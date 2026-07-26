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Eddie Howe angkat bicara mengenai kabar transfer Bruno Guimaraes ke Arsenal, di tengah musim panas yang kembali penuh tantangan bagi manajer Newcastle tersebut
Masa depan Guimaraes masih belum pasti
Spekulasi mengenai Guimaraes dan kemungkinan kepindahannya dari St James' Park semakin memanas. Arsenal semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada gelandang asal Brasil tersebut, meskipun kesepakatan mengenai biaya transfer saat ini masih menjadi hambatan utama.
Setelah hasil imbang 1-1 dalam laga pramusim melawan Gateshead pada Sabtu lalu, manajer Newcastle, Howe, menanggapi rumor yang beredar. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Howe mengakui ketidakjelasannya mengenai situasi tersebut. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan Bruno. Itu adalah hal yang bisa dispekulasikan oleh orang lain, tetapi juga merupakan pembicaraan yang tidak melibatkan saya," katanya.
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Pembicaraan empat mata dengan kapten
Meskipun terus beredar kabar yang mengaitkan Guimaraes dengan Arsenal, Howe tetap menjalin hubungan pribadi yang erat dengan pemain timnas Brasil tersebut.
"Kami telah melakukan beberapa percakapan yang sangat baik, sebelum Piala Dunia, selama Piala Dunia, dan setelah Piala Dunia," kata Howe. "Apa yang kami bicarakan tentu saja harus tetap dirahasiakan, tapi dia memang pemain hebat dan orang yang luar biasa."
Menghadapi perpisahan yang menyakitkan
Ketidakpastian seputar Guimaraes semakin memperparah situasi bursa transfer yang sudah sangat sulit bagi Newcastle. Setelah kepindahan Alexander Isak ke Liverpool pada September lalu, klub ini telah kehilangan Sandro Tonali dan Anthony Gordon yang masing-masing bergabung dengan Tottenham Hotspur dan Barcelona pada musim panas ini.
Saat membahas dampak parah dari kehilangan dua pemain kunci tim utama ini, Howe tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. "Kami tidak ingin kehilangan pemain-pemain terbaik kami. Itu pernyataan yang sudah jelas. Jadi, kehilangan dua pemain besar itu sangat menyakitkan bagi kami, dan sulit," keluh Howe. "Bagi saya, musim panas ini sejauh ini kembali menjadi musim yang penuh tantangan, tetapi kami selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk klub sepak bola ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta berusaha menjadikan skuad dalam kondisi terbaiknya."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Newcastle?
Arsenal diperkirakan akan mengajukan tawaran konkret untuk Guimaraes dalam beberapa pekan mendatang guna menguji tekad Newcastle. Sementara itu, Howe dan staf kepelatihannya harus segera memfokuskan kembali skuad mereka seiring dengan semakin intensifnya persiapan pramusim.
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