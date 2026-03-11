Eddie Howe memuji Newcastle yang 'luar biasa' setelah penalti Barcelona di menit-menit akhir yang 'lemah' membuat laga Liga Champions tetap dalam posisi yang rapuh

Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, Howe memuji para pemainnya, mengatakan: "Saya pikir kami bermain luar biasa, penampilan yang benar-benar sangat bagus. Kami mempertahankan intensitas permainan. Momen di akhir pertandingan mungkin terlihat negatif, tapi ini salah satu penampilan terbaik kami. Saya rasa kami sudah cukup untuk mencetak gol sebelum itu. Pertandingan ini menunjukkan kami mampu, tapi kami tahu mungkin harus memberikan lebih saat bertandang ke stadion mereka. Kami mampu melakukannya, tapi kami harus berada di performa terbaik kami."

Menanggapi penalti Barcelona, Howe berkomentar: "Saya pikir itu penalti yang ringan, tapi Malik melakukan kontak. Kami memiliki formasi yang baik, tidak seharusnya kami kebobolan gol itu. Kami akan menganalisisnya, tapi saya tidak ingin hal itu mengaburkan 93 menit sebelumnya di mana kami bermain dengan kualitas. Tugas saya adalah mencoba mengangkat semangat mereka. Kami sayangnya harus melakukannya beberapa kali musim ini, tetapi kekuatan karakter kami tidak boleh diragukan. Kami akan siap saat pertandingan berikutnya tiba. Kami percaya pada diri kami sendiri dan kemampuan kami, dan kami telah membuktikannya hari ini."