Anda habis," tambah Howe. "Itulah mengapa mereka telah menjadi tim terbaik selama ini, dan saya pikir mereka kembali ke bentuk yang membuat mereka menjadi tim seperti itu lagi. Mereka berkembang menjadi versi yang berbeda dari apa yang mereka miliki sebelumnya, tetapi sangat, sangat efektif."
- Getty Images Sport
Perburuan gelar yang mencapai puncak ketegangan
Arsenal saat ini unggul tujuh poin dari City di puncak klasemen Premier League, meskipun tim asuhan Guardiola masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Keduanya akan bertanding di final Carabao Cup di Wembley pada 22 Maret.
Iklan