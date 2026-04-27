Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Eddie Howe memberi tahu Nick Woltemade apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan 'lebih banyak menit bermain' saat media Jerman menanyai habis-habisan manajer Newcastle mengenai minimnya kesempatan bermain sang striker
- Getty Images
Media Jerman menuntut penjelasan terkait Woltemade
Setelah kekalahan Newcastle 1-0 dari Arsenal di Emirates Stadium, Howe menjadi sorotan media Jerman. Para jurnalis dari negara asal Woltemade sangat ingin mengetahui mengapa pemain yang didatangkan seharga £69 juta itu kini hanya tampil sesekali sebagai pemain pengganti dan ditempatkan di posisi gelandang darurat. Striker setinggi 6 kaki 6 inci ini sedang mengalami masa sulit dalam mencetak gol, yang telah menimbulkan kekhawatiran bagi pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, menjelang Piala Dunia mendatang.
- Getty Images Sport
Howe memuji kontribusinya sebagai pemain cadangan
Bahkan dalam kekalahan yang mengecewakan, Woltemade menunjukkan sekilas kualitas yang membuat Newcastle rela mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan, ia menciptakan momen berkualitas yang nyaris berbuah gol penyama kedudukan. Howe langsung menyoroti kontribusi ini saat membela keputusan susunan pemainnya belakangan ini.
"Saya pikir Nick (Woltemade) bermain sangat baik hari ini. Yoane (Wissa) dan Nick sama-sama tampil bagus saat masuk sebagai pemain pengganti. Saya pikir kedua pemain pengganti kami memberikan penampilan yang memuaskan. Kreativitas Nick dalam menciptakan peluang bagi Yoane, itulah yang bisa ia lakukan. Ia adalah talenta yang sangat istimewa dalam hal itu," kata Howe kepada para wartawan.
Jalan menuju lebih banyak waktu bermain di tim utama
Agar Woltemade dapat merebut kembali posisinya sebagai pemain inti, Howe telah menegaskan bahwa konsistensi adalah syarat utama. Manajer Newcastle itu menegaskan bahwa pintu belum tertutup bagi pemain berusia 22 tahun itu, asalkan ia mampu mempertahankan standar penampilan yang ditunjukkannya saat melawan The Gunners. Dengan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi, beban pembuktian kini ada di pundak sang pemain.
Menyikapi prospek masa depan sang striker, Howe menambahkan: "Jika Nick bermain seperti hari ini, ia akan mendapat lebih banyak menit bermain dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saya sangat puas dengannya. Para penyerang nomor 9 kami telah mencetak gol, jadi sayangnya, ia harus menunggu giliran. Namun seperti yang saya katakan, jika ia bermain seperti hari ini, saya sangat, sangat puas dengannya."
- Getty Images Sport
Musim yang stagnan bagi Newcastle
Perdebatan mengenai menit bermain Woltemade muncul di masa yang sulit bagi Newcastle, yang saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Liga Premier. Meskipun peluang lolos ke kompetisi Eropa secara matematis masih terbuka, klub tersebut tampaknya akan berakhir di papan tengah klasemen. Meskipun menelan kekalahan ke-16 musim ini, Howe menyarankan bahwa penampilan melawan Arsenal bisa menjadi pertanda tim "mulai bangkit". Namun, dengan hanya empat pertandingan tersisa dan selisih enam poin dari sepuluh besar, tekanan semakin meningkat pada The Magpies untuk menampilkan penutupan musim yang kuat, padahal banyak pendukung lebih memilih agar musim ini segera berakhir.