Eddie Howe membela bintang Newcastle, Anthony Gordon, di tengah kritik dari Wayne Rooney, Roy Keane, dan Alan Shearer terkait perannya sebagai pemain cadangan saat melawan Barcelona

Pemain berusia 25 tahun itu tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti untuk pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di St James' Park setelah absen dalam sesi latihan Selasa pagi karena sakit. Hal ini memicu teguran dari Alan Shearer, yang menyarankan bahwa pentingnya pertandingan ini seharusnya mengesampingkan ketidaknyamanan fisik yang ringan, dengan mengatakan di Amazon Prime: "Saya tahu dia tidak merasa sehat, tapi ini adalah Barcelona melawan Newcastle untuk memperebutkan tempat di perempat final Liga Champions. Butuh sesuatu yang luar biasa untuk membuat saya tidak bermain dalam pertandingan malam ini."

Keane menggemakan pendapat ini di The Overlap, dengan bertanya: "Bagaimana mungkin Anda sakit tapi bisa masuk lapangan selama setengah jam?"

Rooney juga meremehkan klaim sakit tersebut, dengan mengatakan: "Jika kamu sakit, ya kamu sakit. Kamu seharusnya tidak berada di sana. Dia berjalan melewati kami sebelum pertandingan dan tidak mau berjabat tangan. Dia mengatakan tidak ingin kami tertular apa pun, tapi kemudian dia masuk ke ruang ganti bersama rekan-rekannya."