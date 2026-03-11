AFP
Eddie Howe memuji Newcastle yang 'luar biasa' setelah penalti Barcelona di menit-menit akhir yang 'lemah' membuat laga Liga Champions tetap dalam posisi yang rapuh
Newcastle imbang setelah penalti di menit-menit akhir.
Cerita tersebut seolah-olah akan menjadi kisah legendaris Tyneside ketika Harvey Barnes muncul secara tiba-tiba di tiang jauh untuk memecahkan kebuntuan dengan sisa waktu lima menit di waktu normal. Namun, margin di level elit terkenal sangat tipis, dan tekanan tak henti-hentinya Barcelona akhirnya memaksa kesalahan fatal dari barisan belakang Newcastle. Suasana berubah dalam sekejap pada detik-detik terakhir waktu tambahan. Pemain pengganti Dani Olmo menunjukkan kecerdikan seorang veteran untuk memancing pelanggaran dari Malick Thiaw, yang mengayunkan kaki lelahnya di dalam area penalti. Lamine Yamal, remaja yang terus menantang usianya, maju untuk mengeksekusi penalti dengan tenang.
Howe memuji penampilan luar biasa Magpies.
Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, Howe memuji para pemainnya, mengatakan: "Saya pikir kami bermain luar biasa, penampilan yang benar-benar sangat bagus. Kami mempertahankan intensitas permainan. Momen di akhir pertandingan mungkin terlihat negatif, tapi ini salah satu penampilan terbaik kami. Saya rasa kami sudah cukup untuk mencetak gol sebelum itu. Pertandingan ini menunjukkan kami mampu, tapi kami tahu mungkin harus memberikan lebih saat bertandang ke stadion mereka. Kami mampu melakukannya, tapi kami harus berada di performa terbaik kami."
Menanggapi penalti Barcelona, Howe berkomentar: "Saya pikir itu penalti yang ringan, tapi Malik melakukan kontak. Kami memiliki formasi yang baik, tidak seharusnya kami kebobolan gol itu. Kami akan menganalisisnya, tapi saya tidak ingin hal itu mengaburkan 93 menit sebelumnya di mana kami bermain dengan kualitas. Tugas saya adalah mencoba mengangkat semangat mereka. Kami sayangnya harus melakukannya beberapa kali musim ini, tetapi kekuatan karakter kami tidak boleh diragukan. Kami akan siap saat pertandingan berikutnya tiba. Kami percaya pada diri kami sendiri dan kemampuan kami, dan kami telah membuktikannya hari ini."
Barnes merenungkan suasana yang 'aneh'.
Barnes, yang memainkan peran kunci dalam ancaman serangan Newcastle sepanjang malam, menyuarakan perasaan yang sama dengan manajernya mengenai penampilan tim. Winger tersebut mengakui bahwa ruang ganti merasa kecewa mengingat mereka berhasil menetralisir talenta serangan kelas dunia Barcelona selama sebagian besar pertandingan di St James' Park.
Barnes mengatakan kepada TNT Sports: "Ini sedikit aneh, kita baru setengah jalan dalam pertandingan ini. Kita bermain sangat baik malam ini, berhasil meredam pemain berbahaya mereka. Kita unggul dengan gol yang bagus, tapi cara pertandingan berakhir membuatnya sulit diterima. Tapi kita harus ingat ini baru setengah jalan dalam pertandingan. Kami bermain sangat baik dalam pertandingan ini. Kami mendominasi sebagian besar waktu. Pertandingan di kandang mereka akan berbeda, tapi kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan kami tahu saat kami berada di level terbaik, seberapa baik kami bisa bermain."
Semua masih bisa terjadi di leg kedua
Hasil imbang ini berarti Barcelona akan kembali ke Camp Nou sebagai favorit, tetapi Newcastle telah membuktikan bahwa mereka jauh dari kata mudah dikalahkan. Menjelang pertandingan penentu, Barnes menambahkan: "Betapa indahnya rasanya jika kita bisa pergi ke sana dengan keunggulan 1-0, tetapi kita sekarang imbang dalam pertandingan ini dan masih banyak yang bisa diperjuangkan. Ini adalah satu pertandingan tandang di mana kita bisa menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi kita." Newcastle akan terlebih dahulu fokus pada pertandingan Premier League melawan Chelsea pada Sabtu, dengan pertandingan tandang melawan Barcelona dijadwalkan empat hari kemudian.
