Eddie Howe mengakui Newcastle kehabisan tenaga melawan Manchester City setelah awal yang cerah dalam pertandingan Piala FA
Howe mengucapkan selamat kepada para juara setelah kekalahan.
City memastikan tempat mereka di perempat final Piala FA dengan kemenanganmeyakinkan 3-1 atas Newcastle United di St James' Park pada Sabtu malam. Meskipun tuan rumah memulai dengan baik, yang membuat Harvey Barnes membuka skor pada menit ke-18, juara bertahan merespons dengan klinis.
Savinho menyamakan kedudukan untuk City menjelang akhir babak pertama, membuka jalan bagi penampilan dominan di babak kedua. Comeback tersebut dipimpin oleh Marmoush, yang membawa tim tamu unggul hanya dua menit setelah restart sebelum menggandakan golnya pada menit ke-65 untuk mengunci hasil dan memastikan City lolos ke delapan besar.
Menyikapi kekalahan tersebut, manajer Newcastle Howe mengakui bahwa intensitas awal timnya sulit dipertahankan melawan juara bertahan. "Kami memulai dengan baik, sangat baik selama setengah jam. Mungkin ada dua hal yang terjadi: kami tidak bisa mempertahankan intensitas awal dalam hal energi, tapi mereka juga bermain sangat baik. Kami hanya harus menerimanya," kata Howe kepada TNT Sports dalam penilaian pasca-pertandingannya.
Dampak fisik dan kualitas kota
The Magpies tampil tajam di awal pertandingan, tetapi seiring berjalannya babak pertama, perbedaan dalam penguasaan bola mulai terlihat jelas. Howe mencatat bahwa tuntutan fisik dari gaya permainan pressing tinggi tim Pep Guardiola akhirnya berdampak pada skuadnya, yang kesulitan menjaga ritme permainan seiring berjalannya pertandingan ke babak kedua.
"Saya merasa kami mungkin kehabisan tenaga, terutama di babak kedua dan juga menjelang akhir babak pertama. Harus diakui mereka adalah tim yang sangat baik. Kami membutuhkan bola untuk mencoba menciptakan tekanan, tetapi kami tidak bisa mendapatkannya cukup," jelas Howe, menyoroti penguasaan bola City sebesar 63 persen. "Penonton hari ini luar biasa. Mereka tidak banyak berteriak setelah periode awal, tetapi mereka tetap mendukung kami dan bersorak di akhir. Kami akan membutuhkan mereka untuk Liga Champions."
Guardiola memuji penampilan bersejarah.
Sementara Newcastle merenungkan apa yang mungkin terjadi, Guardiola memuji penampilan timnya. Pelatih asal Catalunya, yang hampir sepuluh tahun berada di Manchester, menyarankan bahwa kemenangan ini termasuk yang paling mengesankan yang pernah dia saksikan di St James' Park, mencapai babak delapan besar kompetisi untuk kesembilan kalinya dalam sepuluh musim.
"Di Leverkusen, tim kami juga kuat, tapi kami menang hari ini, jadi itu baik. Itu keputusan yang baik, dan ketika saya kalah, itu keputusan yang buruk," kata Guardiola. "Ini adalah penampilan terbaik yang kami mainkan di stadion ini sejak saya berada di sini selama sepuluh tahun. Itu konsistensi, dan itulah mengapa saya bangga."
Dia juga memberikan pujian khusus untuk bintang-bintang individunya: "Saya senang untuknya karena dia cedera dalam waktu lama, dan dia butuh waktu untuk tampil terbaik. Dia kapten hari ini dan dia pantas mendapatkannya," katanya tentang John Stones, sebelum menambahkan tentang Savinho: "Apa lagi winger. Satu lawan satu – dia sangat berbahaya."
Trippier menatap ke depan menuju Barcelona
Kieran Trippier menyetujui pernyataan manajernya mengenai pergeseran momentum setelah 30 menit pertama. Bek senior itu mengakui bahwa begitu City menemukan ritme permainan mereka, tim tuan rumah hampir tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan laju mereka, terutama setelah musim domestik yang melelahkan yang telah menguji kedalaman skuad Newcastle hingga batasnya.
"Pada 30 menit pertama, saya pikir kami bermain baik. City adalah tim papan atas dan kami harus menerima kekalahan hari ini. City mencetak gol balasan dan dengan kualitas yang mereka miliki, kami mencoba menekan mereka, tapi tidak ada alasan hari ini, kami dikalahkan oleh tim yang lebih baik. Kita harus fokus sekarang pada Selasa. Para pendukung selalu bersama kita melalui pasang surut dan mereka akan bersemangat untuk menghadapi Barcelona. Ini akan menjadi momen besar," Trippier menyimpulkan.
