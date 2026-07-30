Eddie Howe akan meninggalkan Newcastle saat manajer Al-Ahli bersiap mengambil alih di St James' Park

Howe akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Newcastle, yang mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun di Tyneside, menurut The Athletic. Meski sempat memutuskan untuk tetap bertahan di posisi tersebut pada akhir musim lalu, pria 48 tahun itu kini berubah pikiran dan telah memberi tahu dewan klub bahwa ia ingin beristirahat dari sepakbola.

Perpisahan ini berlangsung secara baik-baik, dan petinggi Newcastle sudah sangat siap menghadapi kepergiannya. Pembicaraan lanjutan saat ini sedang berlangsung untuk menunjuk pelatih kepala Al Ahli, Jaissle, sebagai penerus Howe di St James' Park.