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Eberechi Eze menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah gaya lari pendahuluan tendangan penaltinya yang terhenti-henti jika ia yang mengambil tendangan penalti Inggris di Piala Dunia 2026, meskipun ia gagal mencetak gol dalam final Liga Champions
Menolak untuk mengubah teknik
Eze telah menegaskan bahwa ia akan tetap mempertahankan gaya tendangan penaltinya yang unik musim panas ini, meski gagal mencetak gol dalam adu penalti yang penuh tekanan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 27 tahun ini masuk dalam skuad 26 pemain asuhan Thomas Tuchel yang bertekad mengakhiri penantian Inggris selama 60 tahun untuk meraih trofi internasional bergengsi.
Ketika ditanya apakah kekecewaan baru-baru ini di Budapest akan mendorong perubahan dalam metodenya, Eze bersikap tegas. "Tidak, saya pikir saya sudah lama melakukan tendangan penalti dan itu adalah bagian dari perjalanan," jelasnya. "Anda harus terus meningkatkan diri, mencari cara baru untuk berkembang. Saya tidak akan terlalu memikirkannya karena saya tahu saya berada di posisi ini karena suatu alasan dan semua latihan yang telah saya lalui."
- Getty Images Sport
Siap untuk adu penalti lagi
Tim Tiga Singa memiliki sejarah yang rumit dalam adu penalti, namun Eze siap untuk mengambil alih jika situasi tersebut terjadi selama babak gugur di Amerika Serikat, Meksiko, atau Kanada. Ia menegaskan bahwa keyakinannya tetap tak tergoyahkan dan ia akan kembali menerima tanggung jawab tersebut.
"Jika diminta, tentu saja. Mengapa saya tidak mau melakukannya?" kata Eze. "Sepak bola penuh dengan segala hal dan Anda harus mencoba menerima semuanya apa adanya, untuk menikmatinya semaksimal mungkin. Bermain di final Liga Champions adalah tempat yang saya inginkan, itulah yang ingin saya lakukan. Kami akan berusaha lagi musim depan dan jika ada tendangan penalti yang harus diambil, maka saya akan ada di sana lagi."
Belajar dari Saka dan Rashford
Eze telah meminta nasihat dari rekan setimnya, Bukayo Saka dan Marcus Rashford, yang keduanya mengalami kekecewaan serupa pada final Euro 2020. Pemain Arsenal itu meyakini bahwa pengalaman-pengalaman tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan telah berfokus pada ketangguhan mental yang diperlukan untuk tampil di level tertinggi.
"Semua pemain besar pernah gagal mengeksekusi penalti penting, pernah mengalami momen-momen seperti ini," kata sang penyerang. "Saya telah menerima pesan dari semua orang untuk membicarakan momen-momen tersebut. Bagi saya, ini bukanlah sesuatu yang saya harap tidak pernah terjadi. Saya bersyukur hal itu terjadi. Saya akan tumbuh dari situ, belajar darinya, dan melangkah maju. Jujur saja, bahkan sebelum berbicara dengan mereka, Anda bisa melihat cara pemain-pemain besar bersikap. Anda maju, Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda gagal, ya gagal. Jika Anda mencetak gol, ya mencetak gol. Yang penting adalah memiliki mentalitas untuk terus maju. Itu adalah bagian dari perjalanan."
- Getty Images Sport
Mentalitas pemenang di dalam tim
Meskipun final Liga Champions berakhir dengan kekalahan, Eze tiba di pemusatan latihan Timnas Inggris dengan semangat yang tinggi berkat gelar juara Liga Premier pertama Arsenal sejak 2004. Ia meyakini bahwa budaya kemenangan dalam skuad asuhan Tuchel, yang diisi oleh para pemain yang telah meraih kesuksesan bersama klub mereka musim ini, akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.
Ia menyimpulkan: "Saya pikir penting bagi kepercayaan diri seorang pemain untuk memiliki pengalaman itu, untuk merasakan kemenangan, mencapai apa yang telah Anda targetkan. Hal itu memberi Anda tingkat kepercayaan diri yang berbeda dan banyak pemain yang mengalaminya hanya akan membantu kami di sini. Setiap tahun, Anda semakin berpengalaman dan memiliki pengalaman-pengalaman penting yang akan berguna untuk tahap berikutnya. Kemenangan memberi Anda keyakinan, kepercayaan diri bahwa Anda bisa melangkah jauh. Kami semua pasti akan memanfaatkan hal itu."