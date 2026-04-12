Eddie Howe mengakui, "Saya harus introspeksi diri," setelah Newcastle mengalami kekalahan dramatis di menit-menit akhir saat bertandang ke Crystal Palace, sambil menjelaskan alasannya menepikan duo senilai £124 juta, Nick Woltemade dan Yoane Wissa

Howe berusaha memicu respons dari skuadnya dengan melakukan enam pergantian dalam susunan pemain inti, termasuk mencoret dua pemain andalan, Dan Burn dan Kieran Trippier.

Yang paling mencolok, manajer The Magpies memilih untuk menurunkan William Osula sebagai starter daripada duo penyerang senilai £124 juta, Nick Woltemade dan Yoane Wissa. "Saya tidak memilih tim berdasarkan biaya transfer," jelas Howe saat ditanya mengenai absennya para pemain mahal yang didatangkan musim panas lalu. "Saya memilih tim berdasarkan apa yang saya lihat".

Awalnya, taruhan tersebut tampak membuahkan hasil saat Osula mencetak gol pembuka, namun ketidakmampuan tim untuk mempertahankan keunggulan tetap menjadi kekhawatiran utama.

Newcastle kini telah kehilangan lebih banyak poin dari posisi unggul dibandingkan tim lain di Liga Premier musim ini. Jika mereka berhasil mengamankan setengah dari poin yang terbuang itu, mereka akan berada sejajar dengan Manchester United dan Aston Villa dalam perebutan posisi empat besar.



