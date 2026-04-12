Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Eddie Howe mengakui, "Saya harus introspeksi diri," setelah Newcastle mengalami kekalahan dramatis di menit-menit akhir saat bertandang ke Crystal Palace, sambil menjelaskan alasannya menepikan duo senilai £124 juta, Nick Woltemade dan Yoane Wissa
Tekanan terhadap Howe semakin meningkat
Ini jelas bukan respons yang diharapkan Howe pasca kekalahan telak dalam derby Tyne-Wear melawan Sunderland, terutama saat masa depannya semakin menjadi sorotan. Newcastle kini tergelincir ke peringkat ke-14 klasemen Liga Premier, yang memicu kekecewaan yang terdengar jelas dari para pendukung yang datang jauh-jauh. "Saya mengerti ada kemarahan dan kekecewaan," kata Howe dalam penilaiannya pasca pertandingan. "Saya tidak menutup mata terhadap apa pun."
- Getty Images Sport
Howe bertanggung jawab atas performa Magpies
Meskipun memiliki jeda tiga minggu untuk mempersiapkan diri menghadapi laga ini, Newcastle tampak tak mampu mempertahankan intensitas permainan mereka saat dibutuhkan. "Saya selalu harus introspeksi terlebih dahulu," aku Howe saat ditanya mengenai arah tim. "Saya selalu mengatakan itu. Saya yang paling bertanggung jawab."
Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan mengingat Palace baru saja bermain di kompetisi Eropa pada hari Kamis dan menepikan bintang-bintang seperti Jean-Philippe Mateta. Pemain asal Prancis itu akhirnya masuk dan membalikkan keadaan, mencetak dua gol dalam 14 menit terakhir.
Taruhan pada pemilihan itu justru berbalik merugikan
Howe berusaha memicu respons dari skuadnya dengan melakukan enam pergantian dalam susunan pemain inti, termasuk mencoret dua pemain andalan, Dan Burn dan Kieran Trippier.
Yang paling mencolok, manajer The Magpies memilih untuk menurunkan William Osula sebagai starter daripada duo penyerang senilai £124 juta, Nick Woltemade dan Yoane Wissa. "Saya tidak memilih tim berdasarkan biaya transfer," jelas Howe saat ditanya mengenai absennya para pemain mahal yang didatangkan musim panas lalu. "Saya memilih tim berdasarkan apa yang saya lihat".
Awalnya, taruhan tersebut tampak membuahkan hasil saat Osula mencetak gol pembuka, namun ketidakmampuan tim untuk mempertahankan keunggulan tetap menjadi kekhawatiran utama.
Newcastle kini telah kehilangan lebih banyak poin dari posisi unggul dibandingkan tim lain di Liga Premier musim ini. Jika mereka berhasil mengamankan setengah dari poin yang terbuang itu, mereka akan berada sejajar dengan Manchester United dan Aston Villa dalam perebutan posisi empat besar.
- Getty Images Sport
Persimpangan jalan di St James' Park
Dengan jadwal pertandingan yang berat di depan, termasuk melawan pemuncak klasemen Arsenal dan Bournemouth yang sedang bangkit, Howe sadar bahwa ia harus mengabaikan berbagai spekulasi mengenai posisinya. "Beberapa pertandingan lalu kami mengalahkan Chelsea di kandang lawan dan mengalahkan Manchester United, namun kini kami berada di sini setelah rentetan hasil yang mengecewakan, dan desakan dari luar agar segalanya diubah," katanya. "Terkadang kita harus percaya pada apa yang kita lakukan, tapi tentu saja, kita harus melaksanakannya dengan lebih baik."