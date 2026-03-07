Eddie Howe mengakui Newcastle kehabisan tenaga melawan Manchester City setelah awal yang cerah dalam pertandingan Piala FA

City memastikan tempat mereka di perempat final Piala FA dengan kemenanganmeyakinkan 3-1 atas Newcastle United di St James' Park pada Sabtu malam. Meskipun tuan rumah memulai dengan baik, yang membuat Harvey Barnes membuka skor pada menit ke-18, juara bertahan merespons dengan klinis.

Savinho menyamakan kedudukan untuk City menjelang akhir babak pertama, membuka jalan bagi penampilan dominan di babak kedua. Comeback tersebut dipimpin oleh Marmoush, yang membawa tim tamu unggul hanya dua menit setelah restart sebelum menggandakan golnya pada menit ke-65 untuk mengunci hasil dan memastikan City lolos ke delapan besar.

Menyikapi kekalahan tersebut, manajer Newcastle Howe mengakui bahwa intensitas awal timnya sulit dipertahankan melawan juara bertahan. "Kami memulai dengan baik, sangat baik selama setengah jam. Mungkin ada dua hal yang terjadi: kami tidak bisa mempertahankan intensitas awal dalam hal energi, tapi mereka juga bermain sangat baik. Kami hanya harus menerimanya," kata Howe kepada TNT Sports dalam penilaian pasca-pertandingannya.