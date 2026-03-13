AFP
Eddie Howe membela bintang Newcastle, Anthony Gordon, di tengah kritik dari Wayne Rooney, Roy Keane, dan Alan Shearer terkait perannya sebagai pemain cadangan saat melawan Barcelona
Para pakar ternama menyoroti ketersediaan Gordon
Pemain berusia 25 tahun itu tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti untuk pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di St James' Park setelah absen dalam sesi latihan Selasa pagi karena sakit. Hal ini memicu teguran dari Alan Shearer, yang menyarankan bahwa pentingnya pertandingan ini seharusnya mengesampingkan ketidaknyamanan fisik yang ringan, dengan mengatakan di Amazon Prime: "Saya tahu dia tidak merasa sehat, tapi ini adalah Barcelona melawan Newcastle untuk memperebutkan tempat di perempat final Liga Champions. Butuh sesuatu yang luar biasa untuk membuat saya tidak bermain dalam pertandingan malam ini."
Keane menggemakan pendapat ini di The Overlap, dengan bertanya: "Bagaimana mungkin Anda sakit tapi bisa masuk lapangan selama setengah jam?"
Rooney juga meremehkan klaim sakit tersebut, dengan mengatakan: "Jika kamu sakit, ya kamu sakit. Kamu seharusnya tidak berada di sana. Dia berjalan melewati kami sebelum pertandingan dan tidak mau berjabat tangan. Dia mengatakan tidak ingin kami tertular apa pun, tapi kemudian dia masuk ke ruang ganti bersama rekan-rekannya."
Howe mengklarifikasi soal protokol medis
Dalam konferensi persnya pada hari Jumat, Howe menyatakan keinginannya untuk meringankan beban para pemainnya dengan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan pemilihan pemain. "Saya memang harus mengklarifikasi sesuatu terkait Anthony Gordon. Dia benar-benar bersedia bermain dalam pertandingan melawan Barcelona," jelas Howe. "Saya tahu ada banyak komentar. Keputusan untuk tidak memainkannya sejak awal adalah keputusan saya, berdasarkan fakta bahwa dia sakit pada pagi hari itu dan tidak mengikuti sesi latihan. Dia siap bermain, tetapi setelah berkonsultasi dengan tim medis, dia merasa belum cukup fit untuk bermain."
'Rentetan kemenangan' dan ketangguhan mental
Di luar masalah medis yang mendesak, Howe memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan kembali pentingnya Gordon bagi proyek jangka panjang The Magpies. Mantan pemain Everton ini tampil sangat produktif musim ini, dengan mencetak 10 gol di kompetisi Eropa, dan Howe langsung memuji karakternya. "Ant, saya mungkin akan mengkategorikannya sebagai seorang pemenang," kata Howe. "Dia ingin memenangkan segalanya; dia adalah pesaing sejati. Dia memiliki sifat yang menurutku dibutuhkan oleh semua pemain top, yaitu tekad yang kuat dan fokus yang tinggi pada perkembangan dirinya serta permainannya. Aku hanya bisa memujinya dengan penuh kekaguman tahun ini. Musim ini tidaklah mudah baginya. Dia menghadapi banyak tantangan, seperti halnya setiap pemain. Namun, menurutku dia mungkin sedang berada di momen terbaiknya musim ini. Dia bermain sangat baik."
Masalah pemilihan pemain menjelang laga di Camp Nou
Howe menghadapi dilema taktis saat Newcastle bersiap untuk laga tandang krusial di Liga Premier melawan Chelsea pada Sabtu dan leg kedua di Barcelona pada Rabu. Setelah penalti Lamine Yamal di masa tambahan waktu pada leg pertama, harapan The Magpies untuk melaju ke perempat final kini terancam. Manajer harus memutuskan apakah akan memasukkan Gordon kembali ke starting XI liga domestik untuk membangun ritme pertandingan atau menyimpan tenaganya untuk atmosfer menakutkan di Camp Nou. Howe sedang mengelola skuad yang berada di ambang kelelahan dan peluang bersejarah, dengan kapten Bruno Guimaraes berharap bisa ikut bertandang ke Barcelona bersama tim setelah menjalani rehabilitasi di Brasil.
