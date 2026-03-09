Goal.com
Eddie Howe menantang para pemain Newcastle untuk bersiap menghadapi laga Liga Champions terbesar dalam sejarah melawan Barcelona

Eddie Howe telah meningkatkan tekanan menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions Newcastle United melawan Barcelona, menyebutnya sebagai "pertandingan terbesar dalam sejarah klub". Setelah kekalahan mengecewakan di Piala FA melawan Manchester City, manajer The Magpies bertekad memastikan timnya tidak terfokus pada kegagalan domestik, sementara mata dunia sepak bola tertuju pada St. James' Park pada Selasa.

    Suasana di lapangan latihan Darsley Park Newcastle lebih didominasi oleh fokus yang intens daripada kesedihan. Meskipun kekalahan di Piala FA akhir pekan lalu menyakitkan bagi para penggemar yang mendambakan trofi, Howe dengan cepat mengubah narasi tersebut. Bertemu dengan raksasa Catalan menyoroti kecepatan luar biasa dalam kemajuan klub sejak diambil alih oleh PIF. Bagi tim yang beberapa tahun lalu masih berjuang menghindari degradasi, prospek menjamu juara Eropa lima kali dalam pertandingan knockout adalah kenyataan yang surreal yang ingin Howe agar para pemainnya terima dengan lapang dada, bukan takut.

    Malam bersejarah di St. James' Park

    “Saat ini mudah untuk menjadi pesimistis. Saya mengerti kita telah tersingkir dari Piala FA, tetapi kita memiliki pertandingan terbesar dalam sejarah klub yang akan datang, dan kita harus menghadapinya dengan cara itu,” kata Howe kepada wartawan. “Kita belum pernah berada dalam posisi ini di Liga Champions sebelumnya, dan ini adalah kompetisi terbaik yang ada. Kita harus mempersiapkan para pemain untuk itu, dan kita tidak punya waktu untuk larut dalam hal ini.”

    The Magpies telah menjalani jadwal yang melelahkan, bermain tanpa jeda sejak November, dan beban fisik mulai terasa pada skuad yang tipis. Meskipun lelah, manajer meminta penampilan legendaris untuk mengalahkan tim Hansi Flick. “Kita perlu mencari energi dari suatu tempat yang akan meningkatkan performa kita ke level yang belum pernah kita lihat musim ini. Itu satu-satunya cara kita bisa lolos,” tambah Howe.

  • Barca waspada terhadap atmosfer Geordie.

    Sementara Newcastle berupaya bangkit, tim La Liga asuhan Flick bersiap menghadapi pertarungan berat di salah satu stadion paling menakutkan di Inggris. Gelandang Fermin Lopez mengakui bahwa gaya bermain 'fisik' tim Tyneside dan lingkungan 'stadion yang sulit' membuat tantangan ini sangat menakutkan, terutama setelah tim Spanyol ini datang ke pertandingan ini setelah kemenangan 1-0 atas Athletic Club.

    Laporan dari Spanyol juga menunjukkan bahwa Barca tidak menganggap remeh The Magpies, dengan Flick merancang rencana jelas untuk menghadapi ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh tim Howe. Menurut laporan Diario AS, pelatih Jerman itu fokus menghindari awal lambat, karena ia memperkirakan Newcastle akan memulai dengan agresif didorong oleh suporter tuan rumah yang riuh, yang dapat dengan mudah mengganggu tim tamu. Secara taktis, tim tamu mungkin akan menunjukkan pragmatisme lebih dari biasanya untuk melindungi diri. Ada indikasi bahwa Barcelona mungkin akan meninggalkan garis pertahanan tinggi mereka yang biasa dan memilih untuk bertahan lebih dalam untuk melindungi keunggulan, strategi yang sempat terlihat sebentar dalam pertandingan domestik mereka baru-baru ini.

    Membalikkan skenario September

    Barcelona sebelumnya mengalahkan Newcastle dalam fase grup Liga Champions pada September 2025, meskipun Newcastle akan merasa mereka adalah tim yang berbeda dalam situasi knockout. Dengan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, tim asuhan Flick sedang dalam performa yang memukau, namun kunjungan terakhir mereka ke Inggris berakhir dengan kekalahan telak 3-0 dari Chelsea. Howe dan para pemainnya berharap bisa membalas dendam dan mengulangi mimpi buruk di London bagi tim tamu, serta mencatat hasil yang akan masuk dalam sejarah Tyneside, mengukuhkan pertandingan ini sebagai titik balik historis yang diyakini oleh manajer.

