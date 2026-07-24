Eddie Howe melihat 'potensi besar' pada pemain baru Aladji Bamba, seiring Newcastle mengonfirmasi kedatangannya dari Monaco dengan nilai transfer £35 juta

Bamba mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub yang memiliki sejarah begitu kaya dan tak sabar untuk tampil di hadapan para pendukung di St James' Park. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub barunya, ia mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini — ini adalah tantangan baru dan saya tak sabar untuk memulainya. Saya sangat bersemangat ketika mendengar Newcastle tertarik untuk merekrut saya.

"Saya mengetahui sejarah klub ini dan sudah mengunjungi stadionnya, yang sungguh luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain di lapangan sana dan berharap bisa menikmati momen-momen indah bersama para penggemar. Saya antusias untuk menguji kemampuan saya di liga baru, liga terbesar di dunia. Saya belajar banyak musim lalu dan kini saya merasa siap untuk kesempatan baru ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini."