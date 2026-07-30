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Eddie Howe akan meninggalkan Newcastle saat manajer Al-Ahli bersiap mengambil alih di St James' Park
Howe akhiri masa baktinya di Tyneside
Howe akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Newcastle, yang mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun di Tyneside, menurut The Athletic. Meski sempat memutuskan untuk tetap bertahan di posisi tersebut pada akhir musim lalu, pria 48 tahun itu kini berubah pikiran dan telah memberi tahu dewan klub bahwa ia ingin beristirahat dari sepakbola.
Perpisahan ini berlangsung secara baik-baik, dan petinggi Newcastle sudah sangat siap menghadapi kepergiannya. Pembicaraan lanjutan saat ini sedang berlangsung untuk menunjuk pelatih kepala Al Ahli, Jaissle, sebagai penerus Howe di St James' Park.
- Getty Images Sport
Jaissle diposisikan sebagai penerus utama
Menurut laporan yang sama, Jaissle muncul sebagai kandidat terdepan yang jelas untuk mengambil alih jabatan manajer. Juru taktik asal Jerman itu memiliki hubungan kuat dengan pemilik mayoritas Newcastle, Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, yang juga menaungi Al Ahli.
Manajer berusia 38 tahun itu membangun reputasi cemerlang di Red Bull Salzburg, dengan meraih gelar Bundesliga Austria secara beruntun serta Piala Austria lewat gaya sepakbola menyerang yang agresif dan berintensitas tinggi. Sejak pindah ke Al Ahli pada 2023, ia semakin menegaskan kapasitasnya sebagai manajer dengan membawa tim Arab Saudi itu menjuarai Liga Champions AFC secara beruntun pada 2025 dan 2026.
Mengubah Newcastle dan mengakhiri puasa trofi
Howe meninggalkan warisan besar di St James' Park setelah menggantikan Steve Bruce pada November 2021 saat klub terpuruk di peringkat ke-19. Ia dengan cepat membawa Newcastle United aman di kasta tertinggi sebelum mengamankan tiket ke Liga Champions dalam kampanye bersejarah 2022-23.
Pencapaian puncaknya datang pada 2025, ketika ia membawa Newcastle meraih kejayaan di Carabao Cup melawan Liverpool untuk mengakhiri penantian menyakitkan klub selama 70 tahun akan trofi mayor. Namun, musim 2025-26 yang sulit membuat Newcastle merosot hingga finis di peringkat ke-12 Premier League dan tersingkir dengan kekalahan telak dari Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions.
- Getty Images Sport
Membangun ulang di tengah gejolak transfer musim panas
Meski mendapat dukungan penuh dari delegasi PIF dalam pertemuan akhir musim di Matfen Hall, kepergian mendadak Howe membuat Newcastle menghadapi lagi musim panas dengan transisi besar. Skuad ini sedang menjalani perombakan besar setelah penjualan pemain-pemain papan atas di bursa transfer.
Newcastle sudah menyetujui kepergian Anthony Gordon ke Barcelona dengan nilai £69,3 juta dan Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur dalam kesepakatan senilai £100 juta. Dengan Arsenal yang aktif memburu gelandang bintang Bruno Guimaraes, Jaissle langsung menghadapi ujian untuk membentuk ulang skuad setelah penunjukannya resmi.
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