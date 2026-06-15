Eberechi Eze menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah gaya lari pendahuluan tendangan penaltinya yang terhenti-henti jika ia yang mengambil tendangan penalti Inggris di Piala Dunia 2026, meskipun ia gagal mencetak gol dalam final Liga Champions

Eze telah menegaskan bahwa ia akan tetap mempertahankan gaya tendangan penaltinya yang unik musim panas ini, meski gagal mencetak gol dalam adu penalti yang penuh tekanan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 27 tahun ini masuk dalam skuad 26 pemain asuhan Thomas Tuchel yang bertekad mengakhiri penantian Inggris selama 60 tahun untuk meraih trofi internasional bergengsi.

Ketika ditanya apakah kekecewaan baru-baru ini di Budapest akan mendorong perubahan dalam metodenya, Eze bersikap tegas. "Tidak, saya pikir saya sudah lama melakukan tendangan penalti dan itu adalah bagian dari perjalanan," jelasnya. "Anda harus terus meningkatkan diri, mencari cara baru untuk berkembang. Saya tidak akan terlalu memikirkannya karena saya tahu saya berada di posisi ini karena suatu alasan dan semua latihan yang telah saya lalui."