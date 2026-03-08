Menyikapi kesenjangan kualitas yang terlihat dalam kekalahan mereka di ajang piala terbaru, Howe dengan cepat mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki tim tamu. Manajer Newcastle tersebut mencatat bahwa bahkan ketika Guardiola melakukan rotasi skuadnya, level teknis tim tersebut tetap hampir tak tertandingi bagi kebanyakan tim di divisi ini, termasuk Newcastle yang telah menguji diri melawan tim-tim terbaik di Eropa dan di kandang sendiri musim ini.

Howe mengatakan: "Saya pikir [City] melakukan perubahan pada tim mereka, tetapi Anda bisa melihat kedalaman skuad yang mereka miliki. Saya pikir itu mungkin terlalu berat bagi kami hari ini melawan mereka saat mereka dalam kondisi seperti itu. Saya pikir mereka luar biasa dan kami mulai tertinggal dalam pertandingan. Kami sepertinya kehilangan energi, tetapi mereka melakukannya kepada Anda karena mereka menguasai bola dengan baik, mereka membuat Anda berlari, mereka membuat Anda mengejar, lalu Anda lelah dan membuat kesalahan teknis lagi, dan Anda harus mengejar lagi. Mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Itulah mengapa, bagi saya, mereka adalah tim terbaik yang terus kami hadapi, dan hari ini saya pikir mereka dalam kondisi yang sangat baik, sementara kami hanya kehabisan energi."