Eddie Howe angkat bicara mengenai kabar transfer Bruno Guimaraes ke Arsenal, di tengah musim panas yang kembali penuh tantangan bagi manajer Newcastle tersebut

Spekulasi mengenai Guimaraes dan kemungkinan kepindahannya dari St James' Park semakin memanas. Arsenal semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada gelandang asal Brasil tersebut, meskipun kesepakatan mengenai biaya transfer saat ini masih menjadi hambatan utama.

Setelah hasil imbang 1-1 dalam laga pramusim melawan Gateshead pada Sabtu lalu, manajer Newcastle, Howe, menanggapi rumor yang beredar. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Howe mengakui ketidakjelasannya mengenai situasi tersebut. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan Bruno. Itu adalah hal yang bisa dispekulasikan oleh orang lain, tetapi juga merupakan pembicaraan yang tidak melibatkan saya," katanya.







