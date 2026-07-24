Buzzi
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Eddie Howe melihat 'potensi besar' pada pemain baru Aladji Bamba, seiring Newcastle mengonfirmasi kedatangannya dari Monaco dengan nilai transfer £35 juta
Magpies resmi merekrut Bamba
Newcastle telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu talenta muda paling menjanjikan Prancis setelah menyelesaikan transfer Bamba dari Monaco pada hari Jumat. Kesepakatan senilai total €41 juta (£35 juta), termasuk €5 juta dalam bentuk bonus tambahan, disepakati setelah sang pemain menjalani pemeriksaan medis di Tyneside pada hari Kamis. Gelandang bertahan berusia 20 tahun ini telah secara resmi menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang berlaku hingga 2031 dan siap menghadapi tantangan baru di dunia sepak bola Inggris.
- Nicolo Campo
Gelandang itu antusias menyambut tantangan
Bamba mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub yang memiliki sejarah begitu kaya dan tak sabar untuk tampil di hadapan para pendukung di St James' Park. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub barunya, ia mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini — ini adalah tantangan baru dan saya tak sabar untuk memulainya. Saya sangat bersemangat ketika mendengar Newcastle tertarik untuk merekrut saya.
"Saya mengetahui sejarah klub ini dan sudah mengunjungi stadionnya, yang sungguh luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain di lapangan sana dan berharap bisa menikmati momen-momen indah bersama para penggemar. Saya antusias untuk menguji kemampuan saya di liga baru, liga terbesar di dunia. Saya belajar banyak musim lalu dan kini saya merasa siap untuk kesempatan baru ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini."
Howe memuji bakat-bakat Prancis
Howe menyambut hangat kedatangan Bamba, sambil mencatat bahwa gelandang tersebut akan menambah kedalaman dan variasi kualitas pada opsi lini tengah Newcastle. Manajer berusia 48 tahun itu menekankan: "Saya sangat senang melihat Aladji menjadi pemain Newcastle United. Dia adalah rekrutan muda yang menjanjikan lainnya, dan kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengannya.
"Aladji menambah kedalaman dan beragam kualitas pada opsi lini tengah kami, dengan potensi perkembangan yang sangat besar. Perkembangannya sejak menembus tim utama di Monaco sangat mengesankan dan kami yakin dapat membantunya untuk terus berkembang.
"Dia bermain di posisi yang lebih dalam, namun memiliki kemampuan untuk berkontribusi di seluruh area lapangan, yang telah ia tunjukkan baik di Ligue 1 maupun Liga Champions musim lalu."
- PRESSE SPORTS
Bamba menargetkan debutnya bersama Newcastle
Bamba kini akan segera bergabung dalam program latihan pramusim Howe guna mempercepat proses adaptasinya terhadap tempo permainan Liga Premier. Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini tengah Newcastle yang baru-baru ini ditinggalkan oleh Sandro Tonali setelah ia pindah ke Tottenham Hotspur. Pertandingan persahabatan pramusim yang akan datang akan menjadi tahap awal bagi gelandang muda ini untuk menunjukkan kemampuannya menjelang laga pembuka musim baru.
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