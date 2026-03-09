Eddie Howe menantang para pemain Newcastle untuk bersiap menghadapi laga Liga Champions terbesar dalam sejarah melawan Barcelona

“Saat ini mudah untuk menjadi pesimistis. Saya mengerti kita telah tersingkir dari Piala FA, tetapi kita memiliki pertandingan terbesar dalam sejarah klub yang akan datang, dan kita harus menghadapinya dengan cara itu,” kata Howe kepada wartawan. “Kita belum pernah berada dalam posisi ini di Liga Champions sebelumnya, dan ini adalah kompetisi terbaik yang ada. Kita harus mempersiapkan para pemain untuk itu, dan kita tidak punya waktu untuk larut dalam hal ini.”

The Magpies telah menjalani jadwal yang melelahkan, bermain tanpa jeda sejak November, dan beban fisik mulai terasa pada skuad yang tipis. Meskipun lelah, manajer meminta penampilan legendaris untuk mengalahkan tim Hansi Flick. “Kita perlu mencari energi dari suatu tempat yang akan meningkatkan performa kita ke level yang belum pernah kita lihat musim ini. Itu satu-satunya cara kita bisa lolos,” tambah Howe.